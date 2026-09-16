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ICC Rankings: पाकिस्तानी बल्लेबाज को पछाड़ चमके अभिषेक शर्मा, ईशान किशन का टॉप पर कब्जा बरकरार

आईसीसी रैंकिंग में अभिषेक शर्मा को जबरदस्त फायदा पहुंचा है. सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों में बल्ले से दमदार प्रदर्शन करने वाले अभिषेक अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं. उन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाज को पछाड़ यह कामयाबी हासिल की है.

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अभिषेक ने किया कमाल. (PHOTO: AFP)
अभिषेक ने किया कमाल. (PHOTO: AFP)

टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आईसीसी टी20 रैंकिंग में एक बार फिर बड़ा धमाका किया है. अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जा रही टी20 सीरीज में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक ने दोनों ही मैचों में टीम को ठोस शुरुआत दिलाने में कामयाबी हासिल की.

बल्ले से दमदार प्रदर्शन के दम पर अभिषेक ने आईसीसी रैंकिंग में भी लंबी छलांग लगाई है. उन्होंने पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को पीछे छोड़ते हुए आईसीसी टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है.

अब टी20 रैंकिंग के टॉप-2 स्थानों पर भारत का ही कब्जा है, क्योंकि नंबर-1 के सिंहासन पर पहले से ही विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का राज बरकरार है. यानी दुनिया के टॉप दोनों टी20 बल्लेबाज अब भारत से ही ताल्लुक रखते हैं.

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अभिषेक को मिला जबरदस्त फायदा

अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ शुरुआती दो मैचों में अपनी तूफानी पारियों से गेंदबाजों के होश उड़ा दिए थे. पहले मैच में उन्होंने महज़ 32 गेंदों पर ही धुआंधार 82 रन क कूट डाले थे, जिसकी बदौलत भारत ने आसानी से मैच जीता था. 

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इसके बाद दूसरे मुकाबले में भी उन्होंने महज 19 गेंदों पर 39 रनों की तेज-तर्रार पारी खेली. इसी शानदार फॉर्म का फायदा उन्हें रैंकिंग में मिला और उन्होंने साहिबजादा फरहान को पीछे धकेलते हुए दूसरा पायदान अपने नाम कर लिया.

गेंदबाजों ने भी दिखाया दम

सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि भारतीय गेंदबाजों ने भी आईसीसी की ताजा रैंकिंग में अपनी धाक जमाई है. वरुण चक्रवर्ती दो पायदान चढ़कर सीधे 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं. स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने लंबी छलांग लगाते हुए 7 स्थानों के फायदे के साथ टॉप-10 (10वें नंबर) में एंट्री कर ली है. इसके अलावा अर्शदीप सिंह (14वें) और अक्षर पटेल (27वें) ने भी रैंकिंग में अच्छी बढ़त बनाई है.

भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ शुरुआती दोनों मैच जीतकर पहले ही सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है. सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला कल यानी 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी.
 

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