सोना 1 लाख 63 हजार पार... Gold-Silver की कीमतों में फिर आया बूम, जानें लेटेस्ट रेट

आज बुधवार, 28 जनवरी 2026 को सोना-चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल आया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 27 जनवरी 2026 को 22 कैरेट सोने का भाव ₹145553 प्रति 10 ग्राम था, जो बुधवार सुबह ₹150066 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. आज चांदी के दाम भी काफी महंगे हुए हैं.

Gold-Silver Price Today, 28 January 2026: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

बुधवार को चांदी (999, प्रति 1 किलो) की कीमत में 17 हजार 275 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

शुद्धता मंगलवार शाम का रेट बुधवार

सुबह का रेट जानें कितना महंगा? सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 158901 163827 ₹4,926 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 158265 163171 ₹4,906 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 145553 150066 ₹4,513 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 119176 122870 ₹3,694 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 92957 95839 ₹2,882 महंगा चांदी (प्रति 1 किलो) 999 344564 361821 ₹17,257 महंगी

मंगलवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)

सुबह का रेट: ₹159027 प्रति 10 ग्राम

शाम का रेट: ₹158901 प्रति 10 ग्राम

मंगलवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)

सुबह का रेट: ₹342507 प्रति किलो

शाम का रेट: ₹344564 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

