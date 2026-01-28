scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

निवेशकों की बल्‍ले-बल्‍ले... आज शेयर बाजार में क्‍यों आई तूफानी तेजी? 6 लाख करोड़ की कमाई

शेयर बाजार में बुधवार को शानदार तेजी आई. लार्जकैप से लेकर मिड और स्‍मॉल कैप इंडेक्‍स अच्‍छी तेजी पर बंद हुए, जिस कारण निवेशकों के पोर्टफोलियो में उछाल दिखाई दे रहा है.

Advertisement
X
शेयर बाजार में आई धुंआधार तेजी. (Photo: Pixabay)
शेयर बाजार में आई धुंआधार तेजी. (Photo: Pixabay)

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को शानदार तेजी देखने को मिली. सेंसेक्‍स और निफ्टी ने आखिरी कुछ घंटों में कमाल की तेजी दिखाई, जिससे निवेशकों के पोर्टफोलियों में तगड़ी उछाल आई. बीएसई सेंसेक्‍स 487.20 या 0.60 फीसदी चढ़कर   82,344.68 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 167.35 अंक या 0.66%  चढ़कर 25,342.75 पर क्‍लोज हुआ. 

 BSE टॉप 30 शेयरों में से सिर्फ 8 शेयर गिरवाट पर थे, बाकी 22 शेयरों में अच्‍छी तेजी रही. BEL के शेयर सबसे ज्‍यादा 8.90 फीसदी चढ़कर 453 रुपये पर पहुंच गए. इसके बाद  ETERNAL के शेयर 5 फीसदी चढ़कर 266 रुपये पर आ गए. बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, ट्रेंट और पावरग्रिड शेयरों में 2 फीसदी की तेजी रही. मारुति सुजुकी, सनफार्मा, इंफोसिस, एयरटेल  जैसे शेयर गिरावट पर बंद हुए.  

निवेशकों की हुई मोटी कमाई 
शेयर बाजार में मिड और स्‍मॉलकैप में भी शानदार रैली देखी गई. निफ्टी मिडकैप 100 में 954 अंकों की तेजी देखने को मिली, जबकि निफ्टी स्‍मालकैप 100 में 371 अंकों की तेजी आई. जिस कारण निवेशकों के पोर्टफोलियों में भी जबरदस्‍त उछाल देखने को मिला.  बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन 453.67 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 459.64 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो करीब 6 लाख करोड़ की उछाल है. 

सम्बंधित ख़बरें

Corporate actions: Persistent Systems, Wipro, SRF, Coforge, Godrej Consumer Products, and United Spirits
वेदांता, UPL, SRF समेत ये 28 स्‍टॉक... India-EU डील से आएगी तेजी, खरीदने की सलाह
Adani Group stocks extended gains for the second straight session after Sebi dismissed allegations of stock manipulation levelled by US-based short-seller Hindenburg Research.
53% चढ़ेगा अडानी का ये शेयर, क्‍या आपके पास भी? एक्‍सपर्ट ने कहा खरीदें
At 9:17 am, the BSE Sensex jumped 430.38 points, or 0.53%, to 82,287.86 after gaining nearly 550.38 points in early trade.
India-EU डील से झूमा शेयर बाजार, सेंसेक्स 650 अंक उछला... इन 10 स्टॉक ने मचाया गदर
India-EU ट्रेड डील से क्‍या है डर? शराब बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट
Stock Market Reaction on India-EU Deal
इधर ऐलान, उधर तूफानी रैली... भारत-EU डील से शेयर बाजार में अचानक तेजी क्यों?
Advertisement

शेयर बाजार में क्‍यों आई तेजी? 
भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को आई तेजी का सबसे बड़ा कारण भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड डील को माना जा रहा है. जिसके तहत दोनों देश ज्‍यादातर समानों पर कम टैरिफ या शून्‍य टैरिफ लगाने पर सहमत हुए हैं. इस डील से भारत के एक्‍सपोर्ट में उछाल होने की उम्‍मीद है, जिससे कई कंपनियों को लाभ होगा. इस कारण शेयर बाजार का सेंटिमेंट बदल गया है. 

वहीं लार्ज, मिड और स्‍मॉलकैप शेयरों में भी शानदार तेजी देखने को मिली, जिस कारण अच्‍छी खासी खरीदारी आई है. खासकर मार्केट बंद होने के कुछ ही घंटे पहले इन स्टॉक्‍स में बड़ी खरीदारी हुई. 

इन शेयरों में 20 फीसदी की तेजी 
स्‍टारलाइट शेयरों में आज 20 फीसदी की तेजी आई है, जो 103 रुपये पर पहुंच गया. तेजस नेटवर्क का शेयर 15 फीसदी चढ़ा, डेटा पैटर्न के शेयर में 13.63 फीसदी की उछाल आई. हिंदुस्‍तान कॉपर के शेयरों में 12.67 फीसदी की उछाल आई है. ऑयल इंडिया के शेयरों में 9 फीसदी की तेजी आई है. मोतीलाल ओसवाल के शेयरों में 8 फीसदी की उछाल आई है. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement