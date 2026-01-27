Aaj ka Rashifal 28 जनवरी 2026: मिथुन राशि वाले खर्च-निवेश संतुलित रखें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष राशि: परिवार और धन दोनों में शुभ संकेत

आज घर में खुशी का माहौल बना रह सकता है. किसी खास व्यक्ति का आगमन या शुभ समाचार उत्साह बढ़ाएगा. आर्थिक मामलों में सजगता और योजना से लाभ मिलेगा. बचत बढ़ेगी और बैंकिंग से जुड़े काम आसानी से पूरे होंगे. व्यवहार और वाणी से लोगों का दिल जीत पाएंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 5, 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा करें और हरी वस्तुओं का दान करें.

वृष राशि: रचनात्मकता और नवाचार से सफलता

नए विचारों और तरीकों से काम करने का दिन है. रचनात्मक क्षेत्रों में जुड़े लोगों को पहचान मिल सकती है. परिवार में मेल-मिलाप बढ़ेगा और मेहमान आ सकते हैं. जीवनशैली में सुधार होगा और सकारात्मक सोच बनी रहेगी.

शुभ अंक: 3, 5, 6

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: गणेश वंदना करें और व्रत या संकल्प लें.

मिथुन राशि: संयम से बढ़ेगा लाभ

विदेश या दूरस्थ स्थानों से जुड़े मामलों में अच्छे संकेत हैं. खर्च और निवेश संतुलित रखें. जल्दबाजी या विवाद से बचना जरूरी है. सूझबूझ से फैसले लेने पर आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.

शुभ अंक: 1, 3, 5

शुभ रंग: हरा

आज का उपाय: हरी वस्तुओं का दान करें और नम्रता बनाए रखें.

कर्क राशि: मेहनत का मिलेगा पूरा फल

कामकाज में अनुशासन और नियमों का पालन सफलता दिलाएगा. व्यापार और नौकरी दोनों में प्रगति संभव है. आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं. टीमवर्क से बड़े अवसर मिल सकते हैं.

शुभ अंक: 1, 2, 3, 5

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: श्रीगणेश पूजा करें और सक्रिय रहें.

सिंह राशि: करियर में पहचान और सम्मान

आज आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और बड़े प्रस्ताव सामने आएंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा और नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी.

शुभ अंक: 1, 3, 5

शुभ रंग: पिस्ता

आज का उपाय: हरी वस्तुओं का प्रयोग करें और वचन निभाएं.

कन्या राशि: भाग्य का पूरा साथ

आज भाग्य का सहयोग मिलेगा. शिक्षा, यात्रा और करियर से जुड़े मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है. धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी.

शुभ अंक: 1, 3, 5

शुभ रंग: गहरा हरा

आज का उपाय: हरी वस्तुओं का दान करें और धर्मयात्रा पर जाएं.

तुला राशि: सेहत और संतुलन पर ध्यान

आज संयम और सतर्कता जरूरी है. खान-पान में लापरवाही से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. रिश्तों में विश्वास बनाए रखें और बहस से बचें.

शुभ अंक: 3, 5, 6

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: श्रीगणेश पूजा करें और सतर्क रहें.

वृश्चिक राशि: साझेदारी से सफलता

दोस्तों और सहयोगियों से रिश्ते मजबूत होंगे. करियर में स्थिरता आएगी और जिम्मेदारियां बेहतर निभाएंगे. नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा.

शुभ अंक: 1, 3, 5, 9

शुभ रंग: गुड़ जैसा

आज का उपाय: हरी वस्तुओं का दान करें और विनम्र रहें.

धनु राशि: मेहनत से बनेगा रास्ता

कामकाज में व्यस्तता रहेगी. अनुभवियों से सीखने का मौका मिलेगा. आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है. स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें.

शुभ अंक: 1, 3

शुभ रंग: एप्पल ग्रीन

आज का उपाय: गणेश वंदना करें और निरंतरता बनाए रखें.

मकर राशि: रचनात्मकता और सफलता

आज रचनात्मक कामों से जुड़ाव बढ़ेगा. प्रियजनों के साथ अच्छा समय बीतेगा. परीक्षा और प्रतियोगिता में सफलता संभव है.

शुभ अंक: 5, 8

शुभ रंग: हल्का नीला

आज का उपाय: हरी वस्तुओं का दान करें और सहकारिता रखें.

कुंभ राशि: प्रबंधन और संतुलन जरूरी

वरिष्ठों से तालमेल बनाकर चलना लाभ देगा. परिवार में नजदीकियां बढ़ेंगी. भावनाओं में बहने से बचें.

शुभ अंक: 1, 3, 5, 8

शुभ रंग: मोरपंख

आज का उपाय: अहंकार से बचें और हरी वस्तुओं का दान करें.

मीन राशि: संवाद से खुले अवसर

व्यापार और यात्रा के योग हैं. आलस्य छोड़कर सक्रिय रहें. सामाजिक और प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी.

शुभ अंक: 1, 3

शुभ रंग: आंवला

आज का उपाय: श्रीगणेश पूजा करें और कथा-प्रवचन सुनें.

