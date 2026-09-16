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शादी से किया इनकार तो परीक्षा देकर निकली छात्रा पर हमला, पहले पिस्टल से फायर फिर चाकू से वार

मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में शादी से इनकार करने पर एक छात्रा पर कॉलेज के बाहर जानलेवा हमला किया गया. परीक्षा देकर हॉल से निकल रही छात्रा पर आरोपी ने पहले देशी पिस्टल से फायर किया, लेकिन गोली नहीं चली. इसके बाद उसने चाकू से पीठ पर वार कर दिया. गंभीर हालत में छात्रा अस्पताल में भर्ती है.

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आरोपी पुलिस की अभिरक्षा में.(Photo: Jaid Ahmed Sheikh/ITG)
आरोपी पुलिस की अभिरक्षा में.(Photo: Jaid Ahmed Sheikh/ITG)

मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा में शादी से इनकार करने पर एक युवक ने कॉलेज में परीक्षा देकर बाहर निकल रही छात्रा पर जानलेवा हमला कर दिया. आरोपी ने पहले देशी पिस्टल से फायर किया, लेकिन गोली नहीं चली. इसके बाद उसने चाकू निकालकर छात्रा की पीठ पर वार कर दिया. गंभीर रूप से घायल छात्रा को शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना सेंधवा शहर थाना क्षेत्र स्थित वीर बलिदानी खाज्या नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की है. यहां बीए प्रथम वर्ष में पढ़ने वाली रीना (काल्पनिक नाम) परीक्षा देकर हॉल से बाहर निकल रही थी. इसी दौरान बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र गणेश पिता कर्मसिंग ठाकुर, निवासी सोनखेड़ी, थाना वरला ने उस पर हमला कर दिया.

यह भी पढ़ें: MP के बड़वानी में 5 थानों की बदली सूरत: महिलाओं के लिए फीडिंग रूम, बच्चों को कॉमिक्स और गाड़ियों पर QR कोड

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सेंधवा शहर थाना प्रभारी दिनेश कुशवाह के मुताबिक, आरोपी ने छात्रा को निशाना बनाकर देशी पिस्टल से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन फायर मिस हो गया. इसके बाद उसने चाकू से छात्रा की पीठ पर वार कर दिया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गई. आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.

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मध्य प्रदेश

शादी से इनकार के बाद हमला

थाना प्रभारी दिनेश सिंह कुशवाहा के अनुसार, आरोपी छात्रा से शादी करना चाहता था. छात्रा ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने कथित तौर पर इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

हमले के बाद कॉलेज परिसर के बाहर अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद लोगों ने घायल छात्रा को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया. पुलिस को सूचना देने के साथ ही लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. फिलहाल छात्रा का शासकीय अस्पताल में उपचार जारी है.

पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी देशी पिस्टल और चाकू लेकर कॉलेज तक कैसे पहुंचा. पुलिस आरोपी से पूछताछ के साथ घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटा रही है.

मध्य प्रदेश

आरोपी पुलिस की अभिरक्षा में

सेंधवा शहर थाना पुलिस ने आरोपी गणेश को हिरासत में ले लिया है. उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार, वारदात के पीछे छात्रा से शादी करने की इच्छा और उसके इनकार को वजह बताया जा रहा है.

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घटना के बाद कॉलेज में सुरक्षा और छात्रों की आवाजाही को लेकर भी पुलिस ने जानकारी जुटाई है. पुलिस अब प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है. घायल छात्रा की हालत को देखते हुए उसका इलाज जारी है.

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