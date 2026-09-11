लंबे समय से NSE के आईपीओ का इंतजार किया जा रहा था, जो अब आ चुका है और इसके IPO प्राइस बैंड का भी ऐलान कर दिया गया है. कंपनी अपने शेयर 1,700 से 1,785 रुपये प्रति शेयर के बीच बेचेगी, और निवेशक न्यूनतम 8 इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद शेयरों की संख्या उसके मल्‍टीपल में बढ़ सकती है.

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IPO के लिए बोली गुरुवार, 17 सितंबर से शुरू होगी और सोमवार, 21 सितंबर को बंद होगी. NSE का IPO पूरी तरह से मौजूदा शेयर होल्‍डर्स द्वारा 12,64,36,550 इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए एक ऑफर-फॉर-सेल (OFS) है, जिसके तहत 5.11 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची जा रही है.

कंपनी हिस्‍सेदारी हिस्सेदारी बिक्री से कुल 22,568.92 करोड़ रुपये जुटाएगी, लेकिन ये सभी पैसा प्रमोटर की जेब में जाएगा. आईपीओ से एनएसई को कोई आय नहीं होगी.

NSE में कौन-कौन हिस्‍सेदार?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, अरंडा इन्वेस्टमेंट्स (मॉरीशस), एमएस स्ट्रैटेजिक (मॉरीशस), द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड , एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी समेत मौजूदा निवेशक आईपीओ में प्रमुख शेयरधारक हैं और अपनी हिस्‍सेदारी बेच रहे हैं.

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कब बनी थी ये कंपनी?

नवंबर 1992 में स्थापित, मुंबई स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज और दुनिया के टॉप मल्टी-एसेट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में से एक है. यह कई एसेट क्लास में ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट, लिस्टिंग, मार्केट डेटा, इंडेक्स सेवाएं और नियामक निरीक्षण सहित एक यूनिफाइड इकोसिस्टम पेश करता है.

कब होगी शेयरों की लिस्टिंग

एमयूएफजी इंटाइम इंडिया एनएसई के आईपीओ के लिए रजिस्ट्रार है. एनएसई की लिस्टिंग गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 को केवल बीएसई लिमिटेड के साथ होगी. रिटेल निवेशकों के लिए इस आईपीओ में न्यूनतम बोली राशि 14,820 रुपये है, जबकि उच्च आय वर्ग के निवेशक 2,14,200 रुपये प्राइस के साथ न्यूनतम 120 इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, एनएसई ने 18,713.37 करोड़ रुपये की कुल आय के साथ 10,302.06 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था. इसी तरह, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 19,176.83 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ 12,187.69 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हासिल किया. अभी के वैल्‍यूएशन पर एनएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.42 लाख करोड़ रुपये है.

GMP क्‍या दे रहा संकेत

एनएसई के आईपीओ को लेकर जीएमपी अभी से तेजी दिखा रहा है. यह अपने प्राइस बैंक के मुकाबले 10 फीसदी ऊपर यानी 191 रुपये का जीएमपी है. अगर इतना ही जीएमपी आगे भी रहता है तो इसके शेयरों की लिस्टिंग ₹1976 पर होने की संभावना है. कुल पेशकश का 50 प्रतिशत योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (QIBs) के लिए रिजर्व किया गया है, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों (NIIs) को 15 प्रतिशत आवंटन मिलेगा. बाकी 35 प्रतिशत शेयर खुदरा निवेशकों के लिए रिजर्व होंगे.

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(नोट- किसी भी आईपीओ में निवेश से पहले अपेन वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)



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