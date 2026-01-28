Delhi NCR Weather Live: दिल्ली में छाए रहेंगे बादल! पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट... जानें मौसम

देश के कई हिस्सों में आज भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है. हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी से वादियां सफेद चादर में ढकी हुई हैं. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में आज आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है. दिल्ली का अधिकतम तापमान 17°C से 19°C और न्यूनतम तापमान 11°C से 13°C के बीच रह सकता है. आज न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज होने की संभावना है.

1 और 2 फरवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इस ब्लॉग के साथ...