Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 28 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 28 जनवरी, 2026 की खबरें और समाचार: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का अंतिम संस्कार कल बारामती में किया जाएगा. वहीं, एएआईबी ने अजित पवार प्लेन क्रैश हादसे की जांच शुरू कर दी है. इन खबरों के अलावा, सोने-चांदी की कीमतों में आज जबरदस्त उछाल आया. पढ़ें बुधवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

अजित पवार का कल अंतिम संस्कार, याद में बारामती में बनेगा मेमोरियल



महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन से पूरा राज्य शोक में है. बुधवार शाम पांच बजे से उनका पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया. वहीं, गुरुवार को अंतिम यात्रा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा. राज्य सरकार ने अजित पवार के निधन पर तीन दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान किया.

AAIB ने शुरू की अजित पवार प्लेन क्रैश की जांच, VSR एविएशन के दफ्तर से कई दस्तावेज जब्त



महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह एक विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई. लियरजेट-45 विमान मुंबई से उड़ान भरने के बाद बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया. एएआईबी ने इस विमान दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है. AAIB के महानिदेशक खुद घटनास्थल पर पहुंचे और विमान के मलबे का निरीक्षण किया.

सोना 1 लाख 63 हजार पार... Gold-Silver की कीमतों में फिर आया बूम, जानें लेटेस्ट रेट



सोने चांदी के दामों में बुधवार को जबरदस्त उछाल आया है. आईबीजेए के अनुसार 27 जनवरी 2026 को 22 कैरेट सोने का भाव एक लाख 45 हजार 553 प्रति 10 ग्राम था, जो बुधवार सुबह एक लाख 63 हजार प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. आज चांदी के दाम में तेजी देखी गई. बुधवार को प्रति किलो चांदी की कीमत में 17 हजार 275 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई है.

यूरोप के साथ ट्रेड डील के बाद अमेरिका जा रहे जयशंकर, क्या है मकसद?



विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले हफ्ते वॉशिंगटन डीसी के दौरे पर जा रहे हैं. वे अमेरिका जाकर क्रिटिकल मिनरल्स पर आयोजित एक हाई लेवल मीटिंग में हिस्सा लेंगे. यह मीटिंग 4 फरवरी को अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में आयोजित होगी, जिसकी मेजबानी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो करेंगे. यह मीटिंग क्रिटिकल मिनरल्स पर पहली मंत्री स्तरीय बैठक है.

ISRO में इस पद के लिए निकली भर्ती, फटाफट जान लें सारी डिटेल



इसरो ने लीगल कंसल्टेंट पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. उम्मीदवार योग्यता के मुताबिक इस पद पर आवेदन कर सकते हैं. ये मौका उन उम्मीदवारों के लिए बेहद खास है, जिन्होंने लॉ की पढ़ाई की है और उनके पास एक्सपीरियंस है. इस पद पर नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की जाएगी और उम्मीदवारों की पोस्टिंग बेंगलुरु में होगी.

आ गया New Aadhaar App, मोबाइल नंबर से लेकर पता बदलने तक मिलेंगे ये फीचर्स



न्यू Aadhaar App को UIDAI ने लॉन्च कर दिया है. आधार होल्डर्स को अब बहुत सी सर्विस इस मोबाइल ऐप के अंदर ही मिल जाएगीं. न्यू आधार ऐप की मदद से ऑफलाइन वेरिफिकेशन्स को शामिल किया गया है. आने वाले दिनों में सिक्योरिटी गार्ड से लेकर ऑफिस तक में विजिटर्स की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए आधार कार्ड का यूज किया जा सकेगा.

WPL 2026: जेम‍िमा रोड्रिग्स पर हुआ तगड़ा एक्शन, हुआ लाखों का नुकसान...जानें क्यों हुआ ऐसा



महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. उन पर यह एक्शन गुजरात जायंट्स के खिलाफ मंगलवार को खेले गए मुकाबले के दौरान तय समय में ओवर पूरे नहीं करने के कारण हुआ. डब्ल्यूपीएल ने कहा कि यह इस सीजन में उनका पहला अपराध है, इसलिए उन पर ₹12 लाख का जुर्माना लगाया गया.

'सिस्टम का मजाक बन जाएगा...', SIR समय सीमा बढ़ाने से SC का इनकार, अब 3 फरवरी को सुनवाई



पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग के मामले पर सुनवाई टल गई है. अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार 3 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा. वकील कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एसआईआर प्रक्रिया के मामूली कारणों से नोटिस भेजे जाने पर पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि राज्य में जो हुआ है, वो कहीं ज्यादा गंभीर है.

निवेशकों की बल्‍ले-बल्‍ले... आज शेयर बाजार में क्‍यों आई तूफानी तेजी? 6 लाख करोड़ की कमाई



शेयर बाजार में बुधवार को तेजी देखने को मिली. सेंसेक्‍स और निफ्टी ने आखिरी कुछ घंटों में कमाल की तेजी दिखाई, जिससे निवेशकों के पोर्टफोलियों में तगड़ी उछाल आई. बीएसई सेंसेक्‍स 487.20 अंक चढ़कर 82,344.68 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 167.35 अंक चढ़कर 25,342.75 पर क्‍लोज हुआ. बीएसई टॉप 30 शेयरों में से सिर्फ 8 शेयर गिरावट पर थे.

अब भारत विरोधी खालिस्तानियों पर एक्शन की तैयारी! कनाडा जाएंगे NSA अजित डोभाल



राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल फरवरी 2026 में कनाडा की यात्रा पर जा रहे हैं. एनएसए वहां कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात करेंगे. इस यात्रा का असल मकसद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करना है. अजित डोभाल की कनाडा यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भी मार्च 2026 में भारत दौरे पर आ सकते हैं.



