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महुआ मोइत्रा ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, कहा- 'इन्हें कानूनी छूट मिली'

TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने CEC ज्ञानेश कुमार पर चुनाव आयोग में बहुमत के बिना फैसले लेने और वोटर लिस्ट में अनियमितताओं का आरोप लगाया है.

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महुआ मोइत्रा ने CEC ज्ञानेश कुमार पर लगाए गंभीर आरोप (File Photo: PTI)
महुआ मोइत्रा ने CEC ज्ञानेश कुमार पर लगाए गंभीर आरोप (File Photo: PTI)

TMC सासंद महुआ मोइत्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने CEC को 'चोर' कहते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग में किए गए कुछ फैसले बहुमत के बिना ही ले लिए गए और वोटर लिस्ट से जुड़े मामलों गंभीर अनियमितताएं हुई हैं. 

महुआ मोइत्रा का कहना है कि ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें शायद कानून छूट मिली है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम 2023 की धारा 16 का हवाला देते हुए कहा कि इसके मुताबिक छूट तब मिलती है जब चुनाव आयुक्त सामूहिक संस्था के तौर पर काम करते हैं.

बहुमत से नहीं हुआ फैसला

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महुआ मोइत्रा ने दावा किया इंडियन एक्सप्रेस की जांच के मुताबिक, पिछले 10 महीनों में चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 14 बार असहमति जताई. महुआ ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कुछ फैसले बहुमत से नहीं लिए गए थे. नियमों का उल्लेख करते हुए महुआ ने कहा कि यह फैसले बहुमत से नहीं लिए गए थे इसलिए ज्ञानेश कुमार को कोई छूट नहीं मिल सकती और उनपर मुकदमा चलाया जा सकता है.

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उन्होंने आरोप लगाया कि नए वोटरों के लिए फॉर्म 6 में माता-पिता की जानकारी से जुड़ा एक नया सवाल जोड़ा गया, जिसे दोनों चुनाव आयुक्तों ने गैर कानूनी बताया था. मोइत्रा ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव पंजीकरण अधिकारी(ERO) और ब्लॉक-लेवल अधिकारियों (BLO) जैसे जमीनी अधिकारियों को आवश्यक जानकारी और सॉफ्टवेयर एक्सेस तक नहीं दिया गया. 

यह भी पढ़ें: '48 घंटे के अंदर इस्तीफा दें CEC ज्ञानेश कुमार...', CJP ने खोला मोर्चा, बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम

सीमा खन्ना पर भी लगाए आरोप

महुआ ने निर्वाचन आयोग में डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीमा खन्ना पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि सीमा खन्ना ने ERO और ब्लॉक-लेवल अधिकारियों को अंधेरे में रखकर वोटर लिस्ट में हेरफेर करने के लिए सॉफ्टवेयर के बैक-एंड से छेड़छाड़ की थी. 

चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र की नींव

महुआ मोइत्रा ने इस दौरान पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची का भी मुद्दा उठाया. महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल चुनाव के समय तकरीबन 33 लाख वैध वोटरों के खिलाफ अपीलें की गई और जब इस पर सवाल उठाया गया तो इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला.

उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता सुनिश्चित नहीं होती तब तक किसी भी राजनीतिक मुद्दे का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वोटिंग प्रक्रिया की विश्वसनीयता लोकतंत्र की नींव है. उन्होंने ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. 

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