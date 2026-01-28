scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Love Rashifal 28 January 2026: कर्क राशि वालों के रिश्तों में सहयोग और समर्पण बढ़ेगा, जानें अपनी राशि का हाल

Aaj ka Love Rashifal 28 January 2026 (लव राशिफल): अपने प्रेम और व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. स्वजनों के साथ समय बिताएंगे. मित्रों और प्रियजनों के साथ घूमने-फिरने के योग हैं. जरूरी बातें खुलकर कह पाएंगे. रिश्तों में सहयोग और समर्पण बढ़ेगा.

Advertisement
X
love horoscope
love horoscope

मेष राशि: प्रेम में मिठास और सरप्राइज
स्वजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. भव्य आयोजनों में शामिल हो सकते हैं. प्रियजन से मुलाकात मन को खुश करेगी. अपनों को सरप्राइज देकर रिश्तों में नई ऊर्जा भरेंगे. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और निजी रिश्ते मजबूत होंगे.

वृष राशि: परिवार में खुशियों का माहौल
घर में हर्ष और आनंद बना रहेगा. करीबियों की भावनाओं का सम्मान करेंगे. आपसी विश्वास और स्नेह बढ़ेगा. भावनात्मक संवाद बेहतर रहेगा. रिश्तों में सकारात्मकता बनी रहेगी और प्रियजनों से मुलाकात सुखद रहेगी.

मिथुन राशि: रिश्तों के लिए प्रयास जरूरी
स्वजनों की खुशी बढ़ाने के प्रयास करेंगे. मित्रों के साथ संवाद और सक्रियता बनी रहेगी. प्रेम और स्नेह को मजबूती मिलेगी. करीबियों को उपहार दे सकते हैं. अपनों की कमियों को अनदेखा कर रिश्तों में संतुलन बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

कुंभ राशि वाले व्यवहार और खर्च पर नियंत्रण रखेंगे, जानें अपनी राशि का हाल
मिथुन राशि वाले खर्च-निवेश संतुलित रखें, जानें क्या कहती है आपकी राशि
Today is Navami tithi avoid auspicious work and visit Hanuman temple
आज नवमी तिथि पर क्या करें क्या न करें?
Auspicious day for Aries and Scorpio, caution for Capricorn
आज इन राशिफल वालों को सावधान रहने की जरूरत
Tips for success and health before exams meetings and shopping
आज का सक्सेस मंत्र क्या है?

कर्क राशि: प्रेम और सहयोग से रिश्ते मजबूत
अपने प्रेम और व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. स्वजनों के साथ समय बिताएंगे. मित्रों और प्रियजनों के साथ घूमने-फिरने के योग हैं. जरूरी बातें खुलकर कह पाएंगे. रिश्तों में सहयोग और समर्पण बढ़ेगा.

सिंह राशि: भरोसा और तालमेल बढ़ेगा
प्रेम संबंधों में विश्वास और सहजता बनी रहेगी. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. आपसी तालमेल बेहतर होगा. व्यक्तिगत पक्ष मजबूत रहेगा और सभी का भरोसा जीत पाएंगे. सुखद पलों को अपनों के साथ साझा करेंगे.

Advertisement

कन्या राशि: यादगार पल और शुभ संदेश
परिजनों के साथ यादगार समय बिताएंगे. प्रेम संबंधों में उत्साह रहेगा. शुभ संदेश मिल सकते हैं. व्यवहार में मिठास आएगी. प्रियजनों के साथ यात्रा के योग हैं. मित्रता और रिश्तों में मजबूती बढ़ेगी.

तुला राशि: भावनाओं में संयम जरूरी
भावनात्मक पक्ष सामान्य रहेगा. जरूरी बातचीत में सजगता रखें. परिवार और मित्र सहयोग देंगे. भावुकता में बहने से बचें. रिश्तों में सहनशीलता और संतुलन बनाए रखना आज बेहद जरूरी रहेगा.

वृश्चिक राशि: दांपत्य और प्रेम में सुख
घर-परिवार से करीबी बढ़ेगी. वादा निभाने से रिश्ते मजबूत होंगे. दांपत्य जीवन में सुख बढ़ेगा. प्रेम संबंध गहरे होंगे. निजी जीवन में संतोष और मित्रों का साथ मिलेगा.

धनु राशि: धैर्य और विनम्रता जरूरी
प्रेम में जल्दबाजी से बचें. रिश्तों में विनम्रता और संतुलन रखें. अनावश्यक चर्चाओं से दूरी बनाए रखें. अपनों का सम्मान करें और धैर्य दिखाएं. इससे संबंध पूर्ववत और स्थिर रहेंगे.

मकर राशि: खुशियों के मौके बनेंगे
भावनात्मक पहल बनी रहेगी. प्रेम और निजी संबंध मजबूत होंगे. मित्रों से मुलाकात होगी. खुशियां साझा करने के अवसर मिलेंगे. रिश्तों में भरोसा और विनम्रता बनी रहेगी.

कुंभ राशि: परिवार को प्राथमिकता
घर और रिश्तों पर ध्यान देंगे. मित्रों से मुलाकात होगी. जरूरी बातें धैर्य से कहेंगे. अपनों की इच्छाओं का सम्मान करेंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा और रिश्तों में नजदीकी आएगी.

Advertisement

मीन राशि: प्रेम और सौहार्द का दिन
प्रेम संबंधों में सुख और संतुलन रहेगा. अतिथियों का आदर-सत्कार करेंगे. प्रियजन से मुलाकात होगी. भावनात्मकता मजबूत रहेगी. रिश्तों में सहजता बनी रहेगी और सुखद सूचनाएं मिल सकती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement