Xiaomi ला रहा 10,000mAh बैटरी वाला फोन, भारत में इस दिन होगा लॉन्च, मिलेंगे कमाल के फीचर्स

Xiaomi भारत में एक नया स्मार्टफोन लेकर आ रहा है, जिसका नाम Redmi Note 17 Pro सीरीज होगा. इस सीरीज में 10,000mAh की बैटरी दी जाएगी, जिसकी जानकारी खुद कंपनी ने शेयर की है. कंपनी ने बताया है कि यह सीरीज भारत में 15 सितंबर को लॉन्च होगा.
कंपनी ने ऑफिशियल पोर्टल पर बताया है कि 10,000mAh की बैटरी 4 दिन से अधिक का यूसेज देगी. कंपनी ने बताया है कि यह अब तक का सबसे कमाल का नोट हैंडसेट होगा.
शाओमी के ऑफिशियल पोर्टल पर कंपनी ने Redmi Note 17 Pro सीरीज के तहत दो हैंडसेट को लिस्ट किया है. दोनों ही हैंडसेट में डुअल रियर कैमरा मिलेगा, लेकिन दोनों में अंतर कैमरा सेंसर और LED फ्लैश लाइट के एलाइनमेंट में अंतर होगा.
Redmi Note 17 Pro MAX में ही 10,000mAh की बैटरी
Redmi Note 17 Pro सीरीज के तहत दो हैंडसेट को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एक Redmi Note 17 Pro और दूसरा मैक्स ब्राडिंग के साथ लॉन्च होगा. Redmi Note 17 Pro MAX में ही 10,000mAh की बैटरी मिलेगी.
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Redmi Note 17 Pro Max के संभावित स्पेसिफिकेशन्स
Redmi Note 17 Pro में 6.83 Inch का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. साथ ही 3500Nits की पीक ब्राइटनेस मिलेगी. साथ ही 3200Hz टच सैंपलिंग रेट्स मिलेगी.
Redmi Note 17 Pro MAX का प्रोसेसर
Redmi Note 17 Pro Max हैंडसेट के साथ Snapdragon 6 Gen 5 चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें 512GB की स्टोरेज मिलेगी. यह एक परफॉर्मेंस्ड फोक्स्ड स्मार्टफोन होगा.
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Redmi Note 17 Pro MAX में 100W फास्ट चार्जर
Note 17 Pro Max में 10,000mAh सिलिकॉन बैटरी के साथ 100W का फास्ट चार्जर मिलेगा. हालांकि अभी तक कंपनी ने चार्जिंग स्पीड को लेकर डिटेल्स शेयर नहीं की है.
Redmi Note 17 Pro MAX का कैमरा
Note 17 Pro Max में 50MP का OIS प्राइमरी कैमरा सेंसर होगा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा. 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा. 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है.