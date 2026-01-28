Ajit Pawar Plane Crash LIVE: प्लेन क्रैश में अजित पवार का निधन, बारामती हादसे में 5 लोगों की मौत, जल गया पूरा विमान

Maharashtra Plane Crash Baramati LIVE Updates: NCP नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को ले जा रहा एक विमान बारामती में हादसे का शिकार हो गया. इस हादसे में अजित पवार सहित कुल पांच लोगों की मौत हो गई है. बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती में लैंड के वक्त प्लेन के क्रैश की घटना हुई. अजित पवार चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे. अभी तक यहा साफ नहीं हो पाया है कि विमान ने क्रैश लैंडिंग की या कोई तकनीकी खराबी चलते ये हादसा हुआ है. घटना के बाद प्राइवेट चार्टर्ड विमान पूरी तरह से जल गया है.
अजित पवार से जुड़े हादसे से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के यह LIVE ब्लॉग फॉलो करें...
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम श्री अजित पवार जी का विमान दुर्घटना में निधन, अत्यंत दुःखद है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें. शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं .भावभीनी श्रद्धांजलि."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुखद विमान हादसे से बहुत दुख हुआ. इस हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं. दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों को शक्ति और हिम्मत मिले, इसके लिए प्रार्थना करता हूं."
अजित पवार के साथ तस्वीर शेयर करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "अजित पवार जनता के नेता थे, जिनका ज़मीनी स्तर पर मज़बूत जुड़ाव था. महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती शख्स के तौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता था."
उन्होंने आगे कहा कि प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीब और पिछड़े लोगों को सशक्त बनाने का उनका जुनून भी काबिले तारीफ था. उनका असमय निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है. उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं.
शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "यह बहुत चौंकाने वाला, दुखद और दिल दहला देने वाला है. हमारे बीच मतभेद थे, लेकिन हमने साथ मिलकर काम किया है. वह सच में एक समर्पित इंसान थे, जो अपने काम के प्रति वफादार थे. मैं पवार साहब, सुप्रिया जी, सुनेत्रा जी, पार्थ और जय के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं. मैं बारामती के लाखों और करोड़ों लोगों के प्रति भी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं. उनका इस तरह चले जाना बहुत दुखद है."
अजित पवार के निधन पर केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा, "यह बहुत चौंकाने वाली और दुखद खबर है. मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं."
चार्टर प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "इतने जोशीले नेता का अचानक चले जाना बहुत दुखद है. हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं."
यह भी पढ़ें: प्लेन क्रैश से पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का अंतिम पोस्ट, जानें किसे याद किया?
अजित पवार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है. उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत करके जानकारी ली है. इसके अलावा, गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम फडणवीस से बात करके हादसे की जानकारी ली है.
महाराष्ट्र से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अजित पवार की मौत पर दुख जाहिर किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में हादसे की जांच की मांग करते हुए कहा, "अजीत पवार साहब की विमान दुर्घटना में मौत की ख़बर बेहद अफ़सोसनाक है. ख़ुदा उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सब्र अता करे, भारत सरकार दुर्घटना की गहन जांए करवाये, जिससे दुर्घटना के कारणों का पता चल सके."
DGCA (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) ने कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, उनके साथ दो लोग और 2 क्रू (PIC+FO) सदस्य प्लेन में सवार थे. प्लेन में सवार कोई भी क्रैश में ज़िंदा नहीं बचा है.
(इनपुट- साहिल जोशी, अमित भारद्वाज)
बारामती एसपी ग्रामीण संदीप सिंह ने बताया, "लैंडिंग के वक्त बारामती एयरपोर्ट पर एक प्लैन क्रैश हुआ है. इसमें एयरक्राफ्ट क्रू भी शामिल थे. तीन शव बरामद किए जाने के बाद अस्पताल भेजा गया है. जो भी पहचान होगी, उसकी जानकारी दी जाएगा."
उन्होंने आगे बताया कि हमें कथित तौर पर पता चला है कि प्लेन लैंडिंग करते वक्त कुछ गड़बड़ दिख रहा था. वास्तविक कारण क्या है, इसकी जानकारी मिलने पर दी जाएगी.
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पुणे जिले में विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और 3 अन्य लोगों की मौत हो गई है.
जानकारी के मुताबिक, प्लेन क्रैश की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है.
अजित पवार कल यानी मुंबई में हुई कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए थे. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, अजित पवार के साथ 3 लोग थे. वे मुंबई से बारामती जा रहे थे. यह एक प्राइवेट कंपनी का प्लेन था. जब चार्टर्ड प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया.
(इनपुट- आशुतोष)
अजति पवार जिला परिषद के चुनाव प्रचार के बारामती जा रहे थे. ताऊपट्टी के पास पहुंचने से पहले ही प्लेन क्रैश हो गया. पुणे में 5 फरवरी को जिला परिषद चुनाव होने वाले हैं और अजित पवार ने इन चुनावों के सिलसिले में बारामती में मीटिंग्स प्लान की थीं. यह हादसा उन मीटिंग्स से पहले हुआ. बताया जा रहा है कि इस घटना में अजित पवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
(इनपुट- बसंत मोरे)
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने प्लेन क्रैश से करीब आधे घंटे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. इस पोस्ट में अजित पवार ने लाला लाजपत राय को याद किया था.