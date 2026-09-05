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केतन हत्याकांड में नया खुलासा, सिया गोयल-चेतन चौधरी का तीसरा साथी भी गिरफ्तार

केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी हुई है. पुलिस ने मामले में एक तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है. कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति को इस मामले के बारे में पहले से पता था.

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केतन अग्रवाल हत्याकांड में तीसरी गिरफ्तारी
केतन अग्रवाल हत्याकांड में तीसरी गिरफ्तारी

पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक नए किरदार की एंट्री हुई है. मामले में, पुलिस ने एक नए आरोपी की पहचान की है. फिलहाल उसे हिरासत में लिया गया है. कहा जा रहा है कि इसे इस मामले में सह आरोपी बनाया जा सकता है. 

पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस नए आरोपी की पहचान चेतन चौधरी के सहपाठी रितेश हिंगे के रूप में हुई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 18 जून को लोहागढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या की योजना के बारे में उसे पहले से सब पता था. सूत्रों के मुताबिक चेतन चौधरी और उसकी गर्लफ्रेंड सिया गोयल ने अपने सहपाठी के साथ हत्या की योजना बनाई थी और उसे अंजाम देने के तरीके पर भी विस्तार से चर्चा की थी. दोनों ने उसे भी लोहागढ़ साथ चलने के लिए कई बार कहा था.  

हालांकि, इसने साथ चलने से इनकार कर दिया था. लेकिन पुलिस को शक है कि आरोपी को इस पूरे हत्याकांड के बारे में पहले से जानकारी थी. सूत्रों की मानें तो, केतन अग्रवाल की हत्या के बाद कथित तौर पर चेतन चौधरी अपने इस दोस्त से मिला था. सूत्रों के मुताबिक, सिया गोयल भी उसके संपर्क में थी. बताया जा रहा है कि पुलिस चेतन चौधरी के फोन से मिली जानकारी के आधार पर इस व्यक्ति तक पहुंची है. 

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यह भी पढ़ें: केतन अग्रवाल को पहले अपाहिज बनाना चाहते थे सिया और चेतन, बाद में बनाया हत्या का प्लान

आरोपी मूल रूप से बीड जिले का निवासी बताया जा रहा है और वह बालेवाड़ी की एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत है. सूत्रों के मुताबिक, मई के आखिरी सप्ताह में वह चेतन चौधरी के संपर्क में था. पूछताछ के दौरान, पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस व्यक्ति को साजिश के बारे में कितनी जानकारी थी और अपराध में उसकी क्या भूमिका थी. 

18 जून को लोहागढ़ किले पर कब क्या हुआ, किसे इस बारे में पता था, किसे नहीं, फिलहाल पुलिस इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है. लेकिन जांच में एक और आरोपी का नाम आ रहा है, इस नए नाम के आने से ऐसा लग रहा है कि कहानी सिर्फ दो आरोपियों तक सीमित नहीं रह गई है. 

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