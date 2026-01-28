Delhi NCR Weather Live: दिल्ली में छाए रहेंगे बादल! पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट... जानें मौसम

देश के कई हिस्सों में आज भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है. हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी से वादियां सफेद चादर में ढकी हुई हैं. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में आज आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है. दिल्ली का अधिकतम तापमान 17°C से 19°C और न्यूनतम तापमान 11°C से 13°C के बीच रह सकता है. आज न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज होने की संभावना है.
1 और 2 फरवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है.
मौसम से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इस ब्लॉग के साथ...
दिल्ली में सुबह कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, अक्षरधाम पर भी कोहरे का असर दिखा. वहीं, उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में कई हिस्सों में बारिश हुई.
हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी हुई है. मनाली, कुल्लू में ताजा बर्फबारी का असर देखा जा सकता है.
मुंबई में सुबह आसमान साफ रहा है, मरीन ड्राइव इलाके में सुहावने मौसम का असर देखा जा सकता है.
जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में भारी बर्फबारी का असर जारी है. जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे तीसरे दिन बंद है.
उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल में भारी बर्फबारी के बाद कई सड़कें अस्थायी रूप से बंद हो गई हैं.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 30 जनवरी 2026 की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है. इसके प्रभाव से 1 और 2 फरवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश या बर्फबारी हो सकती है.