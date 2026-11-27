अब तक आपने धरती पर बने डेटा सेंटर के बारे में सुना होगा, जहां बड़े-बड़े सर्वर रखे जाते हैं और इंटरनेट से लेकर AI तक का काम होता है. लेकिन आने वाले समय में यह तस्वीर बदल सकती है.

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दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलॉन मस्क की कंपनी SpaceX अब अंतरिक्ष में ही डेटा सेंटर बनाने की तैयारी कर रही है. इसके लिए कंपनी को अमेरिका से बड़ी मंजूरी भी मिल गई है.

अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (FCC) ने SpaceX को अंतरिक्ष में 10 लाख तक सैटेलाइट तैनात करने की अनुमति दे दी है. इन सैटेलाइट का इस्तेमाल डेटा सेंटर के तौर पर किया जाएगा.

SpaceX के इस प्रोजेक्ट का नाम 'Starmind' रखा गया है. इसका मकसद अंतरिक्ष में ही डेटा प्रोसेस करना और धरती पर AI से जुड़े कामों के लिए कंप्यूटिंग पावर उपलब्ध कराना है.

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कैसे काम करेंगे अंतरिक्ष में बने ये डेटा सेंटर?

सैटेलाइट में ऐसे कंप्यूटर सिस्टम होंगे, जो बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस कर सकेंगे. ये सैटेलाइट आपस में कनेक्ट रहेंगे और ऑप्टिकल लिंक की मदद से डेटा शेयर करेंगे. इसके बाद प्रोसेस किया गया डेटा धरती पर भेजा जा सकेगा.

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SpaceX का मानना है कि अंतरिक्ष में मौजूद इन डेटा सेंटर को सूरज से लगातार ऊर्जा मिल सकती है. इससे धरती पर मौजूद डेटा सेंटर की बिजली और कूलिंग से जुड़ी जरूरतों का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है. खासकर AI के बढ़ते इस्तेमाल के बीच कंप्यूटिंग पावर की मांग तेजी से बढ़ रही है.

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2040 तक पूरा हो सकता है प्रोजेक्ट

FCC की मंजूरी के मुताबिक, SpaceX को नवंबर 2033 तक अपना पहला सैटेलाइट तैनात करना होगा. इसके बाद कंपनी को धीरे-धीरे इस नेटवर्क का विस्तार करना होगा. नवंबर 2040 तक पूरे एक लाख नहीं, बल्कि मंजूर किए गए 10 लाख सैटेलाइट तैनात करने का लक्ष्य है.

इस प्रोजेक्ट को लेकर सभी एक्सपर्ट्स एकमत नहीं हैं. कुछ वैज्ञानिकों ने इतने बड़े सैटेलाइट नेटवर्क को लेकर चिंता जताई है. उनका मानना है कि इससे अंतरिक्ष में पहले से मौजूद सैटेलाइट के कामकाज और पर्यावरण पर असर पड़ सकता है. इसके अलावा इतने बड़े नेटवर्क को तैयार करना तकनीकी और आर्थिक रूप से भी आसान नहीं होगा.

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