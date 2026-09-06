Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 6 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को एक इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. इस दर्दनाक हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम मंत्रियों के साथ अहम बैठक करेंगे. इन खबरों के अलावा, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स सुपर 750 का खिताब जीत लिया है. पढ़ें रविवार शाम की बड़ी खबरें

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दिल्ली हादसा LIVE: एक की मौत, अब भी मलबे में दबे कई छात्र, मौके पर पहुंचीं CM रेखा

दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को एक इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. इस दर्दनाक हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है कई लोगों के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका है. मलबे से छह लोगों को निकालकर अस्पताल भेजा गया है. CAT एम्बुलेंस और अन्य इमरजेंसी सेवाएं मौके पर मौजूद हैं. NDRF की टीम भी पहुंच गई है और राहत व बचाव कार्य जारी है.

फ्री ChatGPT यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव! अब जवाब के साथ दिखेंगे Ads

चैटजीपीटी के फ्री वर्जन में अब सवालों के जवाब के साथ यूजर्स को Sponsored Ads भी नजर आ सकते हैं. यानी किसी सवाल का जवाब पढ़ते समय उसके नीचे आपको किसी कंपनी या प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देखने मिलेगा. OpenAI ने इसे लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है. Ad किस यूजर को और किस तरह दिखाया जाएगा, यह प्लेटफॉर्म के सिस्टम और Ad मॉडल पर निर्भर होगा.

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CBSE ने जारी किया KVS और NVS का रिजल्ट, जल्द करें चेक

CBSE ने केवीएस और एनवीएस में PGT हिंदी और TGT हिंदी पदों के लिए द्वितीय स्तर की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. भर्ती प्रक्रिया का अगला चरण पद पर निर्भर करेगा. जिन पदों के चयन में इंटरव्यू शामिल है, उनमें टियर-II के प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

सिक्किम में भूस्खलन के बाद बढ़ा तीस्ता नदी का जलस्तर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन के कारण तीस्ता नदी का बहाव कई जगहों पर रुक गया है. चयाकुंग नदी के पास भूस्खलन के बाद डिकचू बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, इसके कारण तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ सकता है. ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है. तीस्ता नदी कुछ जगहों पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है.

कैबिनेट फेरबदल की आहट? PM मोदी कल करेंगे मंत्रियों के साथ अहम बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम मंत्रियों के साथ अहम बैठक करेंगे. इसमें कुछ मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होगी. इस बैठक में मुख्य रूप से शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और कृषि मंत्रालय शामिल रहेंगे. इस बैठक कैबिनेट में होने वाले संभावित बदलाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

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श्रीसंत ने संजू सैसमन से नहीं मिलाया हाथ, KCL फाइनल के बाद दिखी दूरी! VIDEO

KCL 2026 के फाइनल के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के बीच हैंडशेक नहीं हुआ. इसके बाद फैन्स दोनों के बीच रिश्ते पर सवाल उठाने लगे. दरअसल, संजू के करियर के शुरुआती दौर में श्रीसंत की अहम भूमिका रही. जब सैमसन IPL में मौका तलाश रहे थे. तब श्रीसंत ने उन्हें RR के ट्रायल के लिए जयपुर लेकर गए थे.

आठ हाई कोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस, राजस्थान में गरमाया विवाद

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर 8 हाई कोर्ट के नए जस्टिस नियुक्त किए हैं. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CJI सूर्यकांत की सलाह के बाद इन नई नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है.

चीन में सात्विक-चिराग का बड़ा धमाका, पहली बार चाइना मास्टर्स का खिताब जीतकर रचा इतिहास



भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने चीनी जोड़ी हे जी टिंग और रेन शियांग यू को हराकर चाइना मास्टर्स सुपर 750 का खिताब जीत लिया है. एशियाई खेलों से पहले ये जीत सात्विक और चिराग के आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी. सिंगापुर ओपन के बाद सात्विक-चिराग का इस सीजन में यह दूसरा बड़ा BWF वर्ल्ड टूर खिताब है.

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Duleep Trophy Final: दलीप ट्रॉफी फाइनल में ईशान किशन ने जड़ा शतक, भारतीय टेस्ट टीम के लिए फिर ठोका दावा!

चेन्नई में खेले जा रहे दलीप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले के पहले ही दिन ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने साउथ जोन के खिलाफ शतक जड़ दिया है. ईस्ट जोन ने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर पहले दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट खोकर 385 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर लिया है. ईशान किशन 111 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं.

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