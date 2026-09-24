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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 24 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

शेयर बाजार में गुरुवार को सेंसेक्स-निफ्टी में जोरदार गिरावट के चलते बाजार से निवेशकों की 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम साफ हो गई.

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अचानक भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट. (Photo: ITG)
अचानक भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट. (Photo: ITG)

शेयर बाजार में गुरुवार को सेंसेक्स-निफ्टी में जोरदार गिरावट के चलते निवेशकों के ₹4 लाख करोड़ से ज्यादा डूबे. वहीं, राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर CEC ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति और उनके फैसलों पर गंभीर सवाल उठाए. इन खबरों के अलावा, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स के ग्रुप चरण के अपने तीसरे मैच में दक्षिण कोरिया को 8-2 से हराया. पढ़ें गुरुवार शाम की बड़ी खबरें

Stock Market Crash: आज 400000 करोड़ रुपये स्वाहा, शेयर बाजार में दिनभर मचा रहा कोहराम 

शेयर बाजार में सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को दिनभर गिरावट हावी रही. स्टॉक मार्केट की क्लोजिंग पर BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1247 अंक का गोता लगाकर 73,580 के लेवल पर बंद हुआ. तो वहीं NSE का निफ्टी इंडेक्स 383 अंक फिसलकर 23,063 पर क्लोज हुआ. बाजार की इस गिरावट में शेयर बाजार निवेशकों के ₹4 लाख करोड़ से ज्यादा डूब गए.  

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महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल को कोर्ट से बड़ी राहत, 10 साल बाद सभी मामलों से बरी 

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल को लगभग 10 सालों बाद उन पर लगे सभी मामलों से बरी कर कर दिया गया है. गुरुवार को भुजबल को कलिना लाइब्रेरी से जुड़े ACB के आखिरी मामले से भी बरी कर दिया गया. छगन भुजबल पर आरोप था कि उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी की कलिना में मौजूद एक अहम जमीन का टुकड़ा लाइब्रेरी बनाने के लिए सरकार को दिया था. 

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'सबके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी आई, BJP के खिलाफ क्यों नहीं… चुनावों में धांधली हुई', बोले राहुल गांधी 

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से लेकर चुनाव आयोग के कामकाज और उनके फैसलों पर गंभीर सवाल उठाए. राहुल ने आरोप लगाया कि देश में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वोट की सुरक्षा चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है.

Asian Games: हॉकी में भारत का धमाका, साउथ कोरिया को 8-2 से रौंदा 

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स के ग्रुप चरण के अपने तीसरे मुकाबले में चार बार की चैम्पियन दक्षिण कोरिया को 8-2 से करारी शिकस्त दी. भारतीय टीम ने इस जीत के साथ अपने अभियान में लगातार तीसरी जीत दर्ज की और ग्रुप में अपना दबदबा कायम रखा. भारत की ओर से अभिषेक और दिलप्रीत सिंह ने दो-दो गोल दागे. 

Irani Trophy 2026: अब ऋषभ पंत की टीम को बैट‍िंग स‍िखाएंगे लक्ष्मी रतन शुक्ला, ईरानी कप के लिए बने शेष भारत के कोच 

बंगाल के मौजूदा हेड कोच और पूर्व भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला को ईरानी कप के लिए शेष भारत की टीम का बैटिंग कोच बनाया गया है. शुक्ला भारत के लिए 1999 में 3 वनडे खेल चुके हैं. वह IPL खिताब जीतने वाली KKR टीम का भी हिस्सा रहे हैं. शेष भारत की टीम 1 से 5 अक्टूबर तक श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ ईरानी कप मुकाबला खेलेगी. 

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तुर्की में फिर आया बड़ा भूकंप, 5.8 तीव्रता से हिली धरती 

तुर्की में गुरुवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. शुरुआती अनुमान के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.8 थी. दियारबाकिर, अदियामान और सानलिउर्फा समेत आसपास के कई प्रांतों में लोगों ने झटके महसूस किए. फिलहाल भूकंप से हुए नुकसान या किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है.

महुआ मोइत्रा ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, कहा- 'इन्हें कानूनी छूट मिली' 

TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने CEC ज्ञानेश कुमार पर चुनाव आयोग में बहुमत के बिना फैसले लेने और वोटर लिस्ट में अनियमितताओं का आरोप लगाया है. महुआ ने निर्वाचन आयोग में डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं.

इमरान समर्थकों से डरी शाहबाज सरकार, स्पाइडर गन से रोकने की तैयारी 

पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर PTI 27 सितंबर से एक लॉन्ग मार्च करने वाली है. इस विरोध प्रदर्शन से पहले इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.  वहीं, इस्लामाबाद पुलिस को एक नेट लॉन्चिंग डिवाइस से लैस कर दिया है. इस डिवाइस का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को काबू में करने की बात कही जा रही है. 

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निकोलस पूरन को मिली इस T10 टीम की कमान, फिल सॉल्ट और शेरफेन रदरफोर्ड की भी एंट्री 

अबू धाबी T10 में नई टीम रॉयल डेजर्ट चैम्प‍ियंस की एंट्री हो गई है और इसकी कमान वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज निकोलस पूरन को सौंपी गई है. रॉयल डेजर्ट चैम्प‍ियंस ने अपनी शुरुआती टीम में शॉर्ट-फॉर्मेट के दो और बड़े नाम शामिल किए हैं. इंग्लैंड के फिल सॉल्ट और वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर शेरफेन रदरफोर्ड टीम के डायरेक्ट साइनिंग हैं.

MI ने बदला कोच, ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज को मिली बड़ी जिम्मेदारी, नीता अंबानी का आया र‍िएक्शन 

मह‍िला प्रीम‍ियर लीग की मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी ने पूर्व क्रिकेटर ल्यूक विलियम्स को टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है. वह लिसा कीटली की जगह लेंगे, जिन्होंने सिर्फ एक सीजन टीम की कमान संभालने के बाद पद छोड़ दिया है. कीटली से पहले शार्लोट एडवर्ड्स टीम की कोच थीं. ल्यूक 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को WPL खिताब दिला चुके हैं.

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