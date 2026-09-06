LIVE: दिल्ली में बहुमंजिला इमारत ढही, मलबे में कई छात्रों के दबे होने की आशंका

दिल्ली में हो रही मूसलाधार बारिश के बीच दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका जताई जा रही है.

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दिल्ली पुलिस का कहना है कि दोपहर करीब 1:34 बजे साउथ कैंपस पुलिस स्टेशन को नानकपुरा गुरुद्वारे के पास एक इमारत गिरने की सूचना मिली. स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड, CAT एम्बुलेंस और अन्य इमरजेंसी सेवाएं मौके पर मौजूद हैं. NDRF की टीम भी पहुंच गई है और राहत व बचाव कार्य जारी है. मलबे में कितने लोग फंसे हैं इसका उचित आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है. हालांकि दो लोगों को बाहर निकाला गया है.

दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस हादसे पर चिंता जताई है. उनका कहना है कि जल्द से जल्द लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है. राहत और बचाव कार्य जारी है.

दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी इस हादसे पर दुख जताया है. उनका कहना है कि NDRF, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, DDMA, MCD, CATS और सिविल डिफेंस की बचाव टीमें मौके पर मौजूद हैं और जो लोग फंसे हैं उन्हें निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है.

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ये हादसा मोती बाग के सत्य निकेतन स्थित शिव मंदिर के पास की है, जहां एक बहुमंजिला इमारत अचानक ढह गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं.

दोपहर 1 बजकर 33 मिनट पर मिली हादसे की जानकारी

फायर डिपार्टमेंट को 1 बजकर 33 मिनिट पर इस हादसे की जानकारी मिली. फायर डिपार्टमेंट की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है और टीमें लगातार मलबा हटाने में जुटी हैं. 3 से 4 लोगों को मलबे से निकाला भी जा चुका है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है.

जानकारी के मुताबिक, इस बिल्डिंग में एक पीजी चल रहा था जिसकी वजह से मलबे में कई छात्रों के दबे होने की आशंका है. रेस्क्यू टीमों के साथ-साथ स्थानीय लोग भी मलबा हटाने और लोगों को निकालने में जुटे हैं.

विधायक ने लिया हालात का जायजा

आरके पुरम के विधायक अनिल शर्मा ने दुर्घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'ये बहुत दुखद घटना है. इससे ज्यादा दिल दहला देने वाली कोई बात नहीं हो सकती. स्टूडेंट्स अलग-अलग जगहों से इस बिल्डिंग में PGs में पढ़ने और रहने आते हैं, बिल्डिंग गिर गई है. हालांकि ये बताना मुश्किल है कि कितने स्टूडेंट्स हैं. चाहे वो पांच हों, दस हों, या बीस. लेकिन हमें पक्का पता है कि स्टूडेंट्स अंदर फंसे हुए हैं.'

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उन्होंने आगे कहा, 'NDRF, MCD ने दो स्टूडेंट्स को पहले ही बचा लिया है. कुछ स्टूडेंट्स अंदर से कॉल भी कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ और लोग अंदर फंसे हुए हैं, इसलिए बचाव का काम जारी है. हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर ने यहां पूरी टीम भेज दी है. पूरी सरकार बहुत परेशान है और स्टूडेंट्स को बचाने पर फोकस कर रही है. यही हमारा पहला मकसद है.'

रेखा गुप्ता ने दी जानकारी

सीएम रेखा गुप्ता ने इस हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने कहा, 'सत्य निकेतन, आरके पुरम में बिल्डिंग गिरने की घटना से बहुत परेशान हूं. DDMA, NDRF, दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली पुलिस, MCD, CATS और सिविल डिफेंस की टीमें युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं. सावधानी के तौर पर पास की बिल्डिंग को खाली करा दिया गया है.'

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बचाने और प्रभावित परिवारों को तुरंत मदद देने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है. हालात पर करीब से नज़र रखी जा रही है और सभी संबंधित एजेंसियां ​​मिलकर काम कर रही हैं. हर नागरिक की सुरक्षा और भलाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

NSUI का फूटा सरकार पर गुस्सा

इस हादसे को लेकर NSUI का सरकार पर गुस्सा फूटा है. NSUI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में इमारत गिरने की खबर बेहद चिंताजनक है. मलबे में DU के छात्रों के दबे होने की जानकारी सामने आ रही है.'

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दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में इमारत गिरने की खबर बेहद चिंताजनक है। मलबे में DU के छात्रों के दबे होने की जानकारी सामने आ रही है।



छात्रों और आम लोगों की सुरक्षा के साथ लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी।



DU प्रशासन और सरकार तुरंत युद्धस्तर… pic.twitter.com/fwAzkV92tS — NSUI (@nsui) September 6, 2026

जवाबदेही और एक्शन की मांग

NSUI ने आगे लिखा, 'छात्रों और आम लोगों की सुरक्षा के साथ लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. DU प्रशासन और सरकार तुरंत युद्धस्तर पर राहत-बचाव कार्य चलाएं, हर छात्र और व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालें और इस घटना की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करें. छात्रों की जान के साथ लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.'

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NSUI ने कहा कि पीएम मोदी छात्रों की बात करने के लिए तो बड़े-बड़े मंचों पर जाते हैं, लेकिन जब छात्रों की सुरक्षा और जिंदगी का सवाल आता है, तो सरकार उन्हें भूल जाती है. केंद्र में BJP की सरकार, दिल्ली में BJP की सरकार, MCD में BJP का मेयर- जब सब कुछ आपका है, तो छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर कब तक लापरवाही की कीमत छात्र अपनी जान देकर चुकाते रहेंगे?

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