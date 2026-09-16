Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 16 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

UPI के जरिए दो हजार रुपये से अधिक के पेमेंट पर चार्ज लगाए जाने के वित्त मंत्रालय के 14 सितंबर नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. वहीं, PF और EPS यानी पीएफ पेंशन के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए सैलरी लिमिट को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार प्रति माह किया गया. इन खबरों के अलावा, अभिनेता अनंत नाग को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. पढ़ें बुधवार शाम की बड़ी खबरें.

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UPI पेमेंट पर फीस का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, फैसला वापस लेने की मांग



UPI MDR चार्ज का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. वित्त मंत्रालय के 14 सितंबर के नोटिफ़िकेशन को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दाख़िल की गई है. अंजन दत्ता की ओर से दाख़िल याचिका में 14 सितंबर को चार्ज और 15 सितंबर को MDR फ़्रेमवर्क से नोटिफ़िकेशनों को रद्द करने की मांग की गई है. इन्हें असंवैधानिक संशोधन पर आधारित बताया गया है.

PF पेंशन पर सरकार का बड़ा ऐलान, 15000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये हुई सैलरी लिमिट



केंद्रीय कैबिनेट ने PF और EPS यानी पीएफ पेंशन के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए सैलरी लिमिट को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार प्रति माह कर दी है. ये प्रावधान कल से लागू हो जाएगा. कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने इसकी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि इससे ज्‍यादा प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारी पेंशन के दायरे में आएंगे.

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ICC Rankings: पाकिस्तानी बल्लेबाज को पछाड़ चमके अभिषेक शर्मा, ईशान किशन का टॉप पर कब्जा बरकरार



भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने ICC टी ट्वेंटी बल्लेबाजों की रैंकिंग में बड़ा धमाका किया है. उन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को पछाड़ते हुए दूसरे नंबर का स्थान हासिल लिया है. अभिषेक को अफगानिस्तान के खिलाफ टी ट्वेंटी सीरीज में धमाकेदार बल्लेबाजी का फायदा मिला है. नंबर वन के स्थान पर बल्लेबाज ईशान किशन का राज बरकरार है.

संसद की समिति में उठा UPI MDR का मुद्दा, विपक्ष बोला- जन​विरोधी फैसला



यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई पर लगाए गए मर्चेंट डिस्काउंट चार्ज का कुछ विपक्षी सांसदों ने विरोध किया है. उन्होंने इस मुद्दे को संसद की वित्तीय मामलों की स्थायी समिति के सामने उठाया है. विपक्षी सांसदों ने सरकार के इस कदम को जनविरोधी बताया है. सरकार ने 2 हजार रुपये से ज्यादा के UPI पेमेंट पर 0.4 फीसदी MDR चार्ज लगाया गया है.

यूपी में पंचायत सहायकों का मानदेय 50% बढ़ा, अब हर महीने मिलेंगे 9 हजार रुपये



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्तावन हजार से अधिक पंचायत सहायकों के मानदेय में 50 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है. अब पंचायत सहायकों को 9 हजार रुपये प्रति माह मानदेह मिलेगा, जो पहले 6 हजार रुपये प्रति माह था. साथ ही पंचायत सहायकों को सेवा सुरक्षा, कैशलेस उपचार और मैटेरनिटी लीव जैसे सुविधाएं भी मिलेंगे.

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BCCI का धमाकेदार कदम, इस दिन से शुरू होंगे WPL के मुकाबले, हो गया बड़ा ऐलान



विमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL के पांचवें सीजन का ऐलान हो गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के मुताबिक WPL का अगला सीजन 14 जनवरी से 7 फरवरी 2027 के बीच खेला जाएगा. हर टीम को प्लेयर रिटेंशन की लिस्ट सौंपने के लिए 28 सितंबर तक समय दिया गया है. वहीं 28 अक्टूबर 2026 को कोच्चि के ग्रैंड हयात होटल में ऑक्शन का आयोजन किया जाएगा.

IPL 2027 Auction: इस बार विदेश में नहीं होगी IPL नीलामी, BCCI का बड़ा फैसला... इम्पैक्ट प्लेयर रूल भी बदलेगा?



इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का अगला ऑक्शन भारत में ही आयोजित किया जाएगा. बीसीसीआई ने यह फैसला IPL गवर्निंग काउंसिल की मंगलवार को हुई बैठक में लिया. हालांकि, ऑक्शन के लिए भारत में किस शहर को चुना जाएगा, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है. वैसे पिछले कुछ सालों से IPL ऑक्शन लगातार विदेश में आयोजित होता रहा है.

जोस बटलर ने तोड़ा रोहित शर्मा का सबसे खतरनाक रिकॉर्ड, बल्ले से मचाई गजब की तबाही, गेंदबाजों की उधेड़ी बखिया



इंग्लैंड के क्रिकेटर जोस बटलर ने रोहित शर्मा के एक बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बटलर ने टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है. अब वे दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. बटलर के नाम अब इस फॉर्मेट में कुल 4292 रन हो गए हैं, जबकि रोहित शर्मा के नाम 4231 रन दर्ज हैं.

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कौन हैं अनंत नाग, जिन्हें मिला दादासाहेब फाल्के पुरस्कार, PM मोदी ने दी बधाई



अभिनेता अनंत नाग को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. अभिनय की दुनिया में शानदार योगदान के लिए उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया. अनंत नाग का नाम उन कलाकारों में शामिल है, जिन्होंने अपने अभिनय से न सिर्फ कन्नड़ सिनेमा को आगे बढ़ाया, बल्कि हिंदी समेत कई भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बनाई.

झीरम घाटी नक्सल अटैक के 10 दोषियों को फांसी, 27 लोगों की हत्या के मामले में 13 साल बाद NIA कोर्ट का फैसला



छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी नक्सली हमले के मामले में दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है. 27 लोगों की हत्या के मामले में NIA कोर्ट ने 13 साल बाद ये फैसला सुनाया है. बुधवार को जगदलपुर स्थित NIA की विशेष अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया. 5 सितंबर 2026 को सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था. इसके बाद अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है.



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