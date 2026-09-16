scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

BCCI का धमाकेदार कदम, इस दिन से शुरू होंगे WPL के मुकाबले, हो गया बड़ा ऐलान

विमेन्स प्रीमियर लीग (WPL) के पांचवें सीजन का आगाज 14 जनवरी 2027 से किया जाएगा. जबकि 7 फरवरी 2027 को टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा. इसके साथ ही बीसीसीआई ने कुछ और जरूरी बातों का जिक्र किया है.

Advertisement
X
बीसीसीआई की बड़ी घोषणा. (photo: pti)
बीसीसीआई की बड़ी घोषणा. (photo: pti)

क्रिकेट फैन्स के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. विमेन्स प्रीमियर लीग (WPL) के पांचवें सीजन का शेड्यूल लगभग तय हो गया है. पुरुषों की तरह महिला खिलाड़ियों ने भी डब्ल्यूपीएल के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की है.  

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के मुताबिक विमेन्स प्रीमियर लीग का अगला सीजन 14 जनवरी से 7 फरवरी 2027 के बीच खेला जाएगा. महिलाओं के इस महामुकाबले का फैन्स को हर साल बेसब्री से इंतजार रहता है.

नया सीजन शुरू होने से पहले टीमों को अपनी-अपनी स्क्वाड तैयार करनी होगी, जिसके लिए कुछ खास तारीखें तय की गई हैं. हर टीम को प्लेयर रिटेंशन की लिस्ट सौंपने के लिए 28 सितंबर तक समय दिया गया है. इस दिन तक सभी फ्रेंचाइजी तय करेंगी कि वे किन पुरानी खिलाड़ियों को अपने साथ बनाए रखना चाहती हैं.

वहीं 28 अक्टूबर 2026 को कोच्चि के ग्रैंड हयात होटल में ऑक्शन का आयोजन किया जाएगा. जहां सभी पांचों टीमें अपनी टीम को मजबूत करने के लिए नए खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगी.

Advertisement

बीसीसीआई इस बार मैचों के आयोजन के लिए कई जगहों पर विचार कर रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार के मुकाबलों के लिए मुंबई, बेंगलुरु, वाराणसी और वडोदरा जैसे शहरों पर विचार किया जा रहा है.

मुंबई का ब्रेबॉर्न स्टेडियम एक मुख्य वेन्यू के रूप में तय माना जा रहा है, जहां पहले भी कई शानदार मैच और फाइनल खेले जा चुके हैं. दूसरे वेन्यू के लिए वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम और वाराणसी के नए स्टेडियम के नाम पर चर्चा चल रही है.

बीसीसीआई की क्रिकेट ऑपरेशंस टीम जल्द ही वाराणसी के नए स्टेडियम का मुआयना करने वाली है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो वहां कुछ घरेलू या प्रैक्टिस मैच करवाकर यह देखा जाएगा कि मैदान टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार है या नहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    UPI पर नए नियम में क्या-क्या बदलेगा, आपका पैसा कटेगा या नहीं? |
    भारत के नेवी शिप से टक्कर में पाकिस्तान को नुकसान, PNS हुनैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त |
    UPI पर नया MDR, लेकिन बैंकिंग में पहले से हैं ये 10 तरह के चार्ज... समझिए पूरा हिसाब |
    'हनुमान अंश' बनाकर किया कमाल, अनुप्रिया को आशीर्वाद देने घर पहुंचे बोनी कपूर, हुईं इमोशनल |
    अक्षरा सिंह ने बाढ़ पीड़ितों को बांटा राशन, कपड़े और सैनिटरी पैड |
    BCCI का धमाकेदार कदम, इस दिन से शुरू होंगे WPL के मुकाबले, हो गया बड़ा ऐलान |
    ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच जल्द बातचीत के द‍िए संकेत, देखें US टॉप-10 |
    2-3 दिन पुराना शव, हाथ पर 'प्रीति' का टैटू... 8 दिन में तीसरी महिला की लाश से बेगूसराय में हड़कंप |
    'पीएम मोदी ने बड़े विजन के साथ किया काम', सेवा संकल्प अभियान पर बोले राजनाथ |
    ब्यूटी क्रीम खरीदते समय कैसे पता करें कि इसमें लेड या जहरीला केमिकल तो नहीं? ऐसे करें खुद से टेस्ट
    Advertisement