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मेट्रो चलेगी या नहीं, 100 ट्रेनें भी प्रभावित... BRICS से शनिवार-रविवार को दिल्ली में क्या-क्या बंद रहेगा?

BRICS Summit 2026: क्या ब्रिक्स 2026 की वजह से दिल्ली में कई रूट डायवर्ट रहेंगे. जानते हैं कि क्या इससे दिल्ली मेट्रो की सेवाएं भी प्रभावित रहेगी?

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BRICS सम्मेलन की वजह से रूट में काफी बदलाव किए गए हैं. (Photo: Reuters)
BRICS सम्मेलन की वजह से रूट में काफी बदलाव किए गए हैं. (Photo: Reuters)

दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स समिट को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. कई रूट डायवर्ट किए गए हैं, स्कूलों में छुट्टी की गई है. इन दो दिन में दिल्ली के कई प्लेस बंद रहेंगे और कुछ रूट्स पर आवाजाही की मनाही होगी. ऐसे में दिल्ली में रहने वाले लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि 11 से 13 सितंबर के बीच क्या-क्या बंद रहेगा और किन सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई जानकारी शेयर हो रही है, जिसमें कई गलत भी हैं. तो जानते हैं कि इन दो दिन दिल्ली में क्या-क्या अलग होगा?

बता दें कि ब्रिक्स समिट की वजह से पूरी दिल्ली बंद नहीं होगी. हालांकि, कुछ सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल रहेगा, कई जगहों पर वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा और वीआईपी मूवमेंट के दौरान कुछ समय के लिए ट्रैफिक रोका जा सकता है. कुछ इलाकों में सामान्य वाहनों की एंट्री भी सीमित हो सकती है. ऐसे में अगर आप इन दिनों दिल्ली में कहीं आने-जाने की योजना बना रहे हैं तो पहले से अपना रूट प्लान करना बेहतर होगा.

क्या दिल्ली के मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे?

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दिल्ली मेट्रो की ओर से जारी की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सभी मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक खुले रहेंगे और मेट्रो का संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा. यात्रियों को आगे के किसी भी अपडेट के लिए डीएमआरसी की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप चेक करने की सलाह दी गई है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर स्थित दिल्ली मेट्रो म्यूज़ियम बंद रहेगा. यह म्यूज़ियम 11 से 13 सितंबर 2026 तक बंद रहेगा. 14 सितंबर को म्यूज़ियम का साप्ताहिक अवकाश है, इसलिए यह 15 सितंबर से दोबारा आम लोगों के लिए खुलेगा.

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स्कूल बंद रहेंगे

ब्रिक्स समिट के मद्देनजर दिल्ली में 11 सितंबर को सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा. दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में 5 सितंबर को आधिकारिक सर्कुलर जारी किया है. इसके मुताबिक 11 सितंबर को दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों के साथ-साथ सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूल भी बंद रहेंगे. यानी शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा. इसके अलावा शिक्षा निदेशालय के अधीन आने वाले सभी कार्यालयों में भी 11 सितंबर को अवकाश रहेगा.

कौन-कौन सी जगहें बंद रहेंगी?

इस दौरान कुछ प्रमुख स्थान आम लोगों के लिए बंद रहेंगे. 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन म्यूज़ियम और अमृत उद्यान आम जनता के लिए बंद रहेंगे. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन स्थित दिल्ली मेट्रो म्यूज़ियम भी 11 से 13 सितंबर तक बंद रहेगा. इसके अलावा भारत मंडपम के आसपास के कुछ पब्लिक प्लेस बंद रहेंगे. 

मॉल और बाजार खुले रहेंगे या बंद?

फिलहाल किसी बाजार को बंद करने की कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आई है. हालांकि, जो बाजार प्रतिबंधित रूट के आसपास हैं, वहां आवाजाही प्रभावित हो सकती है और ऐसे बाजार बंद भी रह सकते हैं. इसलिए इन इलाकों में जाने से बचना बेहतर होगा.

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बस स्टैंड और DTC बसों का क्या होगा?

जिन बस स्टैंड के प्रतिबंधित रूट पर आने की स्थिति है, वहां डीटीसी की बस सेवा नहीं रहेगी. ऐसे रूट पर चलने वाली बसों को दूसरे रास्तों पर डायवर्ट किया जाएगा. इसका मतलब है कि कुछ इलाकों में यात्रियों को अपने सामान्य बस रूट की जगह वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है. इसलिए इन दिनों बस से यात्रा करने वालों को भी अपना सफर पहले से प्लान करना चाहिए.

100 ट्रेनें होंगी प्रभावित

ब्रिक्स का असर रेलवे परिचालन पर भी पड़ेगा. 11 से 13 सितंबर के बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा. इस दौरान 100 से ज्यादा ट्रेनों के रूट या परिचालन में बदलाव किया गया है. इनमें ट्रेनें कैंसिल, डायवर्ट, शॉर्ट-टर्मिनेट या शॉर्ट-ओरिजिनेट की गई हैं. अगर इन तारीखों में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से यात्रा करनी है, तो स्टेशन जाने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें.

कौन-कौन से रूट प्रभावित रहेंगे?

दिल्ली पुलिस के अनुसार, BRICS Summit के दौरान 22 रूट प्रभावित रहेंगे. एडिशनल सीपी (ट्रैफिक) दिनेश कुमार गुप्ता के मुताबिक, ट्रैफिक के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाया गया है. विदेशों से आए मेहमान 9 होटलों में ठहरेंगे. इसलिए उन होटलों से भारत मंडपम तक के रास्ते तय कर लिए गए हैं.

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इन रास्तों पर कारकेड की रिहर्सल की जा रही. उन्होंने बताया कि हमारे स्टाफ को पूरी जानकारी दी गई है. हमने 22 डायवर्जन पॉइंट बनाए हैं, जहां से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा. हम लोगों को दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने के लिए गाइड करेंगे. इसके लिए पब्लिक एडवाइज़री जारी की जा रही है और समय-समय पर एडवाइज़री दी जा रही है. भारत मंडपम के आस-पास के रास्तों - जैसे मथुरा रोड और भैरों मार्ग - पर ट्रैफिक पर पाबंदी रहेगी.

इन रास्तों पर दिखेगा ट्रैफिक का असर

सरदार पटेल मार्ग
मदर टेरेसा क्रिसेंट
तीन मूर्ति मार्ग
अकबर रोड
तेज जनवरी मार्ग
राजेश पायलट मार्ग
सुब्रमण्यम भारती मार्ग
मथुरा रोड
मोतीलाल नेहरू मार्ग
डॉ. जाकिर हुसैन रोड
जनपथ
अशोका रोड
बाराखंभा रोड
टॉल्स्टॉय मार्ग
नीति मार्ग
एपीजे अब्दुल कलाम रोड
प्रेस एन्क्लेव रोड
लाल बहादुर शास्त्री मार्ग समेत कई प्रमुख सड़कें.

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