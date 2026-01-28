scorecardresearch
 
ISRO में इस पद के लिए निकली भर्ती, फटाफट जान लें सारी डिटेल 

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के पास ये बेहद खास मौका है. ISRO ने लीगल कंसलटेंट के पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने भी इस योग्यता के मुताबिक पढ़ाई की है, वे आवेदन कर सकते हैं. 

ISRO ने लीगल कंसलटेंट के पदों पर भर्ती निकाली है. (Photo: Pexels)
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने लीगल कंसलटेंट पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. ऐसे में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवार योग्यता के मुताबिक इस पद पर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि ये मौका उन उम्मीदवारों के लिए बेहद खास है जिन्होंने लॉ की पढ़ाई की है और उनके पास एक्सपीरियंस है. इस पद पर नियुक्ति कॉन्ट्रैक्स बेसिस पर की जाएगी और उम्मीदवारों की पोस्टिंग बेंगलुरु में होगी.

इस भर्ती की अवधि 11 महीने की होगी जिसे काम के प्रदर्शन के मुताबिक आगे बढ़ाया जा सकता है. इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए पते पर अपना आवेदन भेज सकते हैं. 

क्या होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता?

इस पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास लॉ की डिग्री होना अनिवार्य है. ऐसे में उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई की हो. इसके साथ ही आवेदकों को सरकारी विभागों से जुड़ी कानूनी मामलों की जानकारी होनी चाहिए. 

होना चाहिए 5 साल का एक्सपीरियंस

पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास कम से कम 5 साल का कानूनी अनुभव होना चाहिए. CAT, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस हैंडल करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए. साथ ही पब्लिक प्रोक्योरमेंट और आर्बिट्रेशन से जुड़ा अनुभव आपको ज्यादा लाभ मिलेगा.

जान लें इतनी मिलेगी सैलरी 

ISRO के लीगल कंसलटेंट पद पर नियुक्त हुए उम्मीदवारों को हर महीने 50 हजार रुपये की सैलरी मिलेगी. 

ये है सिलेक्शन प्रोसेस

बता दें कि इस पद पर उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग और पर्सनल इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा. सिलेक्शन का लास्ट प्रोसेस उम्मीदवारों के एक्सपीरियंस और कानूनी नॉलेज को देखकर की जाएगी. 

यहां पर भेजे अपना आवेदन 

उम्मीदवार आवेदन फॉर्म को सही तरह से भरे और (Legal), Department of Space, Antariksh Bhavan, New B.E.L. Road, Bangalore - 560094 पर भेज दें. इस पद पर आवेदन की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2026 है. 

 

