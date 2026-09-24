मुंबई इंडियंस ने मह‍िला प्रीम‍ियर लीग ( WPL) 2027 की तैयारी के बीच महिला टीम में बड़ा बदलाव किया है. फ्रेंचाइजी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ल्यूक विलियम्स को टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है.

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वह लिसा कीटली की जगह लेंगे, जिन्होंने सिर्फ एक सीजन टीम की कमान संभालने के बाद पद छोड़ दिया है. कीटली से पहले शार्लोट एडवर्ड्स टीम की कोच थीं.

46 साल के ल्यूक विलियम्स के पास कोचिंग का लंबा अनुभव है. वह 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को WPL खिताब दिला चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने एडिलेड स्ट्राइकर्स को दो बार WBBL में रनर-अप बनाया और 2022-23 में टीम को उसका पहला WBBL खिताब दिलाया.

विलियम्स 2023 में महिला हंड्रेड की टीम सदर्न ब्रेव के असिस्टेंट कोच भी रहे, जब टीम ने सफल अभियान पूरा किया था. वह 2025 से इंग्लैंड महिला टीम के असिस्टेंट कोच की भूमिका भी निभा रहे थे.

2026 में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन रहा निराशाजनक

विलियम्स के सामने मुंबई इंडियंस को एक बार फिर WPL में सफलता दिलाने की चुनौती होगी. दो बार की WPL चैम्प‍ियन मुंबई इंडियंस का 2026 सीजन अच्छा नहीं रहा था. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने सिर्फ तीन मुकाबले जीते और पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर रही.

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मुंबई इंडियंस से जुड़ने पर विलियम्स ने कहा कि वह इस प्रतिष्ठित और सफल संगठन का हिस्सा बनने को लेकर उत्साहित हैं. उन्होंने टीम के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के साथ काम करने को लेकर भी खुशी जताई.

नीता अंबानी का भी आया र‍िएक्शन

मुंबई इंडियंस की माल‍िक नीता अंबानी ने ल्यूक विलियम्स की नियुक्ति का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि विलियम्स साबित कर चुके हैं कि वह जीत दिलाने वाले कोच हैं. उनके पास महिला क्रिकेट का गहरा अनुभव है और खिलाड़ियों को विकसित करने की मजबूत प्रतिबद्धता भी है.

नीता अंबानी ने कहा कि मुंबई इंडियंस की महिला टीम ने WPL में अपनी एक मजबूत विरासत बनाई है और उन्हें भरोसा है कि ल्यूक विलियम्स के मार्गदर्शन और हरमनप्रीत के नेतृत्व में टीम आगे बढ़ेगी.

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