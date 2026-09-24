27 साल के हुए अर्जुन तेंदुलकर, पापा सचिन ने खास अंदाज में किया बर्थडे विश, देसी लुक में बहन सारा ने भी खींचा ध्यान

Arjun Tendulker Birthday: मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर अपना 27वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. पापा की तरह अर्जुन भी क्रिकेट की दुनिया में कदम रख चुके हैं और आईपीएल 2026 में उन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सबका दिल भी जीत लिया था. अर्जुन के बर्थडे पर क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहलाने वाले सचिन तेंदुलकर ने दोनों बच्चों के साथ फोटो शेयर की है और अर्जुन के लिए एक स्पेशल बर्थडे नोट भी लिखा है.

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सचिन तेंदुलकर की लेटेस्ट पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और जो अनसीन फोटो उन्होंने शेयर की है, वो भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं. फोटो में बीच में सचिन खड़े हैं और उनके एक साइड बेटा अर्जुन और दूसरा साइड बेटी सारा नजर आ रहे हैं. आइए जानते हैं सचिन के बेटे को जन्मदिन पर क्या नोट लिखा है.

पापा सचिन ने अर्जुन को किया बर्थडे विश

सचिन तेंदुलकर ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'आप आज जिस तरह के शख्स हैं उसे बड़ा होते हुए देखना मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है. जन्मदिन मुबारक हो अर्जुन. आप वैसे ही बने रहें.' सचिन ने जो फोटो शेयर की है, वो अर्जुन की ही मेहंदी सेरेमनी की है,

देसी अंदाज में दिखें सारा-अर्जुन

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फोटो में अर्जुन ने रॉयल ब्लू कलर का कुर्ता पहना है और उसके साथ में ब्लैक जींस स्टाइल की है. सचिन ने शर्ट और पेंट पहनी है और दोनों पापा-बेटे हंसते हुए बेहद क्यूट लग रहे हैं. तो वहीं, सारा मल्टी-कलर का हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला एथनिक सूट पहने दिख रही हैं.

सारा का यह सूट स्लीवलेस है और उनके कुर्ते पर हाथी और डिजिटल प्रिंट्स बने हैं और रेशम की कढ़ाई, सीक्वेंस वर्क इसे स्टाइलिश बना रहे हैं. सारा ने अपने हाथों पर मेहंदी भी लगाई हुई है और बालों उन्होने पीछे तरफ बांध रखे हैं.

अर्जुन-सारा की बॉन्डिंग है खास

सारा भी अपने छोटे भाई अर्जुन से बेहद प्यार करती हैं और उनका हर मैच देखने स्टेडियम जाती हैं. सारा अक्सर उनको सपोर्ट और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाती नजर आती हैं. सारा और अर्जुन की बॉन्डिंग बहुत खास है और दोनों बहन-भाई अक्सर साथ में घूमते-मस्ती करते दिखते हैं.

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