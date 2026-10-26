scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पति से कुछ दूर बैठी पत्नी को खींच ले गया बाघ, चीखने तक का नही मिला मौका 

चंद्रपुर के सिंदेवाही में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे के भीतर दो लोगों की जान जाने से पूरा इलाका दहशत में है. शनिवार को किसान की मौत के बाद रविवार को आंगनवाड़ी सेविका पर हमला हुआ. लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में डर बढ़ गया है और वन विभाग की कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं.

Advertisement
X
प्रमिला महाडोरे की बाघ के हमले में गई जान(screengrab:itg)
प्रमिला महाडोरे की बाघ के हमले में गई जान(screengrab:itg)

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में बाघ के हमलों का सिलसिला लगातार जारी है. महज 24 घंटे के अंदर दो लोगों की मौत से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है. बाघ के हमले में पहले पळसगाव के किसान नानाजी नारायण कामडी की मौत के बाद भेंडारा गांव की प्रमिला महाडोरे की भी जान चली गई. प्रमिला महाडोरे भेंडारा गांव की आंगनवाड़ी में कार्यरत थीं. रविवार को छुट्टी होने के कारण वह अपने पति के साथ अपने खेत में तिल और सब्जियों की कटाई करने गई थीं. 

इसी दौरान उनके पति खेत के दूसरे हिस्से में फसल को पानी दे रहे थे. तभी घात लगाकर बैठे बाघ ने अचानक प्रमिला पर हमला कर दिया. कुछ समय बाद जब पत्नी दिखाई नहीं दी तो उसके पति को चिंता हुई तो मृतका के पति ने आवाज लगानी शुरू की और खेत में तलाश शुरू कर दी. शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गये. सभी ने मिलकर प्रमिला को ढूंढना शुरू किया. तलाश के दौरान धान की फसल में प्रमिला का शव मिला. शव मिलते ही गांव में चीख-पुकार मच गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए.

घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. वन विभाग की टीम ने इलाके में बाघ की मूवमेंट  पर नजर रखनी शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि प्रमिला महाडोरे की एक बेटी हैं. इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. गांव के लोग भी इस घटना से गहरे सदमे में हैं. आंगनवाड़ी में काम करने वाली प्रमिला महाडोरे की इस तरह मौत से हर कोई हैरान है.

सम्बंधित ख़बरें

Shahdol
शहडोल के जंगल बाघों और हाथियों के लिए क्यों हैं खास?
हादसे के शिकार लोगों में एक ही परिवार के पांच लोग शामिल. (Photo: Screengrab)
राजस्थान के चूरू में बड़ा हादसा... एक ही परिवार के 5 लोगों सहित 6 की मौत
फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस.(Photo: AI-generated)
मॉर्निंग वॉक पर निकले शख्स को मर्सिडीज ने मारी टक्कर, ड्राइवर फरार
अस्पताल में सीलिंग गिरने से बड़ा हदसा टल गया (AI-Generated)
तेलंगाना के सरकारी अस्पताल में अचानक गिरी सीलिंग, टला बड़ा हादसा
डीआईजी और एसएसपी पहुंचे अस्पताल.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)
पुलिस वाहन और कार की भीषण टक्कर, होमगार्ड की मौत, 3 पुलिसकर्मी घायल
Advertisement

ग्रामीणों का कहना है कि पिछले तीन-चार दिनों से पळसगाव जाट, भेंडारा और खातगांव क्षेत्र में बाघ की मूवमेंट को देखा जा रहा है. ग्रामीणों ने कई बार बाघ के पैरों के निशानों और उसकी मौजूदगी को देखा हैं. लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है. लोग अब खेतों में जाने से भी डर रहे हैं. शाम होते ही गांव में सन्नाटा छा जाता है. अब गांव के लोगों की सुरक्षा और बाघ के बंदोबस्त को लेकर वन विभाग की कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं. ग्रामीणों ने मांग की है कि बाघ को जल्द पकड़ा जाए और इलाके में गश्त बढ़ाई जाए ताकि आगे किसी और की जान न जाए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पाकिस्तान-इंग्लैंड मैच में हाईवोल्टेज ड्रामा... हारिस रऊफ-विल जैक्स की भिड़ंत, अंपायर से भी तीखी बहस, VIDEO |
    मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बवाल, BJP आज करेगी देशव्यापी प्रदर्शन |
    गिर गाय के नाम पर बिक रहा था नकली घी, जूनागढ़ में खाद्य विभाग की कार्रवाई |
    'इस एयरपोर्ट से सफर यानी मौत को दावत, हूति‍यों के ऐलान से हड़कंप |
    ईशान किशन की वापसी पर फिलहाल लगा ब्रेक... BCCI ने दिया चोट पर नया अपडेट |
    प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: गर्भावस्था और प्रसव के बाद कैसे महिलाओं को मिलती है मदद |
    63 साल की उम्र में सुशीला देवी ने सरपंच बनने के लिए पास किया था 10वीं का एग्जाम! लेकिन क्या कहते हैं नियम?   |
    लव गिल पर बरसी स्काउट की GF, लगाए 'फंसाने' के आरोप! Ex- बिग बॉस कंटेस्टेंट्स ने किया एक्ट्रेस का समर्थन |
    राहुल गांधी पर आज सुल्तानपुर कोर्ट सुना सकती है फैसला, जानें मामला |
    Shani Gochar 2027: 2027 में मेष सहित इन 4 राशियों पर शनि की टेढ़ी नजर, खूब उठाएंगे नुकसान
    Advertisement