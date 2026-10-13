scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अजित पवार के निधन के बाद पहले चुनाव में सुनेत्रा पवार का दबदबा, विरोधियों का नहीं खुला खाता

अजित पवार के निधन के बाद बारामती की सोमेश्वर सहकारी चीनी मिल के चुनाव में सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाले पैनल ने सभी 21 सीटों पर जीत दर्ज की. बागी गुट समेत किसी भी विरोधी पैनल को एक भी सीट नहीं मिली.

Advertisement
X
महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख सुनेत्रा पवार. (File Photo: PTI)
महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख सुनेत्रा पवार. (File Photo: PTI)

महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार के निधन के बाद पत्नी सुनेत्रा पवार के सामने अपनी ताकत साबित करने की चुनौती थी. पुणे जिले के बारामती की सोमेश्वर सहकारी चीनी मिल का चुनाव इस लिहाज से अहम बन गया. यहां अजित पवार के करीबी माने जाने वाले नेता ने ही उनका साथ छोड़ दिया था. मुकाबले में तीन पैनल थे, इसलिए सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाले पैनल की राह आसान नहीं मानी जा रही थी. लेकिन नतीजे आए तो तस्वीर पूरी तरह अलग थी.

सोमेश्वर सहकारी चीनी मिल पर पिछले 34 साल से अजित पवार के नेतृत्व वाले पैनल का दबदबा रहा है. उनके निधन के बाद यह पहला चुनाव था. ऐसे में सबकी नजर इस बात पर थी कि उनके बाद इस राजनीतिक पकड़ को कौन संभालेगा.

चुनाव की घोषणा के बाद अजित पवार के करीबी माने जाने वाले पुरुषोत्तम जगताप ने उनका साथ छोड़ दिया. उन्होंने बीजेपी के पूर्व विधायक संजय जगताप के साथ हाथ मिलाया. इससे सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाले पैनल के सामने चुनौती खड़ी हो गई. दूसरी तरफ युगेंद्र पवार ने शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना पैनल उतारा. इस तरह चुनाव में तीन पैनल आमने-सामने आ गए.

सम्बंधित ख़बरें

ajit pawar and sunetra pawar ncp relaunching
सुनेत्रा पवार की इमेज बदलने की तैयारी... क्या बदल गया NCP के 'री-लॉन्च' का प्लान?
Prashant Kishor meeting Maharashtra Deputy CM Sunetra Pawar
PK की 3 महीने में सुनेत्रा पवार से दो बार हुई मुलाकात? जानिए क्या हुई बात
Prashant Kishore Meets Sunetra Pawar.
बांकीपुर में जीत के बाद महाराष्ट्र डिप्टी CM सुनेत्रा पवार से मिले प्रशांत किशोर
Sunetra pawar and CM devendra.
'गूंगी गुड़िया' बयान पर सुनेत्रा का पलटवार, कहा- करारा जवाब मिलेगा
सुनेत्रा पवार ने अजित पवार को किया याद (Photo: X/@ SunetraA_Pawar)
अजित पवार की जयंती पर भावुक हुईं सुनेत्रा पवार, देखें PHOTOS

सुनेत्रा पवार ने प्रचार में लगाई पूरी ताकत

चुनाव में बगावत को देखते हुए सुनेत्रा पवार ने प्रचार के आखिरी चरण में खुद मोर्चा संभाला. वह पार्थ पवार और जय पवार के साथ गांव-गांव पहुंचीं. उन्होंने मतदाताओं से मुलाकात की और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पैनल के पक्ष में वोट देने की अपील की.

Advertisement

यह चुनाव सिर्फ चीनी मिल के निदेशक चुनने तक सीमित नहीं था. अजित पवार के निधन के बाद यह देखने का मौका भी था कि उनके करीबी नेताओं के बीच सुनेत्रा पवार की कितनी पकड़ बनी हुई है. चुनाव से एक दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक नगर अध्यक्ष पर सभासदों को पैसे बांटने का आरोप भी लगा था.

नतीजों में सुनेत्रा पवार के पैनल का दबदबा

सुनेत्रा पवार ने भरोसा जताया था कि बागी गुट का एक भी निदेशक चुनाव जीतकर नहीं आएगा. नतीजे आए तो उनके नेतृत्व वाले पैनल ने सभी 21 सीटों पर जीत दर्ज की. विरोधी गुटों को एक भी सीट नहीं मिली. जीत के बाद सभी 21 विजेता अजित पवार के स्मारक पर पहुंचे. उन्होंने अपनी जीत अजित पवार को समर्पित की. इस नतीजे से सोमेश्वर चीनी मिल पर पिछले 34 साल से चले आ रहे अजित पवार के पैनल के दबदबे को उनके निधन के बाद भी जारी रखने का संदेश गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पाकिस्तान में बड़ा हादसा! कराची से पेशावर जा रही ट्रेन पटरी से उतरी, 6 की मौत |
    शख्स ने वीडियो में मांगे दिवाली गिफ्ट, फिर लोगों ने इतना सामान भेजा कि बोलना पड़ा- बस करो! |
    फ्रांस में रेफ्रिजरेटर को हैकर्स ने किया हैक, फ्रिज बने ओवन, फोन समेत अपना सामान ऐसे रखें सेफ |
    केरल में SIR पर कांग्रेस की नई पटकथा, जिस चुनाव प्रक्रिया से मिली सत्ता, उसी पर सवाल! |
    अजय की सबसे बड़ी फिल्म बनी 'दृश्यम 3', अब तक की इतनी कमाई, देखें मूवी मसाला |
    'पहले बार-बार फोन करते थे, अब क्या हो गया', करोड़पति शिवा शर्मा से चैट में क्यों भड़की थी श्रद्धा दुबे |
    अजित पवार के निधन के बाद पहले चुनाव में सुनेत्रा पवार का दबदबा, विरोधियों का नहीं खुला खाता |
    पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल फिर हुए एक, क्यों टूटी थी सगाई, जानें कपल की पूरी लव स्टोरी |
    ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, जोफ्रा आर्चर- जैकब बेथेल की वापसी... 2 नए खिलाड़ियों को मौका |
    'सौरव दास और आशुतोष को किया किडनैप, वकील से भी मिलने नहीं दे रहे...', दिपके का आरोप
    Advertisement