कांगो के दो स्कूलों में लगी भीषण आग, 26 छात्रों की मौत... कई घायल

कांगो के पूर्वी शहर बुकावु में गुरुवार को बड़ा हादसा हुआ. यहां दो स्कूलों में आग फैलने से 26 छात्रों की मौत हो गई. इस हादसे में दर्जनों लोग घायल हुए हैं. प्रांतीय सरकार के मुताबिक मरने वालों में 19 लड़कियां और 7 लड़के शामिल हैं. मृतकों की संख्या बढ़ सकती है.

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स्थानीय प्रशासन के मुताबिक आग सबसे पहले एक घर में लगी थी. इसके बाद आग पास के दो स्कूलों तक फैल गई. ये दोनों स्कूल एक-दूसरे के पास हैं. आग तेजी से फैलने के कारण छात्रों को संभलने का मौका नहीं मिला.

हादसा फुराहा सेकेंडरी स्कूल और उजामा प्राइमरी स्कूल में हुआ. आग के दौरान कई छात्र फुराहा सेकेंडरी स्कूल के अंदर फंस गए. कुछ छात्रों की दम घुटने से मौत हो गई.

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बाहर निकलने के लिए खिड़कियों से कूदे छात्र

आग लगने के बाद स्कूल में अफरा-तफरी मच गई. स्कूल से बाहर निकलने का रास्ता काफी संकरा था. कई छात्र दरवाजे की तरफ भागे. कुछ ने खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश की. स्थानीय अधिकारी मोइज लुबाला ने बताया कि बाहर निकलने की कोशिश में छात्र एक-दूसरे से टकरा गए. कई बच्चे गिर गए और भगदड़ में दब गए. इस दौरान कुछ छात्रों की मौत हो गई.

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आग की चपेट में आए छात्रों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाया गया. फुराहा और उजामा स्कूल के कई छात्र स्कूल यूनिफॉर्म में ही अस्पताल पहुंचे. इनमें अलग-अलग उम्र के लड़के और लड़कियां शामिल थे.

नर्स सिजा जीन-बैप्टिस्ट ने बताया कि घायलों की संख्या काफी ज्यादा थी. ऐसे में मेडिकल स्टाफ के लिए घायलों की सही संख्या का हिसाब रखना भी मुश्किल हो रहा था. कई लोगों का इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में चल रहा है.

फिलहाल आग लगने की वजह सामने नहीं आई है. स्थानीय प्रशासन का कहना है कि जिस इलाके में आग शुरू हुई, वहां काफी घनी आबादी है. इलाके के ज्यादातर घर लकड़ी से बने हुए हैं. ऐसे में आग तेजी से फैल गई.

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शहर पर M23 विद्रोही समूह का नियंत्रण है. इस समूह ने पहले बताया था कि हादसे में 24 छात्रों की मौत हुई है और 29 लोगों का इलाज चल रहा है. बाद में प्रांतीय सरकार ने मृतकों की संख्या 26 बताई. कांगो के पूर्वी हिस्से में लंबे समय से संघर्ष की स्थिति बनी हुई है. M23 विद्रोहियों ने फरवरी 2025 में बुकावु पर कब्जा कर लिया था. इस इलाके में कई हथियारबंद समूह सक्रिय हैं.

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क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी काफी दबाव है. आग की इस घटना के बाद स्थानीय स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र दोनों प्रभावित हुए हैं. अधिकारियों ने कहा है कि राहत और इलाज का काम जारी है. साथ ही मृतकों और घायलों की संख्या का पूरा आंकड़ा जुटाया जा रहा है.



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