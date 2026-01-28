scorecardresearch
 
Advertisement
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाइव अपडेट

Delhi NCR Weather Live: दिल्ली में छाए रहेंगे बादल! पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट... जानें मौसम

aajtak.in | नई दिल्ली | 28 जनवरी 2026, 11:29 AM IST

Weather News Live Updates: पहाड़ों में ताजा बर्फबारी के बाद सैलानियों की भीड़ बढ़ गई है और पर्यटन स्थलों पर रौनक लौट आई है. हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं मौसम विभाग के मुताबिक, आज दिल्ली-एनसीआर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे.

Weather Weather

देश के कई हिस्सों में आज भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है. हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी से वादियां सफेद चादर में ढकी हुई हैं. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में आज आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है. दिल्ली का अधिकतम तापमान 17°C से 19°C और न्यूनतम तापमान 11°C से 13°C के बीच रह सकता है. आज न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज होने की संभावना है.

1 और 2 फरवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इस ब्लॉग के साथ...

11:29 AM (53 मिनट पहले)

Rain: यूपी में बारिश

Posted by :- Aman

दिल्ली में सुबह कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, अक्षरधाम पर भी कोहरे का असर दिखा. वहीं, उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में कई हिस्सों में बारिश हुई.

 

11:21 AM (एक घंटा पहले)

Himachal Snowfall: हिमाचल में ताजा बर्फबारी

Posted by :- Aman

हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी हुई है. मनाली, कुल्लू  में ताजा बर्फबारी का असर देखा जा सकता है.

 

11:18 AM (एक घंटा पहले)

Mumbai Weather: मुंबई में साफ आसमान

Posted by :- Aman

मुंबई में सुबह आसमान साफ रहा है, मरीन ड्राइव इलाके में सुहावने मौसम का असर देखा जा सकता है.

 

11:09 AM (एक घंटा पहले)

Jammu-Kashmir Snowfall: जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी का असर जारी

Posted by :- Aman

जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में भारी बर्फबारी का असर जारी है. जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे तीसरे दिन बंद है.

 

Advertisement
11:02 AM (एक घंटा पहले)

Uttarakhand Snowfall: बर्फबारी से सड़कें बंद

Posted by :- Aman

उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल में भारी बर्फबारी के बाद कई सड़कें अस्थायी रूप से बंद हो गई हैं.

 

10:57 AM (एक घंटा पहले)

Rain Alert: आने वाले दिनों में फिर होगी बारिश

Posted by :- Aman

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 30 जनवरी 2026 की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है. इसके प्रभाव से 1 और 2 फरवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश या बर्फबारी हो सकती है.

Advertisement
Advertisement