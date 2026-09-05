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'ये क्या किया तूने?' सुरेश रैना के संन्यास पर हैरान रह गए थे धोनी, सालों बाद दिग्गज ने खोला राज

महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना की दोस्ती के किस्से फैन्स के बीच काफी मशहूर रहे हैं. दोनों ही खिलाड़ी ने एक ही दिन 15 अगस्त 2020 को संन्यास का ऐलान कर फैन्स को हैरान कर दिया था.

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रैना ने खोला बड़ा राज. (PHOTO: Reuters)
रैना ने खोला बड़ा राज. (PHOTO: Reuters)

भारतीय क्रिकेट टीम के लिए लंबे समय तक महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने कई यादगार पारियां खेली हैं. भारतीय क्रिकेट में खिलाड़ियों के बीच कई फ्रेंडशिप देखी गई हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना की दोस्ती सबसे खास है. 

मैदान के अंदर और बाहर दोनों के बीच का गहरा रिश्ता हमेशा चर्चा में रहा है. इन दोनों ने मिलकर भारत और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को कई शानदार जीत दिलाई हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के फैन्स धोनी को प्यार से थाला और सुरेश रैना को चिन्ना थाला बुलाते हैं. 

15 अगस्त 2020 की वो शाम शायद ही कोई भारतीय क्रिकेट फैन भूल सकता है. यह वही दिन था जब महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था. लेकिन फैन्स को दोहरा झटका तब लगा जब कुछ ही मिनटों बाद उनके पक्के दोस्त सुरेश रैना ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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रैना के फैसले से धोनी हुए हैरान

अब सालों बाद सुरेश रैना ने उस दिन की यादें ताजा करते हुए कई दिलचस्प बातें शेयर की हैं. पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा से बातचीत के दौरान रैना ने बताया कि जब उन्होंने धोनी को अपने संन्यास के बारे में बताया तो माही का रिएक्शन कैसा था. रैना ने बताया कि रिटायरमेंट लेने का फैसला पूरी तरह से उनका अपना था. जब उन्होंने यह बात धोनी को बताई तो माही भी एकदम से चौंक गए. धोनी के मुंह से अचानक निकला- ये क्या किया तूने?

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रैना ने अपनी बात समझाते हुए कहा कि देश के लिए इतने सालों तक खेलने के बाद उन्हें लगा कि अब रुकने का समय आ गया है. एक खिलाड़ी हमेशा क्रिकेट को अपना 100% देता है, लेकिन जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपको अपनी फैमिली को भी समय और अहमियत देनी होती है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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रैना के संन्यास से फैन्स भी हो गए थे शॉक्ड

जिस वक्त इन दोनों खिलाड़ियों ने संन्यास लिया, उस समय वे चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के ट्रेनिंग कैंप में साथ ही थे. कोरोना महामारी के कारण उस साल आईपीएल यूएई में होना था और पूरी टीम बायो-बबल में अपनी तैयारियां कर रही थी. धोनी ने शाम 7:29 बजे सोशल मीडिया पर संन्यास की घोषणा की और उसके तुरंत बाद रैना ने भी क्रिकेट छोड़ दिया. रैना का फैसला इसलिए भी सबको हैरान कर गया क्योंकि उनकी उम्र उस वक्त ज्यादा नहीं थी और उनमें काफी क्रिकेट बाकी था.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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जब धोनी ने रैना के लिए दी बड़ी कुर्बानी

इस बातचीत में रैना ने माही के साथ अपने खास रिश्ते पर भी खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि कैसे धोनी ने उनके करियर को संवारने के लिए खुद के बैटिंग ऑर्डर की कुर्बानी दी थी. सौरव गांगुली की कप्तानी में धोनी अक्सर ऊपरी क्रम में बैटिंग करने आते थे, लेकिन जब वो खुद कप्तान बने तो उन्होंने अपनी जगह बदल ली. रैना ने बताया कि धोनी ने टीम में यह साफ कर दिया था कि युवराज सिंह और रैना ऊपर बैटिंग करेंगे और वो खुद टीम की जरूरत के हिसाब से नीचे खेलने आएंगे.

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