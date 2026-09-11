Quote of the Day: हर बात पर झुकना नहीं है सही, इन हालात में बना लें दूरी!

Quote of the Day: रिश्तों में मतभेद होना आम बात है, लेकिन हर विवाद में खुद को सही साबित करना समझदारी नहीं होती. कई बार अपनी गलती स्वीकार कर लेना रिश्ते को बचा सकता है, वहीं कुछ परिस्थितियों में बार-बार समझौता करना आपके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा सकता है. आचार्य चाणक्य की नीतियों में भी व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने की सीख मिलती है.

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चाणक्य नीति के अनुसार समझदार व्यक्ति यह जानता है कि कब विनम्र होना है, कब अपनी गलती के लिए माफी मांगनी है और कब किसी व्यक्ति या परिस्थिति से दूरी बनाना ही बेहतर है. आइए जानते हैं किन परिस्थितियों में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

गलती हो तो माफी मांगने में देर न करें

अगर किसी रिश्ते में आपकी वजह से परेशानी हुई है या आपने जानबूझकर या अनजाने में सामने वाले को ठेस पहुंचाई है, तो अहंकार छोड़कर माफी मांग लेना बेहतर है. अपनी गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि रिश्ते और अपनी जिम्मेदारी को समझने की निशानी है.

हालांकि माफी केवल विवाद खत्म करने के लिए नहीं होनी चाहिए. अपनी गलती को समझना और उसे दोबारा न दोहराने की कोशिश करना भी उतना ही जरूरी है.

रिश्ते को बचाने के लिए कभी-कभी झुकना भी जरूरी

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हर बहस में अपनी बात मनवाने की कोशिश रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती है. परिवार, दोस्ती या वैवाहिक रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को लेकर लगातार बहस करने के बजाय कभी-कभी एक कदम पीछे हटना बेहतर होता है.

इसका मतलब यह नहीं है कि हर बार अपनी बात छोड़ दी जाए. समझदारी यह है कि छोटी बातों और गंभीर मुद्दों के बीच अंतर किया जाए.

जब सामने वाला लगातार अपमान करे तो दूरी बनाएं

किसी रिश्ते को बनाए रखने के नाम पर लगातार अपमान सहना सही नहीं है. अगर कोई व्यक्ति बार-बार आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, आपकी बात को नजरअंदाज करता है या जानबूझकर आपको नीचा दिखाता है, तो ऐसी स्थिति में अपनी सीमाएं तय करना जरूरी है.

पहले शांत तरीके से अपनी बात स्पष्ट की जा सकती है. अगर व्यवहार में लगातार कोई बदलाव नहीं आता, तो दूरी बनाना मानसिक शांति और आत्मसम्मान के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है.

हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं

कई बार विवाद इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम सामने वाले की हर बात का तुरंत जवाब देने लगते हैं. चाणक्य नीति से जुड़ी शिक्षाओं में सही समय पर मौन रहने को भी समझदारी माना गया है.

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अगर सामने वाला केवल बहस करना चाहता है और आपकी बात समझने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में शांत रहना बेहतर हो सकता है. गुस्से में कही गई बातें बाद में रिश्ते को और नुकसान पहुंचा सकती हैं.

गलत लोगों से दूरी बनाना कमजोरी नहीं

जीवन में हर व्यक्ति को खुश रखना संभव नहीं है. कुछ लोग लगातार नकारात्मकता फैलाते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं या आपकी परेशानियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. ऐसे लोगों के साथ जरूरत से ज्यादा समय बिताने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

इसलिए रिश्ते को केवल इसलिए बनाए रखना जरूरी नहीं कि वह पुराना है. रिश्ते में सम्मान, भरोसा और पारस्परिक समझ भी जरूरी है.

माफी मांगते समय इन बातों का रखें ध्यान

माफी मांगने का मतलब खुद को छोटा समझना नहीं है. सच्ची माफी में अपनी गलती को स्वीकार करना, सामने वाले की भावनाओं को समझ कर भविष्य में गलती सुधारने की कोशिश करना शामिल है.

वहीं अगर आपने कोई गलती नहीं की है, तो केवल विवाद खत्म करने के लिए हर बार माफी मांगना भी उचित नहीं माना जा सकता. ऐसी स्थिति में शांत तरीके से अपनी बात रखना ज्यादा बेहतर है.

आत्मसम्मान और अहंकार में अंतर समझें

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चाणक्य नीति की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक यह समझना भी है कि आत्मसम्मान और अहंकार एक चीज नहीं हैं. अपनी गलती स्वीकार करना आत्मसम्मान को कम नहीं करता, जबकि बिना वजह हर जगह झुकते रहना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है.

इसी तरह अपनी बात पर कायम रहना हमेशा अहंकार नहीं होता. फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी बात किस तरह रखें कि सामने वाले के सम्मान का ध्यान रखते हैं.

रिश्तों में इन बातों का रखें ध्यान

किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए केवल प्यार या भावनाएं काफी नहीं होतीं. भरोसा, सम्मान, बातचीत और एक-दूसरे की सीमाओं को समझना भी जरूरी है. मतभेद होने पर तुरंत रिश्ता खत्म करने के बजाय पहले बातचीत से समस्या सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए.

लेकिन अगर किसी रिश्ते में लगातार अपमान, धोखा, मानसिक दबाव या सम्मान की कमी बनी हुई है, तो अपनी सीमाएं तय करना भी जरूरी है. चाणक्य नीति की इन शिक्षाओं को आज के समय में इसी संतुलन के साथ समझा जा सकता है.

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