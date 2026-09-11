वंदे भारत, राजधानी, तेजस... अगले 3 दिन ये 120 ट्रेनें रहेंगी प्रभावित, देखें पूरी लिस्ट

अगर आप 11 से 13 सितंबर के बीच ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. दिल्ली डिवीजन से गुजरने वाली करीब 120 ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव किया गया है. इनमें कई ट्रेनें कैंसिल रहेंगी, कुछ के रूट बदले गए हैं, जबकि कई ट्रेनों को रीशेड्यूल, रेगुलेट या उनके शुरुआती और आखिरी स्टेशन में बदलाव किया गया है. इसका असर राजधानी, तेजस राजधानी, वंदे भारत, पूर्वा एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों समेत कई EMU सेवाओं पर भी पड़ेगा.

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क्यों बदला गया ट्रेनों का शेड्यूल?

नॉर्दर्न रेलवे ने ऑपरेशनल कारणों से 11 से 13 सितंबर तक ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है. इसके लिए रेलवे ने अलग ट्रेन हैंडलिंग प्लान जारी किया है. रेलवे के मुताबिक इस अवधि में कुछ ट्रेनों को कैंसिल और डायवर्ट किया गया है. इसके अलावा कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट, शॉर्ट ओरिजिनेट और रीशेड्यूल किया जाएगा. कुछ ट्रेनों के टर्मिनल भी बदले गए हैं.

11 सितंबर को किन ट्रेनों पर असर?

11 सितंबर को कई प्रमुख राजधानी ट्रेनें डायवर्ट रूट से चलेंगी. इनमें नई दिल्ली-रांची राजधानी, नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी, नई दिल्ली-सियालदह राजधानी, नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी और नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी शामिल हैं. इसके अलावा संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन-गाजियाबाद EMU और गाजियाबाद-मथुरा जंक्शन EMU के रूट में भी बदलाव किया गया है. इस दिन पलवल-शकूरबस्ती, गाजियाबाद-नई दिल्ली, नई दिल्ली-पलवल लेडीज और दिल्ली जंक्शन-शामली EMU कैंसिल रहेंगी.

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12 सितंबर को कौन सी ट्रेनें प्रभावित

12 सितंबर को भी कई EMU सेवाएं प्रभावित रहेंगी. गाजियाबाद-नई दिल्ली, नई दिल्ली-गाजियाबाद और नई दिल्ली-पलवल लेडीज EMU समेत कई लोकल ट्रेनें कैंसिल रहेंगी. फरीदाबाद में RLDA के काम के चलते पलवल-शकूरबस्ती EMU भी कैंसिल रहेगी. इस दिन गोमती, श्रमजीवी, नई दिल्ली-सियालदह राजधानी, नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी, वैशाली और मगध एक्सप्रेस डायवर्ट रूट से चलेंगी. वहीं एक वंदे भारत ट्रेन को 35 मिनट रेगुलेट किया जाएगा.

कई ट्रेनों के समय में भी बदलाव हुआ

11 सितंबर को कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों के रवाना होने के समय में बदलाव किया गया है. नई दिल्ली-हैदराबाद एक्सप्रेस और ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस 120 मिनट रीशेड्यूल रहेंगी, जबकि पश्चिम एक्सप्रेस 90 मिनट देरी से चलेगी. 12 सितंबर को तेजस राजधानी, भुवनेश्वर तेजस राजधानी, राजेंद्र नगर टर्मिनल तेजस राजधानी और तमिलनाडु एक्सप्रेस को देरी से रवाना किया जाएगा. इसके अलावा हरियाणा एक्सप्रेस नई दिल्ली से चलेगी. नई दिल्ली-अलीगढ़ EMU गाजियाबाद से चलेगी, जबकि 64582 और 64557 MEMU के टर्मिनल में भी बदलाव किया गया है.

13 सितंबर को भी कई ट्रेनें हैं कैंसिल

13 सितंबर को भी दिल्ली डिवीजन में ट्रेन संचालन प्रभावित रहेगा. इस दिन पलवल-गाजियाबाद, गाजियाबाद-दिल्ली जंक्शन, साहिबाबाद-दिल्ली जंक्शन, गाजियाबाद-शकूरबस्ती और नई दिल्ली-गाजियाबाद EMU कैंसिल रहेंगी. इसके अलावा शिवगंगा एक्सप्रेस, सहारनपुर-दिल्ली जंक्शन पैसेंजर, मेरठ कैंट-श्रीगंगानगर स्पेशल, मथुरा जंक्शन-गाजियाबाद EMU और पलवल-गाजियाबाद EMU डायवर्ट रूट से चलेंगी.

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कुछ ट्रेनों के स्टार्ट-टर्मिनेट स्टॉप बदले

13 सितंबर को कुछ ट्रेनों को उनके तय स्टेशन की जगह दूसरे स्टेशन पर समाप्त किया जाएगा. मथुरा जंक्शन-नई दिल्ली EMU पलवल पर खत्म होगी. वहीं पलवल-नई दिल्ली EMU हजरत निजामुद्दीन पर समाप्त होगी. इसी तरह बुलंदशहर-तिलक ब्रिज MEMU दिल्ली शाहदरा पर ही समाप्त होगी.

यात्रियों को क्या करना चाहिए?

अगर आप इन तीन दिनों में दिल्ली डिवीजन से सफर करने वाले हैं तो सिर्फ टिकट देखकर स्टेशन के लिए न निकलें. अपनी ट्रेन का नंबर, रूट, रवाना होने का समय और शुरुआती/आखिरी स्टेशन जरूर चेक करें. खास तौर पर नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, गाजियाबाद, साहिबाबाद, पलवल, दिल्ली शाहदरा और हजरत निजामुद्दीन से जुड़ी ट्रेनों के यात्रियों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए.

ट्रेन का ताजा स्टेटस चेक करने के लिए NTES का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा रेलवे की हेल्पलाइन 139 पर कॉल करके भी जानकारी ली जा सकती है. नॉर्दर्न रेलवे का यह ऑपरेशनल प्लान 11 सितंबर से 13 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा. हालांकि, इस दौरान अगर कोई और बदलाव होता है तो रेलवे की ओर से नया अपडेट जारी किया जा सकता है. इसलिए सफर से पहले ट्रेन का ताजा स्टेटस चेक करना सबसे बेहतर रहेगा.

ये रही पूरी लिस्ट

📅 11.09.2026

✖ रद्द ट्रेनें

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64015 (पलवल–SSB EMU) – रद्द। लिंक ट्रेन 64910 पलवल से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी

64429 (GZB–NDLS EMU) – रद्द। लिंक ट्रेन 64110 ग़ाज़ियाबाद से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी

64433 (GZB–NDLS EMU) – रद्द। लिंक ट्रेन 64114 ग़ाज़ियाबाद से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी

64492 (NDLS–पलवल लेडीज़ EMU) – रद्द। लिंक ट्रेन 64491 भी रद्द

64491 (दिल्ली जं–शामली EMU) – रद्द

⇄ डायवर्टेड ट्रेनें

64419 (NZM–GZB EMU) – निज़ामुद्दीन–तिलक ब्रिज–BPNL–साहिबाबाद मार्ग से

20840 (NDLS–RNC राजधानी) – NDLS–दिल्ली जं–साहिबाबाद मार्ग से

12424 (राजधानी, NDLS–डिब्रूगढ़) – NDLS–दिल्ली जं–साहिबाबाद मार्ग से

12314 (NDLS–सियालदह राजधानी) – NDLS–दिल्ली जं–साहिबाबाद मार्ग से

12306 (NDLS–हावड़ा राजधानी) – NDLS–दिल्ली जं–साहिबाबाद मार्ग से

22812 (NDLS–भुवनेश्वर राजधानी) – NDLS–दिल्ली जं–साहिबाबाद मार्ग से

64904 (GZB–मथुरा EMU) – साहिबाबाद–तिलक ब्रिज–निज़ामुद्दीन मार्ग से

12394 (सम्पूर्ण क्रांति एक्सप्रेस) – NDLS–दिल्ली जं–साहिबाबाद मार्ग से

↪ शॉर्ट ओरिजिनेट/टर्मिनेट

15307 (हरियाणा एक्सप्रेस) – तिलक ब्रिज से शॉर्ट ओरिजिनेट (NDLS के बजाय)

64110 (NDLS–अलीगढ़ EMU) – ग़ाज़ियाबाद से शॉर्ट ओरिजिनेट

64568 (तिलक ब्रिज–बुलंदशहर MEMU) – दिल्ली शाहदरा से शॉर्ट ओरिजिनेट

64567 (बुलंदशहर–तिलक ब्रिज MEMU) – दिल्ली शाहदरा पर शॉर्ट टर्मिनेट

🕑 पुनर्निर्धारित/विलंबित प्रस्थान

12724 (NDLS–हैदराबाद) – 120 मिनट पुनर्निर्धारित

12616 (NDLS–चेन्नई GT एक्सप्रेस) – 120 मिनट पुनर्निर्धारित

12926 (पश्चिम एक्सप्रेस) – 90 मिनट पुनर्निर्धारित

15304 (इंटरसिटी एक्सप्रेस, NDLS–कासगंज) – 75 मिनट पुनर्निर्धारित

12952 (तेजस राजधानी) – 50 मिनट विलंबित प्रस्थान

12310 (NDLS–राजेंद्र नगर तेजस राज) – 50 मिनट विलंबित प्रस्थान

64441 (GZB–NDLS EMU) – 20 मिनट विलंबित प्रस्थान

12382 (NDLS–हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस) – 35 मिनट विलंबित प्रस्थान

14212 (AGC इंटरसिटी एक्सप्रेस) – 20 मिनट विलंबित प्रस्थान

⚙ नियंत्रित (रेगुलेट)

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64471 (GZB–पानीपत MEMU) – साहिबाबाद पर 20 मिनट नियंत्रित

📅 12.09.2026

✖ रद्द ट्रेनें

64425 (GZB–NDLS EMU) – रद्द

64432 (NDLS–GZB EMU) – रद्द

64013 (पलवल–SSB EMU) – फरीदाबाद में RLDA कार्य के कारण पहले से रद्द

64015 (पलवल–SSB EMU) – पहले से रद्द

64429 (GZB–NDLS EMU) – रद्द, लिंक 64110 शॉर्ट ओरिजिनेट

64433 (GZB–NDLS EMU) – रद्द, लिंक 64114 शॉर्ट ओरिजिनेट

64441 (GZB–NDLS EMU) – रद्द, लिंक 64410 भी रद्द रहेगी

64492 (NDLS–पलवल लेडीज़ EMU) – रद्द, लिंक 64491 भी रद्द

64410 (NDLS–GZB EMU) – रद्द

64443 (GZB–दिल्ली जं EMU) – रद्द, लिंक 64108 शॉर्ट ओरिजिनेट

64418 (दिल्ली जं–GZB MEMU) – रद्द, लिंक 64151 GZB पर शॉर्ट टर्मिनेट

64445 (GZB–दिल्ली जं EMU) – रद्द

64412 (दिल्ली जं–GZB EMU) – रद्द

⇄ डायवर्टेड ट्रेनें

12420 (गोमती एक्सप्रेस) – NDLS–दिल्ली जं–शाहदरा–साहिबाबाद

12392 (NDLS–राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस) – NDLS–दिल्ली जं–शाहदरा–साहिबाबाद

20503 (राजधानी, डिब्रूगढ़–NDLS) – साहिबाबाद–शाहदरा–दिल्ली जं

12314 (NDLS–सियालदह राजधानी) – NDLS–दिल्ली जं–शाहदरा–साहिबाबाद

12302 (NDLS–हावड़ा राजधानी) – NDLS–दिल्ली जं–शाहदरा–साहिबाबाद

64904 (GZB–मथुरा EMU) – साहिबाबाद–तिलक ब्रिज–निज़ामुद्दीन

54411 (रेवाड़ी–मेरठ पैसेंजर) – दिल्ली किशनगंज–दिल्ली जं–शाहदरा–साहिबाबाद

11842 (KKDE–खजुराहो एक्सप्रेस) – आदर्श नगर दिल्ली–सफदरजंग–ओखला

64906 (GZB–पलवल EMU) – साहिबाबाद–तिलक ब्रिज–निज़ामुद्दीन

54473 (दिल्ली जं–सहारनपुर पैसेंजर) – दिल्ली जं–शाहदरा–साहिबाबाद

15566 (NDLS–वैशाली एक्सप्रेस) – NDLS–दिल्ली जं–शाहदरा–साहिबाबाद

20802 (मगध एक्सप्रेस) – NDLS–दिल्ली जं–शाहदरा–साहिबाबाद

12562 (स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस) – NDLS–दिल्ली जं–शाहदरा–साहिबाबाद

⚙ नियंत्रित (रेगुलेट)

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22415 (वंदे भारत, वाराणसी–NDLS) – NCR पर 35 मिनट नियंत्रित

16032 (SMVD कटरा–चेन्नई अंडमान एक्सप्रेस) – NDLS पर 15 मिनट नियंत्रित

20807 (VSKP–अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस) – पलवल सेक्शन में 15 मिनट नियंत्रित

12926 (पश्चिम एक्सप्रेस) – DUDIA सेक्शन में 35 मिनट नियंत्रित

2455 (कानपुर–NDLS स्पेशल) – साहिबाबाद पर 10 मिनट नियंत्रित

11077 (पुणे–जम्मू एक्सप्रेस) – NCR पर 40 मिनट + पलवल सेक्शन में 20 मिनट

12137 (CSMT–फिरोज़पुर पंजाब मेल) – NCR पर 40 मिनट + पलवल सेक्शन में 20 मिनट

12279 (ताज एक्सप्रेस) – NCR पर 40 मिनट + पलवल सेक्शन में 20 मिनट

12556 (गोरखधाम एक्सप्रेस) – NWR पर 30 मिनट + SPR सेक्शन में 20 मिनट

12472 (स्वराज एक्सप्रेस) – DUDIA सेक्शन में 30 मिनट नियंत्रित

64073 (धौलपुर–NDLS EMU) – पलवल सेक्शन में 30 मिनट नियंत्रित

11905 (आगरा कैंट–होशियारपुर एक्सप्रेस) – पलवल सेक्शन में 15 मिनट नियंत्रित

12625 (TVC–NDLS केरल एक्सप्रेस) – NCR पर 40 मिनट + NR पर 20 मिनट

🕑 पुनर्निर्धारित/विलंबित प्रस्थान

12716 (अमृतसर–नांदेड़ सचखंड एक्सप्रेस) – 70 मिनट पुनर्निर्धारित

15304 (इंटरसिटी एक्सप्रेस) – 40 मिनट विलंबित प्रस्थान

12952 (तेजस राजधानी) – 25 मिनट विलंबित प्रस्थान

22824 (NDLS–भुवनेश्वर तेजस राज) – 20 मिनट विलंबित प्रस्थान

12310 (NDLS–राजेंद्र नगर तेजस राज) – 15 मिनट विलंबित प्रस्थान

22362 (NDLS–राजेंद्र नगर अमृत भारत) – 35 मिनट विलंबित प्रस्थान

11058 (अमृतसर–CSMT एक्सप्रेस) – 60 मिनट पुनर्निर्धारित

12622 (NDLS–चेन्नई तमिलनाडु एक्सप्रेस) – 50 मिनट विलंबित प्रस्थान

4072 (NDLS–सुपौल स्पेशल) – 40 मिनट विलंबित प्रस्थान

12416 (NDLS–इंदौर एक्सप्रेस) – 20 मिनट विलंबित प्रस्थान

12230 (लखनऊ मेल) – 10 मिनट विलंबित प्रस्थान

↪ शॉर्ट ओरिजिनेट/टर्मिनेट

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15307 (हरियाणा एक्सप्रेस) – NDLS से शॉर्ट ओरिजिनेट

64110 (NDLS–अलीगढ़ EMU) – GZB से शॉर्ट ओरिजिनेट

64568 (तिलक ब्रिज–बुलंदशहर MEMU) – दिल्ली शाहदरा से शॉर्ट ओरिजिनेट

64114 (NDLS–अलीगढ़ EMU) – GZB से शॉर्ट ओरिजिनेट

14738 (तिलक ब्रिज–भिवानी एक्सप्रेस) – शकूरबस्ती से शॉर्ट ओरिजिनेट

64910 (SSB–मथुरा EMU) – पलवल से शॉर्ट ओरिजिनेट

14737 (भिवानी–तिलक ब्रिज एक्सप्रेस) – शकूरबस्ती पर शॉर्ट टर्मिनेट

📅 13.09.2026

✖ रद्द ट्रेनें

64053 (पलवल–GZB EMU) – रद्द

64439 (GZB–दिल्ली जं EMU) – रद्द, लिंक 64406 भी रद्द रहेगी

64071 (बल्लभगढ़–SSB EMU) – RLDA कार्य के कारण पहले से रद्द

64078 (NDLS–पलवल EMU) – RLDA कार्य के कारण पहले से रद्द

64411 (साहिबाबाद–दिल्ली जं EMU) – रद्द, लिंक 64408 भी रद्द रहेगी

64031 (GZB–SSB EMU) – रद्द

64406 (दिल्ली जं–GZB EMU) – रद्द

64426 (NDLS–GZB EMU) – रद्द

⇄ डायवर्टेड ट्रेनें

54474 (सहारनपुर–दिल्ली जं पैसेंजर) – साहिबाबाद–शाहदरा–दिल्ली जं

12559 (बनारस–NDLS शिवगंगा) – साहिबाबाद–शाहदरा–दिल्ली जं

64472 (पानीपत–GZB MEMU) – सब्ज़ी मंडी–दिल्ली जं–शाहदरा–साहिबाबाद

14030 (मेरठ कैंट–श्री गंगानगर स्पेशल) – साहिबाबाद–शाहदरा–दिल्ली जं–किशनगंज

64903 (मथुरा–GZB EMU) – निज़ामुद्दीन–तिलक ब्रिज–साहिबाबाद

64055 (पलवल–GZB EMU) – निज़ामुद्दीन–तिलक ब्रिज–साहिबाबाद

12581 (बनारस–NDLS सुपरफास्ट) – साहिबाबाद–शाहदरा–दिल्ली जं

↪ शॉर्ट ओरिजिनेट/टर्मिनेट

64905 (मथुरा–NDLS EMU) – पलवल पर शॉर्ट टर्मिनेट

64109 (डंकौर–SSB EMU) – GZB पर शॉर्ट टर्मिनेट

14737 (भिवानी–तिलक ब्रिज एक्सप्रेस) – शकूरबस्ती पर शॉर्ट टर्मिनेट

64077 (पलवल–NDLS EMU) – निज़ामुद्दीन पर शॉर्ट टर्मिनेट

14727 (श्री गंगानगर–तिलक ब्रिज एक्सप्रेस) – NDLS पर शॉर्ट टर्मिनेट

64105 (अलीगढ़–NDLS EMU) – GZB पर शॉर्ट टर्मिनेट

64567 (बुलंदशहर–तिलक ब्रिज MEMU) – दिल्ली शाहदरा पर शॉर्ट टर्मिनेट

64112 (SSB–डंकौर EMU) – GZB से शॉर्ट ओरिजिनेट

14738 (तिलक ब्रिज–भिवानी एक्सप्रेस) – शकूरबस्ती से शॉर्ट ओरिजिनेट

64568 (तिलक ब्रिज–बुलंदशहर MEMU) – दिल्ली शाहदरा से शॉर्ट ओरिजिनेट

🕑 पुनर्निर्धारित/विलंबित प्रस्थान

12951 (तेजस राजधानी) – 90 मिनट पुनर्निर्धारित

20808 (अमृतसर–VSKP हीराकुंड एक्सप्रेस) – 90 मिनट पुनर्निर्धारित

11841 (खजुराहो–कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस) – 90 मिनट पुनर्निर्धारित

⚙ नियंत्रित (रेगुलेट)

12627 (SBC–NDLS कर्नाटक एक्सप्रेस) – NCR पर 40 मिनट + पलवल सेक्शन में 20 मिनट

14211 (आगरा कैंट इंटरसिटी एक्सप्रेस) – NCR पर 20 मिनट + पलवल सेक्शन में 20 मिनट

64462 (कुरुक्षेत्र–निज़ामुद्दीन MEMU) – DUDIA सेक्शन में 30 मिनट नियंत्रित

20817 (भुवनेश्वर–NDLS राजधानी वाया SBPY) – GZB–साहिबाबाद में 20 मिनट नियंत्रित

12301 (हावड़ा–NDLS राजधानी) – GZB–साहिबाबाद में 10 मिनट नियंत्रित

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