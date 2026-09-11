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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 11 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

दिल्ली में विदेशी नेताओं का आगमन BRICS समिट के लिए शुरू हो गया है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं. वहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12 सितंबर को दिल्ली आएंगे.

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पुतिन-जिनपिंग सहित 25 बड़े नेता BRICS समिट में शामिल होंगे. (File Photo-Reuters)
पुतिन-जिनपिंग सहित 25 बड़े नेता BRICS समिट में शामिल होंगे. (File Photo-Reuters)

BRICS समिट के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं. वहीं, विमेंस एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल नंबर-1 में गुरुवार को भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 40 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ली है. इन खबरों के अलावा, अमेरिकी संस्था FAS ने हाल ही में भारत के परमाणु हथियारों को लेकर अपना ताजा अनुमान जारी किया है. पढ़ें शुक्रवार सुबह की बड़ी खबरें

दिल्ली पहुंचे पुतिन, कल आएंगे जिनपिंग... जानें BRICS में आने वाले 25 नेताओं का शेड्यूल 

दिल्ली में विदेशी नेताओं का आगमन BRICS समिट के लिए शुरू हो गया है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12 सितंबर को दिल्ली आएंगे. BRICS Summit में 25 बड़े नेता और प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं. इन मेहमानों के आने का सिलसिला 10 सितंबर से शुरू हो चुका है. 

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PG हादसे के बाद दिल्ली में ताबड़तोड़ कार्रवाई, चार दिन में 111 संपत्तियों पर चला MCD का एक्शन 

दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला PG इमारत गिरने और 7 लोगों की मौत के बाद MCD ने राजधानी में PG इमारतों की सुरक्षा जांच तेज कर दी है. MCD ने अब तक 1,355 PG इमारतों का सर्वे पूरा किया है. इनमें 1,304 इमारतें जांच के दौरान सुरक्षित मिलीं, लेकिन 3 इमारतों को रहने के लिहाज से खतरनाक पाया गया है.  

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दिल्ली में बिगड़ा मौसम का मिजाज! BRICS समिट पर आंधी-बारिश का साया, इन 18 राज्यों में भी IMD का अलर्ट 

दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन के बीच मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है. मौसम विभाग ने 11 सितंबर को राजधानी के कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है. सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मौसम विभाग ने यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और आंधी-तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है. 

विनेश फोगाट को बड़ा झटका, वर्ल्ड चैम्प‍ियनश‍िप ट्रायल में नहीं उतर पाएंगी... दिल्ली HC ने खारिज की राहत की मांग 

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2026 सीनियर वर्ल्ड चैम्प‍ियनश‍िप के सेलेक्शन ट्रायल में उतरने के लिए महिला पहलवान विनेश फोगाट को अंतरिम राहत देने से इनकार किया है. इसके साथ ही विनेश के 14 सितंबर को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाले ट्रायल में हिस्सा लेने का रास्ता बंद हो गया. विनेश ने WFI के नए सेलेक्शन नियमों को चुनौती दी थी.

मेट्रो चलेगी या नहीं, 100 ट्रेनें भी प्रभावित... BRICS से शनिवार-रविवार को दिल्ली में क्या-क्या बंद रहेगा? 

दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स समिट को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. कई रूट डायवर्ट किए गए हैं, स्कूलों में छुट्टी की गई है. इन दो दिन में दिल्ली के कई प्लेस बंद रहेंगे और कुछ रूट्स पर आवाजाही की मनाही होगी. इस दौरान सभी मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक खुले रहेंगे और मेट्रो का संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा.

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IND vs BAN Women's Asia Cup 2026 Highlights: बांग्लादेश को हराकर भारतीय टीम फाइनल में, शेफाली वर्मा-दीप्ति शर्मा का जबरदस्त खेल 

विमेंस एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल नंबर-1 में गुरुवार को भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 40 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ली है. इस मुकाबले में बांग्लादेश को जीत के लिए 150 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन वो 7 विकेट पर 109 रन ही बना सकी. विमेंस एशिया कप का ये दसवां संस्करण है और इन सभी में भारतीय टीम ने फाइनल का सफर तय किया है. 

टीम इंडिया से इस शख्स की होगी विदाई... BCCI को सौंपा इस्तीफा, जानें पूरा मामला 

टीम इंडिया के फिजियो कमलेश जैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI की ओर से अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है. वो फिलहाल तीन महीने के नोटिस पीरियड पर हैं और टीम के साथ जुड़े हुए हैं. चेन्नई के रहने वाले कमलेश जैन जून 2022 में भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा बने थे. 

भारत ने बना लिए 30 नए परमाणु हथियार, बढ़ा रहा अपना न्यूक्लियर शील्ड! 

फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स ने हाल ही में भारत के परमाणु हथियारों को लेकर अपना ताजा अनुमान जारी किया है. इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास करीब 190 असेंबल किए गए परमाणु हथियार हैं. इनमें से 160 से अधिक हथियार ऐसे डिलीवरी सिस्टम से जुड़े हैं जो अभी एक्टिव हैं. ये अनुमान बाहरी संगठन के हैं. भारत सरकार आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं करती.

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इंतजार खत्‍म! NSE का प्राइस बैंड ₹1700-₹1785 सेट, GMP- 200 रुपये, जानें कब खुल रहा ये IPO 

NSE ने अपने शेयर ₹1,700 से ₹1,785 प्रति शेयर के बीच बेचेगी, और निवेशक न्यूनतम 8 इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं. NSE के IPO के लिए बोली 17 सितंबर से शुरू होगी और 21 सितंबर को बंद होगी. IPO पूरी तरह से मौजूदा शेयर होल्‍डर्स द्वारा 12,64,36,550 इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए एक OFS है, जिसके तहत 5.11% हिस्सेदारी बेची जा रही.

कांगो के दो स्कूलों में लगी भीषण आग, 26 छात्रों की मौत... कई घायल 

कांगो के पूर्वी शहर बुकावु में गुरुवार को बड़ा हादसा हुआ. यहां दो स्कूलों में आग फैलने से 26 छात्रों की मौत हो गई. इस हादसे में दर्जनों लोग घायल हुए हैं. प्रांतीय सरकार के मुताबिक मरने वालों में 19 लड़कियां और 7 लड़के शामिल हैं. मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. फिलहाल आग लगने की वजह सामने नहीं आई है.  

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