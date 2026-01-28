scorecardresearch
 
AAIB ने शुरू की अजित पवार प्लेन क्रैश की जांच, VSR एविएशन के दफ्तर से कई दस्तावेज जब्त

महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह एक भीषण विमान हादसे में एनसीपी प्रमुख और उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई. एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इनवेस्टिगेशन ब्यूरो ने इस विमान हादसे की जांच शुरू कर दी है.

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को ले जा रहा विमान लैंडिंग के दौरान पुणे जिले के बारामती में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. (Photo: PTI)
महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह एक विमान हादसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख और सूबे के उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें पायलट और क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं. दिल्ली स्थित वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का बॉम्बार्डियर लियरजेट-45 विमान (रजिस्ट्रेशन नंबर VT-SSK), जिसने मुंबई से उड़ान भरी थी और बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया. एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने इस विमान दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है. AAIB के महानिदेशक खुद घटनास्थल पर पहुंचे और विमान के मलबे का निरीक्षण किया. 

हादसे के कुछ घंटों बाद AAIB के अधिकारी दिल्ली के महिपालपुर स्थित वीएसआर एविएशन (VSR Aviation) के ऑफिस पहुंचे. अधिकारियों ने पाया कि कंपनी के कई कर्मचारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे. वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस गेट पर AAIB अधिकारियों ने गार्ड से दस्तावेजों की जांच की और सहयोग करने को कहा. गार्ड ने कंपनी के अधिकारियों के दफ्तर में अनुपस्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही. AAIB के अधिकारी सुबह करीब 11:30 बजे कंपनी के दिल्ली स्थित परिसर पहुंचे. 

यह भी पढ़ें: अजित पवार का कल अंतिम संस्कार, याद में बारामती में बनेगा मेमोरियल

वीएसआर एविएशन के महिपालपुर स्थित दफ्तर के परिसर में जांचकर्ताओं को एक बेसमेंट का दरवाजा मिला, जिसे वे मुख्य कार्यालय से जुड़ा मान रहे थे. उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद होने पर सवाल खड़े किए. करीब 12:15 बजे वीएसआर वेंचर्स से जुड़ा एक व्यक्ति मौके पर पहुंचा और कार्यालय खोला. इसके बाद कंपनी से जुड़ा एक अन्य अधिकारी बिना पहचान पत्र के अंदर गया और शटर बाहर से बंद कर भीतर AAIB अधिकारियों के साथ चर्चा जारी रही. कुछ देर बाद AAIB अधिकारियों को कंपनी के दफ्तर से कुछ दस्तावेजों को ले जाते हुए देखा गया. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया कि बारामती एयरपोर्ट एक अनियंत्रित हवाई पट्टी है और अजित पवार का विमान जब लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, उस समय दृश्यता लगभग 3,000 मीटर थी.

यह भी पढ़ें: ‘बड़े भाई को खो दिया’, अजित पवार के निधन पर भावुक हुए एकनाथ शिंदे और CM फडणवीस

पहली कोशिश में रनवे दिखाई न देने पर विमान ने गो-अराउंड (फिर से हवा में चक्कर लगाना) किया. दूसरी कोशिश में लैंडिंग क्लीयरेंस मिलने के कुछ ही पलों बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रनवे थ्रेशोल्ड के पास विमान में आग लगते हुए देखा. हादसे के तुरंत बाद इमरजेंसी सर्विस मौके पर पहुंची. विमान का मलबा रनवे-11 के बाईं ओर पाया गया. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने स्पष्ट किया है कि पूर्व निरीक्षणों में कंपनी के खिलाफ कोई गंभीर चूक नहीं पाई गई थी. दुर्घटनाग्रस्त विमान में अजित पवार के साथ उनके पीएसओ विदिप जाधव, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, को-पायलट (फर्स्ट ऑफिसर) सांभवी पाठक और मेन पायलट (पायलट-इन-कमांड) सुमित कपूर सवार थे.

---- समाप्त ----
