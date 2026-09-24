फरीदाबाद में भीड़ का तांडव, बंद वर्कशॉप पर लाठी-पत्थर बरसाए... CCTV में कैद हुआ पूरा बवाल

फरीदाबाद के आदर्श नगर स्थित मलेरना रोड की एक गली में 30-40 युवकों की भीड़ के बवाल का मामला सामने आया है. आरोप है कि युवकों ने एक वर्कशॉप को घेरकर उसके बंद शटर पर पत्थर और लाठी-डंडे बरसाए. इतना ही नहीं, पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद भी भीड़ ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया. पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई है.

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जानकारी के मुताबिक, घटना बीती रात की है. पीड़ित गजेंद्र किराने की दुकान पर सामान लेने गया था. वहां पहले से मौजूद एक युवक के साथ किसी बात को लेकर उसकी कहासुनी हो गई. देखते ही देखते बात बढ़ गई और दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई.

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आरोप है कि विवाद के बाद दूसरे पक्ष के युवक ने अपने कुछ साथियों को मौके पर बुला लिया. कुछ ही देर में बड़ी संख्या में युवक वहां पहुंच गए और गजेंद्र की वर्कशॉप की ओर बढ़ने लगे. खुद को भीड़ से बचाने के लिए गजेंद्र अंदर चला गया और शटर बंद कर लिया.

बंद शटर पर बरसाए पत्थर और लाठी-डंडे

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वर्कशॉप के अंदर गजेंद्र के पहुंचने के बाद बाहर जमा युवकों ने बंद शटर को निशाना बनाया. आरोप है कि उन्होंने लाठी-डंडों और पत्थरों से लगातार हमला किया. सामने आए CCTV फुटेज में करीब 30 से 40 युवक वर्कशॉप के बाहर हंगामा करते और शटर पर प्रहार करते दिखाई दे रहे हैं.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने वर्कशॉप का शटर खुलवाया और अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाला. इसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई.

हालांकि, आरोप है कि जब पुलिस कुछ युवकों को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाने लगी, तभी भीड़ ने पुलिस वाहन पर भी पत्थर बरसा दिए. इस दौरान इलाके में काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही.

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CCTV फुटेज से होगी आरोपियों की पहचान

पूरी वारदात वर्कशॉप और आसपास लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अब फुटेज को खंगाल रही है. अधिकारियों का कहना है कि रिकॉर्डिंग के आधार पर बवाल में शामिल युवकों की पहचान की जा रही है.

फिलहाल पीड़ित पक्ष की शिकायत पुलिस ने ले ली है. पुलिस CCTV फुटेज के अलावा घटना से जुड़े अन्य साक्ष्यों को भी जुटा रही है. इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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SHO रामनिवास ने बताया कि CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच चल रही है. आरोपियों की पहचान होने के बाद उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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