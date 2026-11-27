भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान स्मृति मंधाना ने अपने बल्ले से ऐसा कमाल किया कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन भी हैरान रह गए. स्मृति ने पीटरसन के एक खास बैटिंग चैलेंज में महज 37 गेंदों पर शतक जड़ दिया. इस चैलेंज में उन्हें 50 गेंदों पर 100 रन बनाने थे और हर अगली गेंद की रफ्तार एक मील प्रति घंटा बढ़ाई जा रही थी.

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यह चैलेंज पीटरसन के यूट्यूब चैनल 'द स्विच' पर दिखाया गया. इसकी शुरुआत 51 मील प्रति घंटा (MPH) की रफ्तार से हुई. इसके बाद हर गेंद के साथ रफ्तार 1 MPH बढ़नी थी. यानी 50वीं गेंद तक गेंदबाजी की गति 100 MPH तक पहुंच जाती. इस चुनौती का मकसद बल्लेबाज को लगातार बढ़ती रफ्तार के बीच रन बनाने की परीक्षा से गुजारना था.

हालांकि, स्मृति ने इस मुश्किल चुनौती को बेहद आसानी से पूरा किया. उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों में ही 100 रन का आंकड़ा छू लिया. इस दौरान उनके बल्ले से टाइमिंग, ताकत और शानदार प्लेसमेंट का बेहतरीन नमूना देखने को मिला. गेंदों की रफ्तार बढ़ने के बावजूद उनके शॉट्स में कोई कमी नहीं दिखी.

पीटरसन अपने यूट्यूब चैनल पर इस तरह के चैलेंज में कई बड़े क्रिकेटरों को शामिल कर चुके हैं. इससे पहले वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर और मार्कस स्टोइनिस भी इस चुनौती का हिस्सा बन चुके हैं. इसमें बल्लेबाज को 50 गेंदों के भीतर शतक बनाना होता है और हर गेंद के साथ गेंदबाजी की रफ्तार बढ़ती जाती है.

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साउथ अफ्रीका दौरे की तैयारी में जुटी हैं स्मृति

स्मृति मंधाना फिलहाल सीनियर विमेंस इंटर-जोनल टी20 2026 में वेस्ट जोन की ओर से खेल रही हैं. यह टूर्नामेंट भारतीय खिलाड़ियों को साउथ अफ्रीका के आगामी दौरे से पहले मैच अभ्यास का मौका दे रहा है.

इस इवेंट में स्मृति की शुरुआत मिली-जुली रही है. उन्होंने दो पारियों में 18.50 के एवरेज और 127.59 के स्ट्राइक रेट से 37 रन बनाए हैं. ईस्ट जोन के खिलाफ उन्होंने 25 गेंदों पर 37 रन की पारी खेली थी, जबकि साउथ जोन के खिलाफ वह खाता खोले बिना आउट हो गईं.



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इससे पहले स्मृति सीनियर विमेंस टी20 ट्रॉफी में भी खेली थीं. वहां उन्होंने तीन मैचों में 41.67 की औसत और 135.87 के स्ट्राइक रेट से 125 रन बनाए थे.

अब स्मृति का अगला बड़ा असाइनमेंट दिसंबर में होने वाला भारत का साउथ अफ्रीका दौरा है. उन्हें तीनों फॉर्मेट की टीम में जगह मिली है. वह टेस्ट और वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगी.

भारत का यह दौरा 9 दिसंबर को ग्केबेरहा में एकमात्र टेस्ट मैच से शुरू होगा. इसके बाद तीन वनडे और तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे. वनडे सीरीज का आगाज 16 दिसंबर को पार्ल में होगा, जबकि टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 30 दिसंबर को पोटचेफ्स्ट्रूम में खेला जाएगा.

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