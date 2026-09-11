दिल्ली में बिगड़ा मौसम का मिजाज! BRICS समिट पर आंधी-बारिश का साया, इन 18 राज्यों में भी IMD का अलर्ट

दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन (BRICS Summit) के बीच मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है. मौसम विभाग (IMD) ने 11 सितंबर को राजधानी के कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है. ऐसे में समिट के दौरान मौसम भी चुनौती बन सकता है. सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और आंधी-तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है. उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, असम, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में मौसम खराब रह सकता है.
आईएमडी के मुताबिक दिल्ली के नजफगढ़, लोदी रोड, पालम और सफदरजंग समेत राजधानी के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. बारिश और तेज हवाओं की वजह से दिन के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.
मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ तथा पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है.
बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र
मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से और उससे सटे इलाकों में बना कम दबाव का क्षेत्र मौसम को प्रभावित कर रहा है. 10 सितंबर को इसके साथ एक चक्रवाती घेरा भी बना हुआ था, जो समुद्र तल से करीब 9.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला था. इसके चलते पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.
ओडिशा में गरज-चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. मराठवाड़ा, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और विदर्भ में भी कुछ जगहों पर ऐसे ही मौसम की स्थिति बन सकती है. तटीय आंध्र प्रदेश में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहने का अनुमान है, जहां कुछ इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.
यूपी-झारखंड तक बनी है ट्रफ
आईएमडी के अनुसार, उत्तर हरियाणा से उत्तर प्रदेश और झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र तक एक ट्रफ बनी हुई है. इससे जुड़ा चक्रवाती घेरा ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर झुका हुआ है. मौसम की यह स्थिति वातावरण में नमी बढ़ाने और बारिश की गतिविधियों को मजबूत करने में मदद कर रही है. इसका असर पहले से ही कई राज्यों में देखने को मिल रहा है.
पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई. वहीं गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हुई. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक पूर्वी भारत में बारिश का दौर सक्रिय रह सकता है. ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर बारिश जारी रहने की संभावना है.
यूपी के इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, आगरा, अयोध्या, बागपत, बलिया, बाराबंकी, भदोही, बुलंदशहर, चित्रकूट, गोरखपुर, हरदोई, कानपुर और झांसी में तेज बारिश की संभावना है. कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
बिहार में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान
बिहार के औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, हाजीपुर, खगड़िया, मोतिहारी, नवादा, राजगीर, सासाराम, सीतामढ़ी और पटना में बारिश का अलर्ट है. इस दौरान 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. पटना में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.
मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अलर्ट
मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, आष्टा, बैकुंठपुर, बरेली, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, दमोह, गाडरवारा, गुना, हरदा, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटंगी और खंडवा में बारिश का अलर्ट है. यहां 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. भोपाल में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
राजस्थान में अजमेर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, गंगापुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, माउंट आबू, राजसमंद, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर और उदयपुर में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है. इस दौरान करीब 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. जयपुर में आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.