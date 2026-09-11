मोबाइल में नेटवर्क नहीं आया तो टावर पर चढ़ गया युवक, 3.5 घंटे तक मचा हड़कंप

आज के समय में मोबाइल नेटवर्क हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. फोन करना हो, इंटरनेट चलाना हो, ऑनलाइन पेमेंट करना हो या कोई जरूरी काम करना हो, हर जगह मोबाइल नेटवर्क की जरूरत पड़ती है. लेकिन अगर किसी गांव में लगातार कई दिनों तक नेटवर्क की समस्या बनी रहे तो लोगों को काफी परेशानी हो सकती है. राजस्थान के डीग जिले से ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां खराब मोबाइल नेटवर्क से परेशान एक युवक टेलीकॉम टावर पर चढ़ गया और वहां से नीचे आने से इनकार कर दिया.

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यह मामला डीग जिले के बेधम गांव का है. यहां रहने वाले एक युवक की पहचान पुष्कर के रूप में हुई है. बताया गया कि गांव में करीब एक महीने से मोबाइल नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा था. लोगों को फोन करने और इंटरनेट इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही थी. पुष्कर का कहना था कि नेटवर्क की खराब स्थिति की वजह से गांव के लोगों के कई जरूरी काम प्रभावित हो रहे थे. मोबाइल से जुड़े ऑनलाइन काम करने में भी दिक्कत आ रही थी. उसका आरोप था कि लोग मोबाइल रिचार्ज के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले उन्हें ठीक नेटवर्क की सुविधा नहीं मिल रही.

अचानक टावर पर चढ़ गया युवक

नेटवर्क की समस्या से नाराज पुष्कर ने ऐसा कदम उठाया, जिसे देखकर आसपास के लोग भी हैरान रह गए. वह मोबाइल टावर पर चढ़ गया और वहां से अपनी जान लेने की धमकी देने लगा. जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, सादर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस की सबसे बड़ी चिंता युवक को सुरक्षित नीचे उतारना था. पुलिसकर्मियों ने काफी देर तक युवक से बातचीत की और उसे समझाने की कोशिश की.

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करीब साढ़े तीन घंटे तक चला मामला

पुलिस के मुताबिक पुष्कर करीब साढ़े तीन घंटे तक टावर पर रहा. इस दौरान पुलिस लगातार उससे बातचीत करती रही. अधिकारियों ने उसे समझाया कि इस तरह टावर पर चढ़ना उसकी जान के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है. पुलिस ने युवक को भरोसा दिलाया कि उसकी शिकायत को गंभीरता से देखा जाएगा. इसके बाद मोबाइल कंपनी के तकनीकी कर्मचारियों को भी मौके पर बुलाया गया.

मौके पर पहुंची जिओ की तकनीकी टीम

नेटवर्क की शिकायत को समझने के लिए जिओ के तकनीकी कर्मचारियों को टावर के पास बुलाया गया. टीम ने मौके पर पहुंचकर नेटवर्क से जुड़ी समस्या की जांच की. पुलिस के मुताबिक तकनीकी टीम ने नेटवर्क से जुड़ी दिक्कत को देखने और उसे ठीक करने की कोशिश की. इसके बाद युवक भी टावर से नीचे आने के लिए तैयार हो गया. काफी देर की समझाने के बाद और बातचीत के बाद पुष्कर टावर से सुरक्षित नीचे उतर आया. पुलिस ने राहत की सांस ली. इस पूरे मामले में किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई.

यह घटना बताती है कि आज के समय में मोबाइल नेटवर्क लोगों की जिंदगी का कितना जरूरी हिस्सा बन चुका है. गांवों में खराब नेटवर्क की वजह से सिर्फ फोन कॉल ही प्रभावित नहीं होतीं, बल्कि इंटरनेट, ऑनलाइन सेवाएं, डिजिटल पेमेंट और दूसरे जरूरी काम भी रुक सकते हैं. हालांकि किसी भी समस्या के समाधान के लिए इस तरह अपनी जान जोखिम में डालना बेहद खतरनाक है. नेटवर्क जैसी समस्या को संबंधित कंपनी, प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों तक पहुंचाकर उसका समाधान कराने की कोशिश करना ही सुरक्षित रास्ता है.

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