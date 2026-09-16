IND vs AFG: वैभव सूर्यवंशी का जलवा तो सबने देखा...अब इन 2 धुरंधरों की बारी, क्या तीसरे टी20 में मिलेगा मौका?

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला गुरुवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय टीम इस सीरीज को पहले ही 2-0 से अपने नाम कर चुकी है.
सीरीज जीत जाने के कारण कप्तान श्रेयस अय्यर इस आखिरी मैच में बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका देने के मूड में हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मुकाबले में युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका मिलेगा?
वैभव सूर्यवंशी के अलावा बेंच पर दो ऐसे खिलाड़ी और मौजूद हैं जिन्हें तीसरे टी20 में खेलने का मौका मिल सकता है. वॉशिंगटन सुंदर और यश ठाकुर को कप्तान श्रेयस अय्यर तीसरे टी20 मैच में मौका देकर एशियन गेम्स से पहले अपनी तैयारियों को और मजबूत करना चाहेंगे.
क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?
कप्तान श्रेयस अय्यर पहले ही यह साफ कर चुके हैं कि अगले हफ्ते से शुरू हो रहे एशियन गेम्स से पहले वह उन खिलाड़ियों को आजमाना चाहते हैं जिन्हें अब तक खेलने का मौका नहीं मिला है. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है.
4️⃣7️⃣ runs from 2⃣ overs to end the powerplay 😮— BCCI (@BCCI) September 15, 2026
☝️ One word for that fiery batting display from Sanju Samson and Abhishek Sharma? 🫡
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क्या नंबर तीन पर खेलेंगे वैभव?
हालांकि, टीम मैनेजमेंट के सामने यह पहेली जरूर है कि उन्हें किस नंबर पर उतारा जाए, क्योंकि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन भी अच्छी फॉर्म में हैं. चर्चा यह है कि ईशान किशन को इस मैच में आराम देकर वैभव को नंबर 3 पर आजमाया जा सकता है. वहीं गेंदबाजी विभाग में वरुण चक्रवर्ती के चोटिल होने के कारण रवि किशन या रवि बिश्नोई का खेलना तय माना जा रहा है.
दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम अपनी प्लेइंग 11 में कोई बड़ा बदलाव करने के मूड में नहीं दिखती. वे इस मुकाबले को जीतकर एशियन गेम्स से पहले अपनी हार के सिलसिले को तोड़ना चाहेंगे.
5️⃣7️⃣ runs— BCCI (@BCCI) September 15, 2026
2️⃣2️⃣ deliveries
7️⃣ fours
4️⃣ sixes
What a fabulous knock that was from Sanju Samson! 🚀
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भारत की संभावित प्लेइंग 11: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन/वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन/वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह.
अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग 11: सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), दरविश रसूली, अजमतुल्लाह ओमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी और नवीन-उल-हक.
Getting into the groove 👌— BCCI (@BCCI) September 15, 2026
Abhishek Sharma 🤝 Sanju Samson take #TeamIndia to 27/0 after 3️⃣ overs.
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दोनों टीमों का फुल स्क्वाड
भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी.
अफगानिस्तान टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, गुलबदिन नैब, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह ओमरजई, राशिद खान, नूर अहमद, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी, मुजीब उर रहमान, नूर उल रहमान, अब्दुल्ला अहमदजई और नांगेयालिया खरोटाई.