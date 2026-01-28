scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Career Rashifal 28 January 2026 (करियर राशिफल): कन्या राशि वाले उधार लेन-देन से बचें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Career Rashifal 28 January 2026 (करियर राशिफल): कामकाज और व्यापार में सफलता मिलेगी. लाभ और प्रभाव में बढ़ोतरी होगी. बातचीत और मीटिंग्स में सहजता रहेगी. उधार से बचना फायदेमंद रहेगा. आर्थिक रिश्तों में संतुलन और प्रतिस्पर्धी भावना बनी रहेगी.

Advertisement
X
career horoscope
career horoscope

मेष राशि
नौकरी और व्यवसाय में गति बनी रहेगी. सूझबूझ और सहयोग से कामकाज बेहतर होगा. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे. प्रतिभा का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक रहेगा. टीमवर्क से लाभ मिलेगा और सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश सफल रहेगी.

वृष राशि
कामकाजी माहौल अनुकूल बना रहेगा. जरूरी बैठकों और चर्चाओं में सक्रिय भूमिका निभाएंगे. वादों को निभाने का प्रयास करेंगे. हर मोर्चे पर संतुलित और बेहतर प्रदर्शन रहेगा. सक्रियता और तालमेल आपकी ताकत बनेगा.

मिथुन राशि
व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य रहेंगी. लेनदेन में सतर्कता जरूरी रहेगी. पेशेवर कामों में व्यस्तता बनी रहेगी. विदेश से जुड़े मामलों में प्रगति संभव है. नियमों का पालन जरूरी होगा, लापरवाही से नुकसान हो सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशि वालों के रिश्तों में सहयोग और समर्पण बढ़ेगा, जानें अपनी राशि का हाल
कुंभ राशि वाले व्यवहार और खर्च पर नियंत्रण रखेंगे, जानें अपनी राशि का हाल
मिथुन राशि वाले खर्च-निवेश संतुलित रखें, जानें क्या कहती है आपकी राशि
Today is Navami tithi avoid auspicious work and visit Hanuman temple
आज नवमी तिथि पर क्या करें क्या न करें?
Auspicious day for Aries and Scorpio, caution for Capricorn
आज इन राशिफल वालों को सावधान रहने की जरूरत

कर्क राशि
औद्योगिक और व्यावसायिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. पेशेवर उपलब्धियों में बढ़ोतरी होगी. सकारात्मक नतीजों से मनोबल बढ़ेगा. कार्यस्थल पर अनुकूलता रहेगी. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और बड़े प्रयास सफल हो सकते हैं.

सिंह राशि
कार्यक्षेत्र में अपेक्षित लाभ मिलेगा. काम को लेकर दृढ़ संकल्प बना रहेगा. कार्यक्षमता बढ़ेगी और लेनदेन में तेजी आएगी. योजनाएं सफल होंगी. व्यावसायिक अवसरों का पूरा लाभ उठाने का समय है.

Advertisement

कन्या राशि
कामकाज और व्यापार में सफलता मिलेगी. लाभ और प्रभाव में बढ़ोतरी होगी. बातचीत और मीटिंग्स में सहजता रहेगी. उधार से बचना फायदेमंद रहेगा. आर्थिक रिश्तों में संतुलन और प्रतिस्पर्धी भावना बनी रहेगी.

तुला राशि
आर्थिक मामलों में नियमों और नीतियों पर ध्यान देना जरूरी होगा. जल्दबाजी में कोई पहल न करें. अचानक परिस्थितियां बन सकती हैं. जरूरी विषयों में धैर्य रखें और समझदारी से रास्ता निकालने की कोशिश करें.

वृश्चिक राशि
विभिन्न क्षेत्रों से अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. कामकाज में विस्तार होगा. जरूरी कार्यों में तेजी आएगी. साझेदारी और सहयोग से लाभ मिलेगा. प्रयासों को गति मिलेगी और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं.

धनु राशि
करियर सामान्य बना रहेगा. व्यापार में नियंत्रण रखना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में पारदर्शिता रखें. सेवा भाव बना रहेगा. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, लेकिन नौकरीपेशा लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा. समय पर काम निपटाएं.

मकर राशि
करियर उन्नति की दिशा में आगे बढ़ेगा. व्यापार में तेजी बनी रहेगी. व्यवस्था मजबूत रहेगी. पेशेवर मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. कौशल और प्रतिभा के दम पर पहचान बनेगी. आधुनिक विषयों में रुचि बढ़ेगी.

कुंभ राशि
करियर में सहजता बनी रहेगी. अनुभव का लाभ मिलेगा. प्रतिभा के प्रदर्शन में सुधार होगा. प्रबंधन से जुड़े कार्यों पर फोकस रहेगा. साहस और पराक्रम बढ़ेगा. नियम-कानून का पालन आपके पक्ष में रहेगा.

Advertisement

मीन राशि
जरूरी कार्यों को टालने से बचें. आर्थिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएंगे. काम का विस्तार उम्मीद के अनुसार रहेगा. पेशेवर यात्रा संभव है. लक्ष्य पूरे करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement