scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

सोना 1 लाख 63 हजार पार... Gold-Silver की कीमतों में फिर आया बूम, जानें लेटेस्ट रेट

गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. चांदी के दाम में आज 17 हजार रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. वहीं 24 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 1 लाख 63 हजार रुपये के पार पहुंच गया है. आइए जानते हैं सोना-चांदी का लेटेस्ट भाव.

Advertisement
X
सोना-चांदी की कीमतों में भारी उछाल आया है. (Photo: Pixabay)
सोना-चांदी की कीमतों में भारी उछाल आया है. (Photo: Pixabay)

आज बुधवार, 28 जनवरी 2026 को सोना-चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल आया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 27 जनवरी 2026 को 22 कैरेट सोने का भाव ₹145553 प्रति 10 ग्राम था, जो बुधवार सुबह ₹150066 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. आज चांदी के दाम भी काफी महंगे हुए हैं.

Gold-Silver Price Today, 28 January 2026: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

बुधवार को चांदी (999, प्रति 1 किलो) की कीमत में 17 हजार 275 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

सम्बंधित ख़बरें

Gold-Silver Prices Today 27 january 2026 (File Photo- ITG)
सोने की कीमत 1 लाख 59 हजार के पार, चांदी के रेट में भी भारी उछाल
Market participants note that gold and silver typically perform well during periods of elevated uncertainty. Analysts also point to strong structural drivers supporting the rally.
अचानक चांदी ₹25000 महंगी, 10 ग्राम 24 कैरेट Gold का अब ये नया रेट
Gold Rate Donald Trump Connection
पहली बार हुआ ऐसा... सोना $5000 के पार, चांदी भी कुछ कम नहीं
Robert Kiyosaki Viral Post
'चिंता कैसी... मैं सोना-चांदी खरीदता हूं', रॉबर्ट कियोसाकी ने अब कह दी ये बड़ी बात
Gold-Silver Rate Fall
अब कितना है 20, 22 या 24 कैरेट Gold Rate? हफ्तेभर में चांदी के भाव में इतना चेंज
  शुद्धता मंगलवार शाम का रेट बुधवार
सुबह का रेट		 जानें कितना महंगा?
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 158901 163827 ₹4,926 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 158265 163171 ₹4,906 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 145553 150066 ₹4,513 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 119176 122870 ₹3,694 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 92957 95839 ₹2,882 महंगा
चांदी (प्रति 1 किलो) 999 344564 361821 ₹17,257 महंगी

मंगलवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹159027 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹158901 प्रति 10 ग्राम

मंगलवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹342507 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹344564 प्रति किलो

Advertisement

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement