अब भारत विरोधी खालिस्तानियों पर एक्शन की तैयारी! कनाडा जाएंगे NSA अजित डोभाल

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल फरवरी 2026 में कनाडा की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात करेंगे. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच राजनयिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना है.

अजित डोभाल कनाडा यात्रा पर जाएंगे (Photo/ITG)
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल फरवरी 2026 में कनाडा की यात्रा पर जा रहे हैं. एनएसए वहां कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात करेंगे. इस यात्रा का असल मकसद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करना है.

अजित डोभाल की कनाडा यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भी मार्च 2026 में भारत दौरे पर आ सकते हैं. ये दौरा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका अदा करेगा. 

डोभाल का कनाडा दौरा दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद विरोधी कोशिशों को बढ़ाने पर जोर देगा.

कनाडा से मदद चाहता है भारत

इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक, अजित डोभाल के कनाडा दौरे का असल मकसद खालिस्तान मुद्दे पर चर्चा करना है. भारत चरमपंथी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए कनाडा की मदद चाहता है. गुरपतवंत सिंह पन्नू के प्रमुख सहयोगी इंदरजीत सिंह गोसल सहित खालिस्तानी अलगाववादियों की हालिया गिरफ्तारियां, इस बात का सबूत है कि कनाडा भारत की मदद करने की कोशिश कर रहा है.

यह भी पढ़ें: अब संबंध सुधारने में जुटा कनाडा, मार्च के पहले हफ्ते में भारत आ सकते हैं PM मार्क कार्नी

भारत-कनाडा के सुधरते संबंधों में कार्नी का बड़ा हाथ

भारत और कनाडा व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और अहम खनिजों सहित विभिन्न क्षेत्रों में कम्युनिकेशन सिस्टम को एक बार फिर सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं.

2023 में निज्जर हत्याकांड के बाद भारत और कनाडा के संबंध काफी बिगड़ गए थे. लेकिन कार्नी ने आने के बाद भारत-कनाडा संबंधों को पटरी पर लाने की कोशिश की है. 

बता दें कि भारत और कनाडा ने अंतरराष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद सहित आपसी सुरक्षा चिंताओं पर मिलकर काम करने का फैसला लिया है. 

