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'हनुमान अंश' को खरीदने के लिए पीछे पड़े 3 OTT प्लेटफॉर्म, भावुक हुई प्रोड्यूसर, बोली- सोचा नहीं था

'हनुमान अंश' की सफलता ने हवाओं का रुख बदल दिया है. जहां पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इसे रिजेक्ट कर दिया था. वहीं, अब फिल्म को खरीदने के लिए कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लाइन में हैं. फिल्म की प्रोड्यूसर रागिनी सोना ने खुद इस बात की जानकारी दी है.

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हनुमान अंश पर बरस रही कृपा (Photo: YT/Times Music)
हनुमान अंश पर बरस रही कृपा (Photo: YT/Times Music)

नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' की कमाई ने हर किसी को हैरान कर दिया है. फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. पहले जहां फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म ने रिजेक्ट कर दिया था, वहीं फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई को देखते हुए कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अब हनुमान अंश के राइट्स खरीदने की लाइन में लगे हैं. 

'हनुमान अंश' का जलवा बरकरार

'हनुमान अंश' की प्रोड्यूसर रागिनी सोना ने न्यूज18 को बताया कि उनकी फिल्म खरीदने के लिए कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लाइन में हैं. रागिनी सोना बोलीं- हां, ऐसा हो रहा है. एक-दो और कभी-कभी तीन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हमारी फिल्म को लेने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. यह देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है. इससे पता चलता है कि लोगों ने हमारी फिल्म को अपनाया है और वो भी कितने शानदार तरीके से. 

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रागिनी आगे बोलीं- अब मुझे हर तरफ से ऑफर मिल रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हमने इस बारे में सोचा नहीं था. जैसे ही हमारी फिल्म पॉपुलर होने लगी और लोग इसे देखने जाने लगे, तो यह सब शुरू हो गया. 

हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का उनका कोई प्लान नहीं था. इस बारे में वो बोलीं- हम बहुत खुशकिस्मत थे. हम शुरुआत से ही सिनेपोलिस के साथ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के रूप में बातचीत कर रहे थे. 

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'जब हम फिल्म बना रहे थे, तब हमें पता था कि हम इसे बड़े पर्दे के लिए ही बना रहे हैं. हम इसे लेकर बिल्कुल क्लियर थे. यह कभी ओटीटी स्पेस के लिए बनी ही नहीं थी. मयंक श्रॉफ ( हेड ऑफ फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोग्रामिंग) को फिल्म पर भरोसा था और वो भी हमारी बात से पूरी तरह सहमत थे. वो बाजार में लंबे समय से हैं, इसलिए वो हमारी फिल्म की काबिलियत को अच्छी तरह जानते थे. 

बदल गया हवाओं का रुख

रागिनी ने यह भी खुलासा किया कि शुरुआत में फिल्म को मिले स्क्रीन्स के नंबर्स से वो खुश नहीं थीं. वो बोलीं- जब हमने इसे सिनेमाघरों में रिलीज करने का फैसला किया, तो हमारे पार्टनर्स ने कहा कि हम इसे 350-400 स्क्रीन्स पर रिलीज कर सकते हैं. एक पल के लिए मुझे यह बहुत सही नहीं लगा, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि यह बाकी प्रोड्यूसर्स का मिला-जुला फैसला था. शुक्र है कि सब कुछ सही रहा.

सोनू सूद ने की तारीफ से खुश प्रोड्यूसर

विशाल ने पहले बताया था कि 'हनुमान अंश' को शुरुआत में फिल्म इंडस्ट्री से कोई सपोर्ट नहीं मिला था. लेकिन हाल ही में सोनू सूद ने फिल्म की तारीफ करते कहा था कि इसकी सफलता बॉलीवुड के लिए एक सबक है. फिल्म बनाना बजट, बड़े चेहरों, एक्टर्स या मार्केटिंग पर निर्भर नहीं करता. इसपर अपनी राय देते हुए रागिनी ने कहा- सोनू एक अच्छे दोस्त हैं. वो और उनके जैसे कई दूसरे लोग अब हमारी कहानी के बारे में बात करने लगे हैं. 

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उन्होंने आगे कहा- मैंने हमेशा विशाल से इस फिल्म के बजट को ध्यान में रखने के लिए कहा था. यह भी कहा था कि अगर हम इससे आगे बढ़े, तो हम भटक जाएंगे. लेकिन अगर आपको किसी चीज पर खर्च करना है, तो करना ही पड़ेगा और हमने उन्हें वो आजादी दी और उन्होंने बहुत-बहुत बेहतरीन काम किया. हमने असली लोकेशन पर शूटिंग की और यह हमारे काम आया. फिल्म की सादगी ने लोगों के दिल को छुआ. 

'हनुमान अंश' की बात करें तो फिल्म की धुआंधार कमाई जारी है. फिल्म तेजी से 300 करोड़ के क्लब की ओर बढ़ रही है.

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