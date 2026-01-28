scorecardresearch
 
Ajit Pawar Plane Crash LIVE: प्लेन क्रैश में अजित पवार का निधन, बारामती हादसे में 5 लोगों की मौत, जल गया पूरा विमान

ओमकार | नई दिल्ली | 28 जनवरी 2026, 10:48 AM IST

Maharashtra Plane Crash Baramati LIVE Updates: एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को ले जा रहा एक विमान बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती में लैंडिंग की कोशिश करते वक्त क्रैश हो गया. इस हादसे में अजित पवार सहित कुल पांच लोगों की मौत हो गई है.

Maharashtra Plane Crash Baramati LIVE Updates: NCP नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को ले जा रहा एक विमान बारामती में हादसे का शिकार हो गया. इस हादसे में अजित पवार सहित कुल पांच लोगों की मौत हो गई है. बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती में लैंड के वक्त प्लेन के क्रैश की घटना हुई. अजित पवार चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे. अभी तक यहा साफ नहीं हो पाया है कि विमान ने क्रैश लैंडिंग की या कोई तकनीकी खराबी चलते ये हादसा हुआ है. घटना के बाद प्राइवेट चार्टर्ड विमान पूरी तरह से जल गया है.

अजित पवार से जुड़े हादसे से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के यह LIVE ब्लॉग फॉलो करें...
 

10:48 AM (एक मिनट पहले)

Ajit Pawar Death: अखिलेश यादव ने अजित पवार के निधन पर जताया शोक

Posted by :- Sakib

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम श्री अजित पवार जी का विमान दुर्घटना में निधन, अत्यंत दुःखद है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें. शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं .भावभीनी श्रद्धांजलि."

 

10:43 AM (6 मिनट पहले)

Maharashtra plane crash Baramati: अजित पवार जनता के नेता थे: PM नरेंद्र मोदी 

Posted by :- Sakib

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुखद विमान हादसे से बहुत दुख हुआ. इस हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं. दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों को शक्ति और हिम्मत मिले, इसके लिए प्रार्थना करता हूं."

अजित पवार के साथ तस्वीर शेयर करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "अजित पवार जनता के नेता थे, जिनका ज़मीनी स्तर पर मज़बूत जुड़ाव था. महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती शख्स के तौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता था."

उन्होंने आगे कहा कि प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीब और पिछड़े लोगों को सशक्त बनाने का उनका जुनून भी काबिले तारीफ था. उनका असमय निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है. उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं.

10:35 AM (14 मिनट पहले)

Ajit Pawar Plane Crash LIVE: 'हमारे बीच मतभेद थे, लेकिन...', अजित पवार के निधन पर क्या बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी?

Posted by :- Sakib

शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "यह बहुत चौंकाने वाला, दुखद और दिल दहला देने वाला है. हमारे बीच मतभेद थे, लेकिन हमने साथ मिलकर काम किया है. वह सच में एक समर्पित इंसान थे, जो अपने काम के प्रति वफादार थे. मैं पवार साहब, सुप्रिया जी, सुनेत्रा जी, पार्थ और जय के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं. मैं बारामती के लाखों और करोड़ों लोगों के प्रति भी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं. उनका इस तरह चले जाना बहुत दुखद है."

 

10:29 AM (20 मिनट पहले)

Plane Crash LIVE: 'बहुत चौंकाने वाली खबर...', केंद्रीय मंत्री

Posted by :- Sakib

अजित पवार के निधन पर केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा, "यह बहुत चौंकाने वाली और दुखद खबर है. मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं."

 

10:24 AM (25 मिनट पहले)

Ajit Pawar News: 'इतने जोशीले नेता का चले जाना दुखद': कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

Posted by :- Sakib

चार्टर प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "इतने जोशीले नेता का अचानक चले जाना बहुत दुखद है. हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं."

यह भी पढ़ें: प्लेन क्रैश से पहले महाराष्ट्र के ड‍िप्टी सीएम अज‍ित पवार का अंत‍िम पोस्ट, जानें क‍िसे याद किया?

10:18 AM (30 मिनट पहले)

Ajit Pawar Death: अजित पवार के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख

Posted by :- Sakib

अजित पवार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है. उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत करके जानकारी ली है. इसके अलावा, गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम फडणवीस से बात करके हादसे की जानकारी ली है.

10:14 AM (35 मिनट पहले)

Ajit Pawar Plane Crash: प्लेन क्रैश पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने की जांच की मांग

Posted by :- Sakib

महाराष्ट्र से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अजित पवार की मौत पर दुख जाहिर किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में हादसे की जांच की मांग करते हुए कहा, "अजीत पवार साहब की विमान दुर्घटना में मौत की ख़बर बेहद अफ़सोसनाक है. ख़ुदा उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सब्र अता करे, भारत सरकार दुर्घटना की गहन जांए करवाये, जिससे दुर्घटना के कारणों का पता चल सके."

 

10:07 AM (42 मिनट पहले)

Ajit Pawar News: प्लेन में सवार कोई शख्स जिंदा नहीं बचा: DGCA 

Posted by :- Sakib

DGCA (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) ने कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, उनके साथ दो लोग और 2 क्रू (PIC+FO) सदस्य प्लेन में सवार थे. प्लेन में सवार कोई भी क्रैश में ज़िंदा नहीं बचा है.

(इनपुट- साहिल जोशी, अमित भारद्वाज)

10:01 AM (48 मिनट पहले)

Ajit Pawar Plane Crash LIVE: प्लेन हादसे से पहले क्या हुआ?

Posted by :- Sakib

बारामती एसपी ग्रामीण संदीप सिंह ने बताया, "लैंडिंग के वक्त बारामती एयरपोर्ट पर एक प्लैन क्रैश हुआ है. इसमें एयरक्राफ्ट क्रू भी शामिल थे. तीन शव बरामद किए जाने के बाद अस्पताल भेजा गया है. जो भी पहचान होगी, उसकी जानकारी दी जाएगा."

उन्होंने आगे बताया कि हमें कथित तौर पर पता चला है कि प्लेन लैंडिंग करते वक्त कुछ गड़बड़ दिख रहा था. वास्तविक कारण क्या है, इसकी जानकारी मिलने पर दी जाएगी.

 

9:48 AM (एक घंटा पहले)

Ajit Pawar Plane Crash LIVE: प्लेन क्रैश में अजित पवार का निधन

Posted by :- Sakib

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पुणे जिले में विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और 3 अन्य लोगों की मौत हो गई है.

9:46 AM (एक घंटा पहले)

Ajit Pawar Plane Crash LIVE: प्लेन हादसे में 5 लोगों की मौत

Posted by :- Sakib

जानकारी के मुताबिक, प्लेन क्रैश की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है.

9:44 AM (एक घंटा पहले)

Ajit Pawar: अजित पवार के साथ प्लेन में कितने लोग थे?

Posted by :- Sakib

अजित पवार कल यानी मुंबई में हुई कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए थे. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, अजित पवार के साथ 3 लोग थे. वे मुंबई से बारामती जा रहे थे. यह एक प्राइवेट कंपनी का प्लेन था. जब चार्टर्ड प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया.

(इनपुट- आशुतोष)

 
9:40 AM (एक घंटा पहले)

Ajit Pawar Plane Crash LIVE: क्या करने बारामती जा रहे थे अजित पवार?

Posted by :- Sakib

अजति पवार जिला परिषद के चुनाव प्रचार के बारामती जा रहे थे. ताऊपट्टी के पास पहुंचने से पहले ही प्लेन क्रैश हो गया. पुणे में 5 फरवरी को जिला परिषद चुनाव होने वाले हैं और अजित पवार ने इन चुनावों के सिलसिले में बारामती में मीटिंग्स प्लान की थीं. यह हादसा उन मीटिंग्स से पहले हुआ. बताया जा रहा है कि इस घटना में अजित पवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

(इनपुट- बसंत मोरे)
 

9:34 AM (एक घंटा पहले)

Ajit Pawar Plane Crash: हादसे के कुछ मिनट पहले अजित पवार ने किया था सोशल मीडिया पोस्ट

Posted by :- Sakib

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने प्लेन क्रैश से करीब आधे घंटे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. इस पोस्ट में अजित पवार ने लाला लाजपत राय को याद किया था.

 

