Parliament Budget Session 2026 Live: 'ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने दी और मुखरता', राष्ट्रपति ने बताईं सरकार की उपलब्धियां

'और तेज की है ग्लोबल साउथ की आवाज', संसद में बोलीं राष्ट्रपति

Posted by :- Bikesh Tiwari

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को गति मिली है. ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा है. भारतीय सेना ने आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया. मिशन सुदर्शन चक्र पर काम चल रहा है. विश्व आज कठिन कालखंड से गुजर रहा है. लंबे समय से चले आ रहे समीकरण भी बदल रहे हैं. कठिन परिस्थितियों के बीच भी भारत तेजी से विकास की राह पर बढ़ रहा है. इसके पीछे दूरगामी विदेश नीति की भूमिका है. भारत पर दुनिया के देश भरोसा व्यक्त करते हैं. भारत सेतु की भूमिका निभा रहे हैं. भारत ने मानवीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी है. भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज को और मुखरता से तेज किया है. पुराने संबंधों को मजबूती देते हुए नए संबंध भी विकसित किए हैं. ग्लोबल पॉलिटिक्स का अंतिम ध्येय मानवता की सेवा होनी चाहिए.