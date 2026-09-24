ईरानी कप के लिए शेष भारत (Rest of India) की टीम का कोचिंग स्टाफ तय हो गया है. बंगाल के मौजूदा हेड कोच और पूर्व भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला को टीम का बैटिंग कोच बनाया गया है.

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ऋषभ पंत की कप्तानी वाली शेष भारत की टीम 1 से 5 अक्टूबर तक श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ ईरानी कप मुकाबला खेलेगी.

46 साल के लक्ष्मी रतन शुक्ला पिछले कुछ सीजन से बंगाल के हेड कोच हैं. पिछले रणजी ट्रॉफी के संस्करण में बंगाल को सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर के हाथों हार मिली थी. अब शुक्ला उसी जम्मू-कश्मीर के खिलाफ ईरानी कप में शेष भारत के बल्लेबाजों के साथ काम करेंगे.

शुक्ला भारत के लिए 1999 में 3 वनडे खेल चुके हैं. वह IPL खिताब जीतने वाली KKR टीम का भी हिस्सा रहे हैं. वह 2012 में KKR टीम में थे. वहीं वो अपने आखिरी सीजन में 2014 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे.



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शेष भारत के बैटिंग कोच के रूप में यह उनका पहला BCCI असाइनमेंट है. शेष भारत के कोचिंग स्टाफ में देबाशीष मोहंती बॉलिंग कोच, जबकि मिलाप मेवाड़ा फील्डिंग कोच होंगे.

शेष भारत की पूरी टीम: ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), सनत सांगवान, शिखर मोहन, सुदीप घरामी, सरफराज खान (उपकप्तान), आर स्मरण, मैनव सुथार, सारांश जैन, आकाश दीप*, मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी, आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), आर्यन पांडे, अनुकूल रॉय और आयुष दोसिजा.

* आकाश दीप का चयन फिटनेस के आधार पर होगा.

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