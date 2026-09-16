फैक्ट चेक: राहुल गांधी ने खड़गे को नाश्ते की टेबल से दूर बैठाया? नहीं, एडिटेड है ये तस्वीर

सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर शेयर करते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खाने की टेबल से दूर बैठाया.

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वायरल हो रही तस्वीर में कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहीम के साथ नाश्ते की टेबल के पास बैठे हुए हैं. वहीं, इस तस्वीर में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे उन सबसे दूर कोने में एक अलग कुर्सी पर बैठे हुए नजर आते हैं.

इस तस्वीर को शेयर करते हुए कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस नेता ने अपने अध्यक्ष का अपमान किया है. मिसाल के तौर पर फेसबुक पर एक व्यक्ति ने लिखा, “दिन-रात दलित-दलित चिल्लाने वाले राहुल गांधी के नाश्ते की टेबल पर दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए जगह ही नहीं है.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये तस्वीर एडिटेड है. असली तस्वीर में मल्लिकार्जुन खड़गे थे ही नहीं.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट पर मिली. यहां दी गई जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहीम से 13 सितंबर को नाश्ते पर मुलाकात की.

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लेकिन इस असली तस्वीर में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं ही नहीं. यानी साफ है कि वायरल तस्वीर में खड़गे की तस्वीर को इस तरह से जोड़ दिया गया ताकि ऐसा लगे कि उन्हें बाकी नेताओं से अलग बैठाया गया है.

मलेशिया के प्रधानमंत्री BRICS शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आए थे. इसी दौरे में उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी.

राहुल गांधी लंबे वक्त से दलितों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि आज भी दलितों के साथ छुआछूत और भेदभाव होता है. इन सबके बीच सोशल मीडिया पर ये एडिटेड और फर्जी तस्वीर वायरल हो गई, जिसे शेयर करते हुए कुछ लोग दावा करने लगे कि दलितों की आवाज उठाने वाले राहुल गांधी ने खुद अपने अध्यक्ष का अपमान कर दिया.

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