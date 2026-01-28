Jemimah Rodrigues fined in WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स पर स्लो ओवर-रेट बनाए रखने के लिए ₹12 लाख का जुर्माना लगाया गया है. उन पर यह एक्शन गुजरात जायंट्स के खिलाफ मंगलवार (27 जनवरी) को खेले गए मुकाबले के दौरान तय समय में ओवर पूरे नहीं करने के कारण हुआ.

WPL की ओर से जारी बयान में कहा गया- गुजरात जायंट्स के खिलाफ बीसीए स्टेडियम, वडोदरा में खेले गए मैच के दौरान न्यूनतम ओवर-रेट नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स पर जुर्माना लगाया गया है. यह इस सीजन में उनका पहला अपराध है, इसलिए उन पर ₹12 लाख का जुर्माना लगाया गया.

मैच की बात करें तो गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को तीन रन से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की. इस हार के साथ दिल्ली छह अंकों और -0.164 नेट रन रेट के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर खिसक गई है और अब उसकी प्लेऑफ की राह और कठिन हो गई है.

गुजरात vs द‍िल्ली के WPL मैच में क्या हुआ?

गुजरात की जीत में सोफी ड‍िवाइन (4/37) और राजेश्वरी गायकवाड़ (3/20) की घातक गेंदबाजी निर्णायक साबित हुई. 175 रन के टारगेट का पीछा करते हुए दिल्ली की टीम 20 ओवर में 171/8 रन ही बना सकी.

आखिरी ओवर में नौ रन चाहिए थे, लेकिन ड‍िवाइन ने स्नेह राणा और निकी प्रसाद को आउट कर मैच गुजरात की झोली में डाल दिया. इससे पहले गुजरात की ओर से बेथ मूनी के 46 गेंदों पर 58, जबकि अनुष्का शर्मा ने 25 गेंदों पर 39 रन की अहम पारी खेली.

दिल्ली की ओर से निकी प्रसाद (47 रन) और स्नेह राणा (29 रन) ने अंतिम ओवरों में मैच को रोमांचक बना दिया था. दोनों ने सिर्फ 31 गेंदों में 60 रन जोड़े, लेकिन टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सकीं. दिल्ली कैपिटल्स अब अपना अगला मुकाबला 1 फरवरी को सबसे निचली रैंक वाली यूपी वॉरियर्स के खिलाफ खेलेगी, जहां जीत उसके लिए बेहद जरूरी होगी.



