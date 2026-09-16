सेंसर बोर्ड में पंकज त्रिपाठी, प्रीति जिंटा और सुनील शेट्टी की एंट्री, 18 सदस्यों की नई टीम का ऐलान

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) का पुनर्गठन कर दिया है. सरकार की ओर से बुधवार को जारी इस फैसले में सिनेमा, टीवी, संगीत और कला जगत की कई नामचीन हस्तियों को शामिल किया गया है.

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18 सदस्यों की इस नई कमिटी में एक्ट्रेस प्रीति ज़िंटा, सुनील शेट्टी, टीवी स्टार रूपाली गांगुली, पल्लवी जोशी, पंकज त्रिपाठी और बंगाली सिनेमा के दिग्गज एक्टर प्रसेनजीत चटर्जी जैसे बड़े चेहरे शामिल किए गए हैं.

मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, सरकार ने सिनेमैटोग्राफ एक्ट के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस 18 सदस्यीय कमिटी का पुनर्गठन किया है. इस नए बोर्ड का कार्यकाल पद संभालने के दिन से अगले तीन साल या फिर नए आदेश आने तक के लिए रहेगा. यह नई कमिटी तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है और अब यही टीम फिल्मों के सर्टिफिकेशन और उससे जुड़े मामलों को देखेगी.

फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का दबदबा

सेंसर बोर्ड की इस नई टीम में हिंदी सिनेमा के साथ-साथ क्षेत्रीय फिल्मों और टीवी इंडस्ट्री का अच्छा तालमेल देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां सुनील शेट्टी, प्रीति ज़िंटा और पंकज त्रिपाठी जैसे बड़े फिल्मी नाम इसमें शामिल हैं, वहीं दूसरी तरफ 'अनुपमा' फेम रूपाली गांगुली और एक्ट्रेस पल्लवी जोशी को भी बोर्ड का सदस्य बनाया गया है. इसके साथ ही बंगाली सिनेमा के जाने-माने एक्टर प्रसेनजीत चटर्जी को भी इस टीम में जगह दी गई है.

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संगीत, निर्देशन के ये दिग्गज भी शामिल

सिनेमा के कलाकारों के अलावा बोर्ड में संगीत, निर्देशन और साहित्य से जुड़ी हस्तियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है. कमिटी में शामिल अन्य सदस्यों में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, अभिषेक जैन, रिकी केज, प्रियदर्शन, हंसराज हंस, सुप्रिया यारलागड्डा, यतींद्र मिश्र, नीला माधव पांडा, निशिगंधा वाड, वामन केंद्रे और रमेश पतंगे का नाम शामिल है.

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