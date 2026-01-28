scorecardresearch
 
आ गया New Aadhaar App, मोबाइल नंबर से लेकर पता बदलने तक मिलेंगे ये फीचर्स

Aadhaar App को भारत में लॉन्च कर दिया है. UIDAI ने इस इस ऐप में कई नए फीचर्स को शामिल किया गया है और आज उसका फुल वर्जन को अनवील कर दिया है. Aadhaar App में आप फोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर और दूसरी डिटेल्स को हाइड कर सकते हैं.

आ गया नया आधार ऐप. (Photo: Play Store )
आ गया नया आधार ऐप. (Photo: Play Store )

न्यू Aadhaar App ऐप को UIDAI ने लॉन्च कर दिया है. इस ऐप की लॉन्चिंग के लिए एक इवेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें UIDAI के ऑफिसर ने इस ऐप के बारे में बताया है. आधार होल्डर्स को बहुत सी सर्विस एक मोबाइल ऐप के अंदर  दी जाएंगी. 

न्यू आधार ऐप की मदद से ऑफलाइन वेरिफिकेशन्स को शामिल किया गया है. आने वाले दिनों में सिक्योरिटी गार्ड से लेकर ऑफिस तक में विजिटर्स की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए आधार कार्ड का यूज किया जा सकेगा. साथ ही बताया है कि यूजर्स का डेटा सेफ रहेगा. 

ऑफलाइन का मतलब ये नहीं है कि बिना इंटरनेट के काम करेगा. ऑफलाइन का यहां पर मतलब है कि जब सेंटरल डेटा बेस के बिना वेरिफिकेशन पूरा किया जाएगा.

  • आधार ऐप की मदद से सिक्योरिटी चेक होगी 
  • अटेंडेंस के लिए मदद करेगा 
  • वेरिफिकेशन आसान होगा

न्यू आधार ऐप का कंप्लीट डिजाइन ऐसे तैयार किया है, जिसकी मदद से आधार होल्डर्स को पूरा कंट्रोल मिले. यूजर्स खुद कंट्रोल कर सकेंगे कि कौन सी डिटेल्स दिखाई जाए और कौन सी डिटेल्स छिपाई जाए.  

UIDAI ने इवेंट में इस इमेज को दिखाया गया है. (YT/Aadhaar UIDAI)

UIDAI ने इवेंट में बताया है कि न्यू आधार ऐप में फोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर और दूसरी डिटेल्स को हाइड कर सकते हैं.  

डिटेल्स हाइड करने के लिए आधार होल्डर्स को चुनिंदा बॉक्स मिलेंगे, जिनपर यूजर्स को चेक और अनचेक करना होगा. इसके बाद आधार होल्डर्स अपनी इंफोर्मेशन को हाइड कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं. 

ऐप ओपन करते ही यूजर्स को सिर्फ एक QR Code को दिखाएगा. साथ ही इसमें आधार नंबर को भी हाइड किया जाएगा. एक बार यूजर्स जब क्लिक करेंगे तो यूजर्स को आधार डिटेल्स दिखाई देंगी.  न्यू आधार ऐप एंड्रॉयड और आईओएस के लिए जारी है,  जिन लोगों के फोन में पहले से न्यू ऐप है, उनको अपना ऐप अपडेट करना होगा. 

    Advertisement