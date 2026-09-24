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निकोलस पूरन को मिली इस T10 टीम की कमान, फिल सॉल्ट और शेरफेन रदरफोर्ड की भी एंट्री

अबू धाबी T10 टूर्नामेंट में रॉयल डेजर्ट चैम्प‍ियंस के रूप में नई टीम की एंट्री हुई है. वेस्टइंडीज के स्टार निकोलस पूरन टीम के कप्तान और आइकन खिलाड़ी होंगे. इंग्लैंड के फिल सॉल्ट और वेस्टइंडीज के शेरफेन रदरफोर्ड भी टीम से सीधे जुड़े हैं.

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न‍िकोलस पूरन की अबू धाबी T10 में एंट्री, बने कप्तान और आइकन खिलाड़ी( Photo: X/MLCricket)
न‍िकोलस पूरन की अबू धाबी T10 में एंट्री, बने कप्तान और आइकन खिलाड़ी( Photo: X/MLCricket)

अबू धाबी T10 में नई टीम की एंट्री हो गई है. रॉयल डेजर्ट चैम्प‍ियंस टूर्नामेंट से जुड़ने वाली नई फ्रेंचाइजी है और इसकी कमान वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज निकोलस पूरन को सौंपी गई है. पूरन टीम के कप्तान होने के साथ-साथ उसके आइकन खिलाड़ी भी होंगे.

रॉयल डेजर्ट चैम्प‍ियंस ने अपनी शुरुआती टीम में शॉर्ट-फॉर्मेट के दो और बड़े नाम शामिल किए हैं. इंग्लैंड के फिल सॉल्ट और वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर शेरफेन रदरफोर्ड टीम के डायरेक्ट साइनिंग हैं. ऐसे में नई फ्रेंचाइजी के पास शुरुआत से ही अनुभवी और आक्रामक टी20 खिलाड़ियों का मजबूत कोर होगा.

निकोलस पूरन ने 10 जून 2025 को 29 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से ऑफिशियली रिटायरमेंट का ऐलान किया था. उसके बाद से वह दुन‍िया भर की फ्रेंचाइजी लीग में खेल रहे हैं.  त्रिनिदाद के इस खिलाड़ी ने वेस्टइंडीज के लिए 167 वनडे खेले, जिसमें 39.66 की औसत से 99.15 के स्ट्राइक रेट से 1983  रन बनाए. वहीं 106 टी20 इंटरनेशनल में 136.39 के स्ट्राइक रेट से 2275 T20I रन बनाए. 

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सरकार के हाथों में टूर्नामेंट की कमान
अबू धाबी T10 टूर्नामेंट का मालिकाना हक और संचालन अब सरकार के पास है. इसे अबू धाबी क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स हब (ADCSH) के जरिए मैनेज किया जा रहा है.

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रॉयल डेजर्ट चैम्प‍ियंस की स्थापना कारोबारी और पूर्व बैंकर अमित नारंग ने की है. नारंग को भारत और अमीरात में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बैंकों के साथ काम करने का 17 साल से ज्यादा का अनुभव है. उन्होंने UAE में एक सफल फिनटेक बिजनेस भी खड़ा किया है.

 

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