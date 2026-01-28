Parliament Budget Session 2026 Live: 'ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने दी और मुखरता', राष्ट्रपति ने बताईं सरकार की उपलब्धियां

संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है. संसद सत्र की शुरुआत के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रही हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां बताईं और कहा कि पिछला साल भारत की तेज प्रगति और विरासत के उत्सव के रूप में यादगार रहा.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के बाद अब राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो रही हैं. राष्ट्रपति के आगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और स्पीकर ओम बिरला, पीछे पीएम मोदी चल रहे हैं.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि किसानों की अतिरिक्त आय के लिए सरकार की ओर से 'श्री अन्न' योजना शुरू की गई. इसे वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने का कार्य जारी है. आज किसानों को अन्न उत्पादन के अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन से भी आर्थिक प्रगति के रास्ते से जोड़ा जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि न्यूक्लियर के अलावा भारत सोलर पॉवर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक 20 लाख रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाया जा चुका है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश ने गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई. देश ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और आदिवासी समुदाय के प्रति उनके योगदान को याद किया. सरदार पटेल की 150वीं जयंती से संबंधित कार्यक्रमों ने 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना को और मजबूत किया. पूरे देश ने देखा कि भारत रत्न भूपेन हजारिका की जयंती समारोह ने देश को संगीत और एकता की भावना से भर दिया. जब देश अपने पूर्वजों के योगदान को याद करता है, तो नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है जिससे 'विकसित भारत' की ओर हमारा सफर और भी तेज हो जाता है.
राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र में विषयों पर मतभेद होना जरूरी है, लेकिन कुछ विषय मतभेदों से परे हैं. सरकार, संसद सभी मिलकर विकसित भारत के संकल्प सिद्ध करेंगे. राष्ट्रपति ने सफल और सार्थक सत्र के लिए सभी सांसदों को बधाई दी है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत विश्व के समृद्धतम देशों में से एक है. मेरी सरकार उस विरासत को सहेजने-संवारने के लिए हर मोर्चे पर काम कर रही है. मैकाले ने हीन भावना भरने का काम किया था, मेरी सरकार ने उसे पहली छेड़ने का काम किया. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधार हुआ है. दुनिया में भारत के विकास की गूंज है. सरकार ने भारत खेलो नीति बनाई. खेल संस्थानों को पारदर्शी बनाया गया. देश स्टार्टअप हब बना. सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण के बाद हजार वर्षों की यात्रा भारत की सामाजिक निष्ठा का प्रतीक है. पांडुलिपियों को सहेजने के लिए उनका डिजिटलाइजेशन शुरू किया गया है. मेरी सरकार ने संविधान का संथाली भाषा में अनुवाद करा आदिवासी समाज का गौरव बढ़ाया है.
राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को गति मिली है. ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा है. भारतीय सेना ने आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया. मिशन सुदर्शन चक्र पर काम चल रहा है. विश्व आज कठिन कालखंड से गुजर रहा है. लंबे समय से चले आ रहे समीकरण भी बदल रहे हैं. कठिन परिस्थितियों के बीच भी भारत तेजी से विकास की राह पर बढ़ रहा है. इसके पीछे दूरगामी विदेश नीति की भूमिका है. भारत पर दुनिया के देश भरोसा व्यक्त करते हैं. भारत सेतु की भूमिका निभा रहे हैं. भारत ने मानवीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी है. भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज को और मुखरता से तेज किया है. पुराने संबंधों को मजबूती देते हुए नए संबंध भी विकसित किए हैं. ग्लोबल पॉलिटिक्स का अंतिम ध्येय मानवता की सेवा होनी चाहिए.
संसद के बजट सत्र की बुधवार से शुरुआत हो गई. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदन के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और विरासत से लेकर विकास का संदेश दिया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी. इस बीच विपक्ष ने मनरेगा, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर जैसे ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है.
यह भी पढ़ें: संसद के बजट सत्र की शुरुआत, राष्ट्रपति मुर्मू ने विरासत और विकास का दिया संदेश
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बजट सत्र की शुरुआत के मौके पर दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रही हैं. राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया और कहा कि पिछला साल भारत की तेज प्रगति और विरासत के उत्सव के रूप में यादगार रहा. उन्होंने कहा कि देशभर में ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया जा रहा है. नागरिक इस महान प्रेरणा के लिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रति नमन कर रहे हैं. मैं सभी सांसदों को बधाई देती हूं कि संसद में इस विषय पर विशेष चर्चा की गई.