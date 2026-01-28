Ajit Pawar Plane Crash LIVE: प्लेन क्रैश में अजित पवार का निधन, बारामती हादसे में 5 लोगों की मौत, जल गया पूरा विमान

10:43 AM (6 मिनट पहले)

Maharashtra plane crash Baramati: अजित पवार जनता के नेता थे: PM नरेंद्र मोदी

Posted by :- Sakib

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुखद विमान हादसे से बहुत दुख हुआ. इस हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं. दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों को शक्ति और हिम्मत मिले, इसके लिए प्रार्थना करता हूं."

अजित पवार के साथ तस्वीर शेयर करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "अजित पवार जनता के नेता थे, जिनका ज़मीनी स्तर पर मज़बूत जुड़ाव था. महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती शख्स के तौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता था."

उन्होंने आगे कहा कि प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीब और पिछड़े लोगों को सशक्त बनाने का उनका जुनून भी काबिले तारीफ था. उनका असमय निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है. उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं.