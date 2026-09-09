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Xiaomi ला रहा 10,000mAh बैटरी वाला फोन, भारत में इस दिन होगा लॉन्च, मिलेंगे कमाल के फीचर्स

Xiaomi ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके बताया है कि Redmi Note 17 Pro सीरीज भारत में 15 सितंबर को लॉन्च होने जा रही है. Xiaomi ने ये भी कंफर्म किया है कि उसमें 10,000mAh की बैटरी मिलेगी. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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Xiaomi Redmi Note 17 Pro सीरीज भारत में 15 सितंबर को लॉन्च होगी. (Photo: Mi.com)
Xiaomi Redmi Note 17 Pro सीरीज भारत में 15 सितंबर को लॉन्च होगी. (Photo: Mi.com)

Xiaomi भारत में एक नया स्मार्टफोन लेकर आ रहा है, जिसका नाम Redmi Note 17 Pro सीरीज होगा. इस सीरीज में 10,000mAh की बैटरी दी जाएगी, जिसकी जानकारी खुद कंपनी ने शेयर की है. कंपनी ने बताया है कि यह सीरीज भारत में 15 सितंबर को लॉन्च होगा.

कंपनी ने ऑफिशियल पोर्टल पर बताया है कि 10,000mAh की बैटरी 4 दिन से अधिक का यूसेज देगी. कंपनी ने बताया है कि यह अब तक का सबसे कमाल का नोट हैंडसेट होगा. 

शाओमी के ऑफिशियल पोर्टल पर कंपनी ने Redmi Note 17 Pro सीरीज के तहत दो हैंडसेट को लिस्ट किया है. दोनों ही हैंडसेट में डुअल रियर कैमरा मिलेगा, लेकिन दोनों में अंतर कैमरा सेंसर और LED फ्लैश लाइट के एलाइनमेंट में अंतर होगा. 

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Redmi Note 17 Pro MAX में ही 10,000mAh की बैटरी 

Redmi Note 17 Pro सीरीज के तहत दो हैंडसेट को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एक Redmi Note 17 Pro  और दूसरा मैक्स ब्राडिंग के साथ लॉन्च होगा. Redmi Note 17 Pro MAX में ही 10,000mAh की बैटरी मिलेगी. 

Redmi India ने किया पोस्ट 

Redmi Note 17 Pro Max के संभावित स्पेसिफिकेशन्स 

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Redmi Note 17 Pro  में 6.83 Inch का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. साथ ही 3500Nits की पीक ब्राइटनेस मिलेगी. साथ ही 3200Hz टच सैंपलिंग रेट्स मिलेगी. 

Redmi Note 17 Pro MAX का प्रोसेसर 

Redmi Note 17 Pro Max हैंडसेट के साथ Snapdragon 6 Gen 5 चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें 512GB की स्टोरेज मिलेगी. यह एक परफॉर्मेंस्ड फोक्स्ड स्मार्टफोन होगा.

यह भी पढ़ें: पुराना स्मार्टफोन करेगा 8,000 रुपये वाले डिवाइस का काम! ऐसे करें इस्तेमाल

Redmi Note 17 Pro MAX में 100W फास्ट चार्जर  

Note 17 Pro Max में 10,000mAh सिलिकॉन बैटरी के साथ 100W का फास्ट चार्जर मिलेगा. हालांकि अभी तक कंपनी ने चार्जिंग स्पीड को लेकर डिटेल्स शेयर नहीं की है. 

Redmi Note 17 Pro MAX का कैमरा 

Note 17 Pro Max में 50MP का OIS प्राइमरी कैमरा सेंसर होगा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा. 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा. 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. 
 

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