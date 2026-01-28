scorecardresearch
 
अजित पवार का कल अंतिम संस्कार, याद में बारामती में बनेगा मेमोरियल

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन से राज्य शोक में है. बारामती में अंतिम दर्शन की व्यवस्था की गई है. गुरुवार को अंतिम यात्रा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा. राज्य सरकार ने शोक और अवकाश की घोषणा की है.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन से राज्य में शोक (Photo - ITG)
पूरा महाराष्ट्र एक गहरे सदमे में है. उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार सुबह बारामती के पास एक विमान हादसे में निधन हो गया. इस खबर के सामने आते ही पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई. बारामती में उनके अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार की तैयारियां की गई हैं.

बुधवार शाम पांच बजे से उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा. बड़ी संख्या में लोग अस्पताल और उनके पारिवारिक निवास मोदी बाग में अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. समर्थकों और स्थानीय नागरिकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है.

बारामती में शोक की लहर

जानकारी के अनुसार अंतिम यात्रा गुरुवार सुबह नौ बजे शुरू होगी. इसके बाद सुबह ग्यारह बजे बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा. उनके मूल गांव काटेवाड़ी में भी शोक का माहौल है. उनकी स्मृति में बारामती में एक स्मारक बनाए जाने की भी बात कही गई है.

राज्य सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है. इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा. बुधवार को पूरे महाराष्ट्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया और सभी सरकारी कार्यालय बंद रहे.

महाराष्ट्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित देशभर के नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है. यह विमान हादसा एक लियरजेट 45 से जुड़ा बताया गया है, जो बारामती हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें कुल पांच लोगों की मौत की बात कही गई है.

