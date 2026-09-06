न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी से परेशान महिला ने की आत्महत्या की कोशिश, कांग्रेस नेता पर गंभीर आरोप

तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में एक कांग्रेस नेता पर महिला से कथित यौन उत्पीड़न और धमकी देने के गंभीर आरोप लगे हैं. मामला मट्टमपल्ली मंडल के बक्कामंथुलागुडेम गांव का बताया जा रहा है. आरोप कांग्रेस नेता चिंतारेड्डी विजय भास्कर रेड्डी पर लगाए गए हैं.

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महिला का आरोप है कि विजय भास्कर रेड्डी उस समय उसके घर में दाखिल हुए, जब वह अकेली थी. आरोप है कि कांग्रेस नेता ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींच लीं. इसके बाद तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी दी गई.

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महिला के मुताबिक, आरोपी ने WhatsApp के जरिए उसे अश्लील मैसेज भी भेजे. कथित तौर पर लगातार मिल रही धमकियों और उत्पीड़न से परेशान होकर महिला ने मट्टमपल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस पर भी लगाया दबाव बनाने का आरोप

महिला ने आरोप लगाया कि शिकायत मिलने के बावजूद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उस पर समझौता करने का दबाव बनाया. उसका दावा है कि पुलिस ने शिकायत वापस लेने के लिए उसे धमकाया और आरोपी के साथ समझौता करने को कहा.

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महिला ने यह भी आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि विजय भास्कर रेड्डी सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े नेता हैं. हालांकि, पुलिस की ओर से महिला के इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

इसी बीच महिला की हालत कथित उत्पीड़न और दबाव के कारण इतनी खराब हो गई कि उसने आत्महत्या की कोशिश कर दी. घटना के बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया है. महिला के परिवार और कांग्रेस नेता के परिवार के बीच कथित विवाद का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच कांग्रेस नेता के घर पर टकराव दिखाई दे रहा है.

CCTV फुटेज से भी सामने आया विवाद

सामने आए CCTV फुटेज में महिला के परिवार और कांग्रेस नेता के बीच उनके घर पर विवाद होता नजर आ रहा है. यह फुटेज मामले में सामने आए घटनाक्रम का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है. हालांकि, वीडियो में दिखाई देने वाली परिस्थितियों और घटनाक्रम की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है.

पुलिस ने महिला की शिकायत पर क्या कार्रवाई की और आत्महत्या की कोशिश के बाद उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इसे लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है. वहीं, महिला की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न, आपत्तिजनक तस्वीरें लेने, धमकी देने और पुलिस दबाव के आरोपों की भी जांच की जानी बाकी है.

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फिलहाल, इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है. आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और कांग्रेस नेता की ओर से इन आरोपों पर उनका पक्ष सामने आना बाकी है. जांच आगे बढ़ने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि महिला द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है.

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