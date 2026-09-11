scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

इंतजार खत्‍म! NSE का प्राइस बैंड ₹1700-₹1785 सेट, GMP- 200 रुपये, जानें कब खुल रहा ये IPO

एनएसई के आईपीओ की डेट आ चुकी है. साथ ही इस आईपीओ के प्राइस बैंड का भी ऐलान हो चुका है. वहीं इसका ग्रे मार्केट में भी अच्‍छा रिस्‍पॉन्‍स दिखाई दे रहा है.

Advertisement
X
इस दिन खुल रहा एनएसई का आईपीओ. (Photo: ITG)
इस दिन खुल रहा एनएसई का आईपीओ. (Photo: ITG)

लंबे समय से NSE के आईपीओ का इंतजार किया जा रहा था, जो अब आ चुका है और इसके IPO प्राइस बैंड का भी ऐलान कर दिया गया है. कंपनी अपने शेयर 1,700 से 1,785 रुपये प्रति शेयर के बीच बेचेगी, और निवेशक न्यूनतम 8 इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद शेयरों की संख्या उसके मल्‍टीपल में बढ़ सकती है. 

IPO के लिए बोली गुरुवार, 17 सितंबर से शुरू होगी और सोमवार, 21 सितंबर को बंद होगी. NSE का IPO पूरी तरह से मौजूदा शेयर होल्‍डर्स द्वारा 12,64,36,550 इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए एक ऑफर-फॉर-सेल (OFS) है, जिसके तहत 5.11 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची जा रही है. 

कंपनी हिस्‍सेदारी हिस्सेदारी बिक्री से कुल 22,568.92 करोड़ रुपये जुटाएगी, लेकिन ये सभी पैसा प्रमोटर की जेब में जाएगा. आईपीओ से एनएसई को कोई आय नहीं होगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Lenskart Share 15% Return in a Month, 64% in a Year; Nomura Sees 40% Upside
शेयर मार्केट पस्त... फिर भी 73% उछला ये स्टॉक! लगा सकते हैं दांव
Adani Stock Target
46% उछलेगा ये अडानी स्टॉक, विदेशी एक्सपर्ट बोले- खरीद लो
Stock Market Crash
कोहराम... आज ₹300000 करोड़ स्वाहा, मंदी की चपेट में बाजार?
अचानक 7 महीने पहले चेयरमैन ने छोड़ा पद, धड़ाधड़ लोग बेचने लगे शेयर
Stock Market Crash Fear
गोल्‍डमैन सैक्‍स ने बजा दी खतरे की घंटी, स्‍टॉक मार्केट में मचेगी तबाही!

NSE में कौन-कौन हिस्‍सेदार? 
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, अरंडा इन्वेस्टमेंट्स (मॉरीशस), एमएस स्ट्रैटेजिक (मॉरीशस), द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड , एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी समेत मौजूदा निवेशक आईपीओ में प्रमुख शेयरधारक हैं और अपनी हिस्‍सेदारी बेच रहे हैं. 

Advertisement

कब बनी थी ये कंपनी? 
नवंबर 1992 में स्थापित, मुंबई स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज और दुनिया के टॉप मल्टी-एसेट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में से एक है. यह कई एसेट क्लास में ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट, लिस्टिंग, मार्केट डेटा, इंडेक्स सेवाएं और नियामक निरीक्षण सहित एक यूनिफाइड इकोसिस्टम पेश करता है. 

कब होगी शेयरों की लिस्टिंग
एमयूएफजी इंटाइम इंडिया एनएसई के आईपीओ के लिए रजिस्ट्रार है. एनएसई की लिस्टिंग गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 को केवल बीएसई लिमिटेड के साथ होगी. रिटेल निवेशकों के लिए इस आईपीओ में न्यूनतम बोली राशि 14,820 रुपये है, जबकि उच्च आय वर्ग के निवेशक 2,14,200 रुपये प्राइस के साथ न्यूनतम 120 इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, एनएसई ने 18,713.37 करोड़ रुपये की कुल आय के साथ 10,302.06 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था. इसी तरह, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 19,176.83 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ 12,187.69 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हासिल किया. अभी के वैल्‍यूएशन पर एनएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.42 लाख करोड़ रुपये है. 

GMP क्‍या दे रहा संकेत 

एनएसई के आईपीओ को लेकर जीएमपी अभी से तेजी दिखा रहा है. यह अपने प्राइस बैंक के मुकाबले 10 फीसदी ऊपर यानी 191 रुपये का जीएमपी है. अगर इतना ही जीएमपी आगे भी रहता है तो इसके शेयरों की लिस्टिंग ₹1976 पर होने की संभावना है. कुल पेशकश का 50 प्रतिशत योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (QIBs) के लिए रिजर्व किया गया है, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों (NIIs) को 15 प्रतिशत आवंटन मिलेगा. बाकी 35 प्रतिशत शेयर खुदरा निवेशकों के लिए रिजर्व होंगे. 

Advertisement

(नोट- किसी भी आईपीओ में निवेश से पहले अपेन वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गर्मियों में AC नहीं, ये देसी फर्श रखेगा घर को ठंडा! दीवारों वाली लाल ईंट बिछाकर बनाएं कूलिंग फ्लोर, लाखों के टाइल्स-मार्बल सब होंगे फेल |
    'सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था...', तिलक वर्मा की अंपायर से शिकायत पर वैभव सूर्यवंशी का करारा जवाब, नए VIDEO में खुला राज |
    शूटिंग छोड़ बच्चों को स्कूल छोड़ने दौड़ीं प्रीति जिंटा! 20 घंटे का किया सफर, हुईं भावुक, बोलीं- मजबूर नहीं... |
    55 सीसीटीवी फुटेज और ब्लैक SUV बताएंगे, कहां से आए पांच ओरंगुटान? |
    संगरूर सुसाइड केस में कैसे बढ़ रही AAP की मुश्किलें, देखें पंजाब आजतक |
    ...तो इसलिए नाराज हैं उज्जैन में बजरंगबली! नए मंदिर में जाते ही हो जाएंगे उत्तरमुखी |
    25 साल बाद न्यूयॉर्क के आसमान में फिर दिखे Twin Towers! 2,977 ड्रोन ने  9/11 पीड़ितों को श्रद्धांजलि |
    बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी सपा के साथ मिलकर धरने पर बैठी, यूपी में नया ट्विस्ट |
    Hindu Dharam: महाभारत का भयानक श्राप, जिसे कलयुग में आज भी भुगत रहे हैं लोग! |
    राहु का जीवन में क्या होता है प्रभाव? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र
    Advertisement