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Bathroom Odor Removal Tips: बारिश में बाथरूम से आती है गंदी बदबू? 5 रुपये का ये घरेलू उपाय दिलाएगा छुटकारा!

बारिश के मौसम में बाथरूम में नमी और ड्रेन की गंदगी के कारण बदबू आने लगती है. ऐसे में नमक, कपूर, लौंग और लिक्विड डिशवॉश से एक आसान डिब्बी तैयार कर सकते हैं. जानिए इसे बनाने का तरीका और साथ ही बाथरूम की बदबू की असली वजह दूर करने के जरूरी टिप्स.

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बाथरूम की रोजाना सफाई करनी चाहिए. (PHOTO:AI)
बाथरूम की रोजाना सफाई करनी चाहिए. (PHOTO:AI)

Bathroom Odor Removal Tips: बारिश के मौसम में आमतौर पर घर के बाथरूम से बदबू आने की समस्या काफी आम हो जाती है. छोटे बाथरूम में जहां खिड़की भी नहीं होती है, वहां बदबू से लोग ज्यादा परेशान रहते है.  लगातार नमी, कम वेंटिलेशन और ड्रेन में जमा गंदगी के कारण बाथरूम में सीलन जैसी स्मेल आने लगती है.

बाथरूम में बदबू आने से उसके अंदर 5 मिनट रूकना भी मुश्किल हो जाता है और जब घर में मेहमान आए तो इस बदबू की वजह से काफी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है. इसलिए बारिश के दिनों में खासतौर पर बाथरूम से आने वाली बदबू को दूर करने के लिए लोग महंगे केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करते हैं. 

ऐसे में बाथरूम को साफ रखने के साथ-साथ कुछ आसान घरेलू उपाय भी आजमाए जा सकते हैं. अगर आप भी मानसून में बाथरूम की बदबू से परेशान हैं, तो यह आसान हैक ट्राई कर सकते हैं.

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बदबू कम करने के लिए बनाएं ये आसान डिब्बी

इसके लिए आपको एक छोटी और मजबूत प्लास्टिक की डिब्बी की जरूरत होगी. आप चाहें तो किसी पुराने प्लास्टिक कंटेनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले डिब्बी में 2 चम्मच नमक डालें. इसके बाद 2 से 3 कपूर को पीसकर इसमें मिला दें. अब इसमें थोड़ा-सा लिक्विड डिशवॉश डालें और 4 से 6 लौंग भी डाल दें. सभी चीजों को डिब्बी में डालने के बाद इसका ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दें.

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डिब्बी में ऐसे बनाएं छोटे छेद

अब एक फोर्क (कांटा) लें और उसे गैस की आंच पर सावधानी से गर्म करें. गर्म फोर्क की मदद से डिब्बी के ढक्कन में कुछ छोटे-छोटे छेद कर दें. इन छेदों से डिब्बी के अंदर की खुशबू धीरे-धीरे बाहर निकलती रहेगी.  इसके बाद इस डिब्बी को बाथरूम के किसी सुरक्षित कोने में रख दें. इसे ऐसी जगह रखें जहां बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच न हो और डिब्बी आसानी से पलटे नहीं.

इस हैक के साथ सफाई भी जरूरी

कपूर और लौंग की खुशबू बाथरूम की बदबू को कुछ समय के लिए कम करने में मदद कर सकती है, लेकिन यह बदबू की असली वजह को खत्म नहीं करती. अगर ड्रेन से लगातार तेज बदबू आ रही है, तो ड्रेन और बाथरूम की नियमित सफाई करना जरूरी है. साथ ही बाथरूम में वेंटिलेशन अच्छा रखें और इस्तेमाल के बाद फर्श को ज्यादा देर तक गीला न रहने दें.

यह जरूरी सावधानी बरतें

गर्म फोर्क से प्लास्टिक में छेद करते समय प्लास्टिक को गैस की सीधी आंच पर न रखें. फोर्क को गर्म करके गैस बंद कर दें और फिर सावधानी से छेद करें. गर्म प्लास्टिक से निकलने वाला धुआं नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि छेद बनाने के लिए किसी दूसरे सुरक्षित तरीके का इस्तेमाल किया जाए. कपूर को भी आग और गर्म सतह से दूर रखें.

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यह आसान उपाय बाथरूम में आने वाली हल्की बदबू को कम करने के लिए आजमाया जा सकता है, लेकिन लगातार या सीवर जैसी तेज बदबू होने पर ड्रेन, पाइप या सीलन की समस्या की जांच करवाना ज्यादा जरूरी है.

Disclaimer: यह उपाय केवल हल्की और सामान्य बदबू को कम करने के लिए एक घरेलू हैक है. अगर बदबू सीवर लाइन, ड्रेनेज लीकेज या गंभीर सीलन के कारण है, तो प्लम्बर या सफाई एक्सपर्ट की मदद लें. सुरक्षा के लिए प्लास्टिक में छेद करते समय और कपूर का इस्तेमाल करते समय आग से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.
 

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