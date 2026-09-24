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तुर्की में फिर आया बड़ा भूकंप, 5.8 तीव्रता से हिली धरती

तुर्की के दियारबाकिर, अदियामान और सानलिउर्फा समेत आसपास के कई इलाकों में गुरुवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. शुरुआती अनुमान में इसकी तीव्रता 5.8 बताई गई है.

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तुर्की के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. ( Representative image)
तुर्की के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. ( Representative image)

तुर्की में गुरुवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. शुरुआती अनुमान के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.8 थी. दियारबाकिर, अदियामान और सानलिउर्फा समेत आसपास के कई प्रांतों में लोगों ने झटके महसूस किए. शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक दियारबाकिर में भूकंप का असर ज्यादा महसूस हुआ.

शुरुआती रिपोर्टों में भूकंप की तीव्रता 5.5 बताई गई थी, जिसे बाद में 5.8 बताया गया. फिलहाल भूकंप से हुए नुकसान या किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है. भूकंप से जुड़ी ज्यादा जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

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एजेंसी के मुताबिक इसके झटके शानलिउर्फा के साथ अदियामान, मालट्या, दियारबाकिर और गाजियांटेप में भी महसूस किए गए. AFAD ने कहा कि फिलहाल किसी तरह की नकारात्मक स्थिति की जानकारी नहीं है और प्रभावित इलाकों में फील्ड स्कैनिंग जारी है.

यह भी पढ़ें: 6.0 तीव्रता के भूकंप से मचेगी कितनी तबाही? देखें दिल्ली की इमारतों पर डराने वाली स्टडी

अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल किसी के मारे जाने या घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है. प्रशासन की टीमें अलग-अलग इलाकों में जाकर हालात का जायजा ले रही हैं. भूकंप के बाद किसी बड़े नुकसान की जानकारी सामने आती है या नहीं, इसे लेकर निगरानी जारी है.

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